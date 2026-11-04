ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ'യുടെ റിലീസ് നാളെ; ആദ്യദിനത്തില് റെക്കോര്ഡ് ഓപ്പണിങ് പ്രതീക്ഷ; പ്രീസെയില്സില് 104 കോടി കടന്ന് ചിത്രം
രാമായണ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് ഇനി മണിക്കൂറുകള് മാത്രം, ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 4:53 PM IST
ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ: പാര്ട്ട് 1' നാളെ (നവംബര് 5) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. രൺബീർ കപൂർ, യാഷ്, സായ് പല്ലവി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിതേഷ് തിവാരിയാണ്.
ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് ഇനി മണിക്കൂറുകള് മാത്രം ശേഷിക്കേ ആദ്യ ദിവസത്തില് റെക്കോര്ഡ് കലക്ഷന് നേടുമോയെന്നാണ് ആരാധകരും ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ഓപ്പണിങ്ങിലേക്കാണ് 'രാമായണ' നീങ്ങുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ഇന്ത്യയിലും വിദേശ വിപണികളിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.
സാക്നില്ക്കിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ ചിത്രം 104.58 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത സീറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കാണിത്. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത സീറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ യഥാർഥ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിച്ച തുക 83.44 കോടി രൂപയാണ്. 87,881 ഷോകളിലായി 27.69 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് ഇതുവരെ വിറ്റുപോയത്. എന്നാല് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത സീറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന 22.11 ലക്ഷമാണ്. ഈ കണക്കുകള് പുറത്തു വന്നതോടെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും ഉയരുകയാണ്.
ആദ്യ ദിന ബുക്കിങ്ങിൽ വൻ കുതിപ്പ്
അഞ്ച് ദിവസത്തെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ദിനത്തിലാണ്. 41.21 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യ ദിവസത്തെ പ്രീ-സെയിൽ വരുമാനം. രണ്ടാം ദിവസം 18.93 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസം 20.29 കോടി രൂപയും നാലാം ദിവസം 13.76 കോടി രൂപയും അഞ്ചാം ദിവസം 10.39 കോടി രൂപയുമാണ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആകെ പ്രീ-സെയിൽ വരുമാനം 104.58 കോടി രൂപയായി.
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകളിലും ഹിന്ദി പതിപ്പാണ് മുന്നിൽ. 85.37 കോടി രൂപയാണ് ഹിന്ദി പതിപ്പിന്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് വരുമാനം. തെലുഗു പതിപ്പ് 8.57 കോടി രൂപയും കന്നഡ പതിപ്പ് 7.86 കോടി രൂപയും നേടി. തമിഴ് പതിപ്പിന്റെ പ്രീ-സെയിൽ വരുമാനം 2.23 കോടി രൂപയാണ്. മലയാളം പതിപ്പിലൂടെ 54.74 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ യാഷ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കന്നഡ പതിപ്പിന്റെ ബുക്കിങ് തെലുഗു പതിപ്പിനേക്കാൾ പിന്നിലാണ്.
ആദ്യ ദിനത്തിലെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ഇതിനോടകം 41 കോടി രൂപ കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൻ തുകയായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ദിന കലക്ഷനെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ. നിലവിലെ ബുക്കിങ് വേഗത തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം ആദ്യ ദിവസം ഏകദേശം 80 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചേക്കും. ഇതിൽ ഹിന്ദി പതിപ്പിന്റെ സംഭാവന 55 മുതൽ 60 കോടി രൂപ വരെയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വിദേശ വിപണിയിലും മികച്ച പ്രതികരണം
ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് പുറമെ വിദേശത്തും രാമായണത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിലേക്കുള്ള വിദേശ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് 2.85 മില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമാത്രം ഏകദേശം 2.15 മില്യൺ ഡോളർ ലഭിച്ചു. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ പെയ്ഡ് പ്രിവ്യൂ ബുക്കിങ്ങും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. പ്രീമിയർ അഡ്വാൻസ് വിൽപ്പന 800,000 ഡോളർ കടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
പെയ്ഡ് പ്രിവ്യൂകളിലൂടെ മാത്രം ഏകദേശം 1.6 മില്യൺ ഡോളർ വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നും വിദേശ വിപണികളിലെ ആദ്യ ദിന കളക്ഷൻ അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളർ കടക്കുമെന്നുമാണ് ട്രേഡ് രംഗത്തുള്ളവരുടെ പ്രതീക്ഷ. ആഭ്യന്തര, വിദേശ വിപണികളിലെ ഈ കണക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ ആദ്യ ദിനം 150 മുതൽ 160 കോടി രൂപ വരെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടാൻ ചിത്രത്തിന് കഴിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ചില ട്രേഡ് കണക്കുകൾ 200 കോടി രൂപയിലേക്കുള്ള സാധ്യതയും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
പിവിആർ ഐനോക്സിൽ റെക്കോർഡ്
ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം തിയേറ്റർ ബുക്കിങ്ങിലും രാമായണം പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്. മൾട്ടിപ്ലക്സ് ശൃംഖലയായ പിവിആർ ഐനോക്സിന്റെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീളുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദീപാവലി പ്രീ-അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ചിത്രത്തിന് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ.
പിവിആർ, ഐനോക്സ് തിയേറ്ററുകളിലായി ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ഇതിനോടകം 25 കോടി രൂപ കടന്നതായി പിവിആർ ഐനോക്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമൽ ജിയാൻചന്ദാനി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വ്യവസായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ നേട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി 'രാമായണ'
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നമിത് മൽഹോത്രയാണ് നിർമിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തെ ആസ്പദമാക്കി വമ്പൻ ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും സായ് പല്ലവി സീതയായും യാഷ് രാവണനായുമാണ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗം 2026 നവംബർ അഞ്ചിന് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗം 2027 ദീപാവലിക്ക് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് സിനിമകളിലൂടെ രാമായണത്തിന്റെ കഥ പറയാനായിരുന്നു അണിയറപ്രവർത്തകർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെന്ന് നിർമാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി ചിത്രം ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം അനുസരിച്ച് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ വീണ്ടും പരിഗണിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മൂന്ന് മണിക്കൂറും 15 മിനിറ്റുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിയേറ്റർ റൺടൈം. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് യു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സോണി പിക്ചേഴ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിതരണ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ധർമ പ്രൊഡക്ഷൻസ് വിതരണം നടത്തുമ്പോള് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന മേഖലകളിൽ ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ക്രിയേഷൻസും കേരളത്തിൽ എവി എയും ഇ4 എന്റർടൈൻമെന്റും ചേർന്നുമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ തിങ്ക് സ്റ്റുഡിയോസും കർണാടകയിൽ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസുമാണ് വിതരണ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത്.