'രാമായണ' തരംഗം! അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിൽ വമ്പന് കുതിപ്പ്; 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിറ്റത് 86,000ത്തിലേറെ ടിക്കറ്റുകൾ
ദസറ ദിനത്തിൽ ബുക്കിങ് തുടങ്ങി; തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുംമുമ്പേ തരംഗമായി രാമായണ. ചിത്രം നവംബര് 5 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 4:32 PM IST
ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ'യുടെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിന് മികച്ച പ്രതികരണം. ദസറ ദിനമായ ഒക്ടോബർ 20നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 21 രാവിലെ ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലുടനീളം 86,187 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്.
ഒക്ടോബർ 21 രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ 9 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് 20.06 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബുക്കിങ് വരുമാനവും ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വ്യവസായ ട്രാക്കറായ സാക്നിൽക്കിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 21 വരെ ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ 4.96 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിലീസിന് 15 ദിവസം ശേഷിക്കെയാണ് ഈ നേട്ടം.
ഹിന്ദി പതിപ്പിനാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ലഭിക്കുന്നത്. കന്നഡ, തെലുഗു പതിപ്പുകൾക്കും ബുക്കിങ് വർധിച്ചുവരികയാണ്. എന്നാൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ചില പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
തിയേറ്ററുകളിലെ വരുമാനം പങ്കിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളിൽ വിതരണക്കാരും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായതാണ് ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന വൈകാൻ കാരണമെന്നാണ് സൂചന. ദസറ ദിനത്തിൽ തന്നെ ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പരിമിതമായ തിയേറ്ററുകളിൽ മാത്രമാണ് റിസർവേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യമായത്. അതിനാൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും ഒരേസമയം ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയുടെ കണക്കുകൾ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം, ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറപ്രവർത്തകർ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.
നമിത് മൽഹോത്ര നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ രാമനായി രൺബീർ കപൂറും സീതയായി സായ് പല്ലവിയും രാവണനായി യഷും ഹനുമാനായി സണ്ണി ഡിയോളുമാണ് എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തെ ആഗോള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ഐമാക്സ് ഫോർമാറ്റിലും ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കും.
ഇന്ത്യൻ പുരാണത്തിലെ സുപ്രധാന കഥയെ വൻതാരനിരയുടെയും ആഗോളതലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക മികവിന്റെയും പിന്തുണയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'രാമായണ'. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ചിത്രത്തിനായി ചലച്ചിത്ര പ്രേമികള് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
'രാമായണ പാര്ട്ട് 1' 2026 നവംബർ 5 ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. രണ്ടാം ഭാഗം 2027ലെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കാനാണ് പദ്ധതി.