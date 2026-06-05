ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 100 കോടിയും കടന്ന് രാം ചരണ് ചിത്രം; ബോക്സ് ഓഫിസില് കൊടുങ്കാറ്റായി പെദ്ധി
രാം ചരണിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് കലക്ഷന് ചിത്രമാണ് പെദ്ധി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 10:23 AM IST
സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രാം ചരണ് നായകനായ പെദ്ധി ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകര്. ലോകമെമ്പാടുമായി വമ്പന് കുതിപ്പാണ് ഈ സ്പോര്ട്സ് ആക്ഷന് ഡ്രാമ ചിത്രം നടത്തുന്നത്. രാം ചരണിന്റെ പ്രകടനത്തിന് വലിയ കയ്യടിയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
ആഗോളതലത്തില് 100 കോടി രൂപയിലധികമാണ് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. തെലുഗു സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് കലക്ഷനുകളിൽ ഒന്നായി ഈ ചിത്രം മാറി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ₹100 കോടി ഓപ്പണിംഗ് ഡേ നാഴികക്കല്ല് നേടുന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ തെലുഗു ചിത്രം കൂടിയാണ് പെദ്ധി.
പ്രീമിയര് ഷോകളില് ശക്തമായ പ്രകടനം
ആദ്യ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പെദ്ധി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ 80 കോടി രൂപയിലധികം ഗ്രോസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് പ്രീമിയറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 67 കോടി രൂപ നേടി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലും ചിത്രം അസാധാരണമായ കലക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. മലയാളം, കന്നഡ, തമിഴ്, ഹിന്ദി എന്നീ മേഖലകളിലും മൊത്തത്തിലുള്ള കലക്ഷനില് ഗണ്യമായ സംഭാവന നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
വിദേശ വിപണിയില് നിന്ന് 28-30 കോടി ഗ്രോസ് കൂടി ലഭിച്ചു. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആദ്യ ദിന കലക്ഷൻ ഏകദേശം 110 കോടി രൂപയായി ഉയര്ന്നു. ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകടനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് നോർത്ത് അമേരിക്കയാണ്. അവിടെ പ്രീമിയറുകളിലും ആദ്യ ദിനത്തിലും ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചു.
ചിത്രത്തിന്റെ മികച്ച പ്രീമിയര് പ്രകടനം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റപര് ഓപ്പണിംഗിന് സഹായകമായത്. പ്രിവ്യു ഷോകളില് നിന്ന് മാത്രം പെദ്ധി ഇതിനോടകം തന്നെ ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി ഏകദേശം 40 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു. ഇതിൽ തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 18.50 കോടി രൂപയും കർണാടകയിൽ നിന്ന് 3.10 കോടി രൂപയും സ്വന്തമാക്കി.
പ്രീമിയർ പ്രദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ 1.5 മില്യണിലധികം ഡോളർ ചിത്രം നേടിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഔദ്യോഗിക റിലീസിന് മുമ്പുള്ള ശക്തമായ ഡിമാൻഡിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് 100 കോടി കലക്ഷന്
ആദ്യ ദിനത്തിലെ വമ്പൻ കലക്ഷനോടെ, ലോകമെമ്പാടും ആദ്യ ദിനം 100 കോടി കടന്ന തെലുഗു ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകളുടെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലീഗിലേക്കാണ് പെദ്ധി പ്രവേശിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ 100 കോടി ഓപ്പണർ എന്ന നേട്ടം ബാഹുബലി 2 നേടിയതിനുശേഷം, പെദ്ധി ഉൾപ്പെടെ ആകെ 11 തെലുഗു ചിത്രങ്ങളാണ് ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി 100 കോടി നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
രാം ചരണിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനത്തെയാണ് ഈ നേട്ടം എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. രാം ചരണിന്റെ സോളോ പ്രകടനത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗുകളില് ഒന്നാണിത്. ഗെയിം ചേഞ്ചറിര് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിയേറ്റര് പരാജയത്തിന് ശേഷം ഈ നേട്ടം താരത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇതിലൂടെ തെലുഗുവിലെ ഏറ്റവും വലിയ താരങ്ങളില് ഒരാളെന്ന പദവി വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാം ചരണ്.
ആദ്യദിനത്തില് 110 കോടി രൂപ ആഗോളകലക്ഷന് കടന്നതോടെ വാരാന്ത്യത്തിലും വലിയ കലക്ഷന് നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വരുമാനം വര്ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്മാരുടെ കണക്കുക്കൂട്ടല്.
ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് ബുചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം വൃദ്ധി സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ വെങ്കട സതീഷ് കിലാരു ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം മൈത്രി മൂവി മേക്കർസ്, സുകുമാർ റൈറ്റിങ്സ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
കന്നഡ സൂപ്പർതാരം ശിവരാജ് കുമാറും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു നിർണായകമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രാം ചരൺ- ശിവരാജ് കുമാർ ടീം ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. അഞ്ചു ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയത്.