പ്രിവ്യൂ ഷോ കണ്ടു, ഇതുവരെ കണ്ടതൊന്നുമല്ല, ധുരന്ധര് 2 തീപ്പാറിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്; രാം ഗോപാല് വര്മ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 11:32 AM IST
രണ്വീര് സിംഗ് നായകനായി ആദിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്ത ധുരന്ധര് 2 ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് ഇനി മണിക്കൂറുകള് മാത്രമേയുള്ളു. സിനിമയുടെ ആദ്യ ഭാഗമായ ധുരന്ധര് സൃഷ്ടിച്ച അലിയൊലികള് കെട്ടടങ്ങും മുന്പേയാണ് ആകാംക്ഷ നിറച്ച് രണ്ടാം ഭാഗവും റിലീസിനെത്തുന്നത്.
ധുരന്ധര്; ദി റിവഞ്ചില് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. മാര്ച്ച് 19 നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ്. അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് കലക്ഷനിലൊക്കെ റെക്കോര്ഡ് നേട്ടമാണ് റിലീസിന് മുന്പേ ധുരധര് 2 നേടിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന് രാം ഗോപാല് വര്മ. ചിത്രത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സംവിധായകനേയും അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. സിനിമയിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ധുരന്ധര് പ്രിവ്യു ഷോ കണ്ടതിന ശേഷം സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്.
ധുരന്ധര് 2 വിനെ "ഷോലെ x 100 ലെവൽ മാഗ്നിഫിക്കൻസ്" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇത് സിനിമാ വ്യവസായത്തിലും ഈ ചിത്രം അഭൂതപൂര്വമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആദിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസ് പ്രതീക്ഷകള്ക്കുമപ്പറുത്താണ്. ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ കഥപറച്ചിലിനെ പുനര്നിര്വചിക്കാന് കഴിയുന്ന ശക്തമായ മനശാസ്ത്രപരമായ ശ്രവ്യ- ദൃശ്യ വിസ്മയമായിരിക്കുമെന്നാണ് രാം ഗോപാല് വര്മ എക്സില് കുറിച്ചത്. നേരത്തെ തുടര്ന്ന സിനിമാ രീതികളേയും അത് മാറ്റിമറിക്കുമെന്നും രാം ഗോപാല് വര്മ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
സ്റ്റിവന് സ്പില്ബര്ഗ്, ക്രിസ്റ്റഫര് നോളന് തുടങ്ങിയ ആഗോള ഐക്കണുകള് പോലും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ചിത്രം കാണണമെന്ന് വര്മ എക്സില് കുറിച്ചു.
After last nights watch of #Dhurandhar2 in terms of it’s sheer cumulative impact in every which way , whether on it’s expected collections , audience euphoria , social influences , cinematic grammar breaking , and above all the psychological audio visual impact , it will be a…— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 18, 2026
അദിത്യ ധറിന്റെ സമീപകാല വിജയം വ്യവസായത്തേയും പലരേയും അസൂയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആര് ജിവി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താനും ഭാര്യയും നടിയുമായ യാമി ഗൗതമും തകരുന്നത് കാണാന് വ്യവസായത്തിലെ പലരും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ധുരന്ധര് ബോക്സ് ഓഫിസില് വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത്. 1,300 കോടിയിലധികമാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് നേടിയത്. സിനിമയുടെ തിരക്കഥ, അവതരണ രീതി, സംഗീതം എന്നിവയൊക്കെ പ്രേക്ഷകര് ഏറെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഇതിലെ വയലന്സ് രംഗങ്ങള്ക്ക് വ്യാപകമായ വിമര്ശനങ്ങളും നേരിട്ടിരുന്നു.
ആദിത്യധറിനെ നേരത്തെ അനുരാഗ് കശ്യപും പ്രശംസിച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. പ്രേക്ഷകര്ക്ക് സിനിമയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തോടെ യോജിക്കാം അല്ലെങ്കില് വിയോജിക്കാം. എന്നാല് സംവിധായകന്റെ സത്യസന്ധതയും കാഴ്ചപ്പാടും അംഗീകരിക്കണമെന്നും കശ്യപ് ഒരു അഭിമുഖത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം ആര് മാധവന്, അര്ജുന് രാംപാല്, സഞ്ജയ് ദത്ത്, രാകേഷ് ബേദി, സാറ അര്ജുന് തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങള് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലുമുണ്ട്. എന്നാല് ബഡേ സാബിന്റെ വേഷം ആര് അവതരിപ്പിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങള് റിലീസിന് മുന്പേ തന്നെ ഉയര്ന്നുവന്നിരുന്നു. എന്നാല് ഇതേ കുറിച്ച് നിര്മാതാക്കള് വിവരങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ശശ്വത് സച്ച്ദേവ് ആണ് നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് മണിക്കൂര് 55 മിനിറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിവകുമാര് വി പണിക്കര് ആണ്. ഛായാഗ്രഹണം വികാസ് നൗലാഖയാണ്.
This is STRATOSPHERIC LEVEL .. @AdityaDharFilms is on a RAMPAGE of REVENGE #Dhurandhar2 https://t.co/UXOO504Xtl— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 7, 2026
ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസും ബി62 സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച് ലോകമെമ്പാടും 23,000-ത്തിലധികം ഷോകളോടെ വമ്പൻ റിലീസിലാണ് നടക്കുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫീസിലെ അഭൂതപൂർവമായ ഹൈപ്പിനൊപ്പം സിനിമയ്ക്ക് എത്താൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് സിനിമാ പ്രേമികള് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
Also Read:ധുരന്ധര് രണ്ടാം ഭാഗത്തില് രണ്വീറിന്റെ ശരീര ഭാരം കുറച്ചത് അറിയാതിരിക്കാന് കോസ്റ്റ്യൂമില് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു; കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനര് സ്മൃതി ചൗഹാന്