"ഇന്ത്യൻ ഹൾക്ക്" എന്ന് ആരാധകർ; 'പെദ്ധി'യ്‌ക്ക് വേണ്ടി വൻ രൂപമാറ്റം നടത്തി രാചരണ്‍, ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

ഈ വർഷം ആദ്യം രാമ നവമി ദിനത്തിൽ, പെഡി ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്ന പേരിൽ അണിയറപ്രവർത്തകർ ഒരു ടീസർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

Ram Charan shares intense workout pictures for Peddi (ETV Bharat ani)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 18, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
തെലുഗു സൂപ്പർതാരം റാം ചരൺ നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രമാണ് 'പെദ്ധി'. ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി താരം നടത്തിയ രൂപമാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ വണ്ണം കൂടിയ പരുക്കൻ രൂപത്തിലായിരിക്കും നടൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. കടുത്ത വ്യായാമ മുറകളാണ് റാം ചരണ്‍ ഇതിന് വേണ്ടി പരിശീലിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ താരം ചിത്രവും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. "നിശബ്‌ദമായി ജോലി ചെയ്യുന്നു! അടുത്ത വെല്ലുവിളിക്ക് തയ്യാറാണ്" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത ചിത്രം നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് വൈറൽ ആയത്. നടൻ്റെ രൂപമാറ്റത്തെ പ്രശംസിച്ച് കൊണ്ട് നിരവധി ആരാധകരാണ് ചിത്രത്തിന് അടിയിൽ കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

"ഇന്ത്യൻ ഹൾക്ക്" എന്നാണ് ഒരു ആരാധകൻ കമൻ്റ് ചെയ്‌തത്. "ബീസ്റ്റ് മോഡ് ഓൺ! യു ആർ ലുക്കിങ് സൂപ്പർബ് റാംചരൺ" എന്നു തുടങ്ങി നിരവധി കമൻ്റുകളാണ് കമൻ്റ് ബോക്‌സ് കീഴടക്കുന്നത്. ബുച്ചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എആർ റഹ്മാനാണ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ, ടൈറ്റിൽ ഗ്ലിമ്പ്‌സ് തുടങ്ങിയവ ഇതിനോടകം തന്നെ സിനിമ പ്രേമികളുടെ ഇടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.

കമൻ്റ് ബോക്‌സ് കീഴടക്കി ആരാധകർ (Ram Charan www.instagram.com)

ഈ വർഷം ആദ്യം റാം നവമി ദിനത്തിൽ, പെഡി ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്ന പേരിൽ അണിയറപ്രവർത്തകർ ഒരു ടീസർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതിലെ ഗാനരംഗം ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. ജാനി മാസ്‌റ്റർ നൃത്തസംവിധാനം നിർവഹിച്ച ഈ ഗാനത്തിൽ ആയിരത്തിലധികം നർത്തകരാണ് അണിനിരന്നിട്ടുള്ളത്.

ചിത്രത്തിൽ റാം ചരൺ, ജാൻവി കപൂർ, ജഗപതി ബാബു, ശിവ രാജ്‌കുമാർ, ദിവ്യേന്ദു ശർമ്മ എന്നിവർ അഭിനയിക്കുന്നു. വൃദ്ധി സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സും സുകുമാർ റൈറ്റിങ്‌സും ചേർന്നാണ് 'പെദ്ധി' ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത്.

ചിത്രം 2026 മാർച്ച് 27 ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ഛായാഗ്രഹണം - രത്നവേലു, എഡിറ്റർ - നവീൻ നൂലി, സംഗീതം - എആർ റഹ്‌മാൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - അവിനാഷ് കൊല്ല, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിവൈ പ്രവീൺ കുമാർ, മാർക്കറ്റിങ്- ഫസ്‌റ്റ് ഷോ, പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

