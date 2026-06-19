ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 'പെദ്ധി' തരംഗം; 400 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിച്ച് റാം ചരൺ ചിത്രം!
മെഗാ പവർ സ്റ്റാർ റാം ചരൺ നായകനായ സ്പോർട്സ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ചിത്രം 'പെദ്ധി' ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 400 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംനേടി.
By PTI
Published : June 19, 2026 at 2:22 PM IST
ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്ന് തെലുങ്ക് സൂപ്പർ താരം റാം ചരണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം പെദ്ധി. റിലീസ് ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തീയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് 400 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കിയതായി നിർമാതാക്കൾ അറിയിച്ചു. ബുച്ചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ സ്പോർട്സ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തെന്നിന്ത്യൻ വിജയചിത്രമെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തം പേരിലാക്കി കഴിഞ്ഞു.
റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് ആദ്യ വാരം
ജൂൺ 4 ന് തീയേറ്ററുകളിലെത്തിയ പെദ്ധിക്ക് റിലീസ് ദിനം മുതൽക്കേ ആഗോളതലത്തിൽ വൻ വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യദിനം തന്നെ 135.36 കോടി രൂപ വാരിക്കൂട്ടിയ ചിത്രം ആദ്യ വീക്കെൻഡ് പിന്നിട്ടപ്പോൾ 236.7 കോടി രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു.ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ വൃദ്ധി സിനിമമാസ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെയാണ് 400 കോടി കടന്ന വിവരം പോസ്റ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയൊരു ബോക്സ് ഓഫീസ് ആഘോഷമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും 'പെദ്ധി ' ആഗോളതലത്തിൽ 400 കോടി ഗ്രോസ് മറികടന്നതായും അവർ കുറിച്ചു.
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പ്രമേയവും വൻ താരനിരയും
1980-കളിലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ വികസിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമീണൻ ഗുസ്തിയിലൂടെ സ്വന്തം സമൂഹത്തിൻ്റെ അന്തസ്സിനും അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പോരാടുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നാണ് ചിത്രത്തിൽ റാം ചരൺ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബോളിവുഡ് താരം ജാൻവി കപൂർ നായികയാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ കന്നഡ സൂപ്പർ താരം ശിവരാജ്കുമാറും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇവരെക്കൂടാതെ ജഗപതി ബാബു, ദിവ്യേന്ദു, ബോമൻ ഇറാനി തുടങ്ങിയ വൻ താരനിരയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
അണിയറപ്രവർത്തകർ
ഓസ്കാർ ജേതാവ് എ ആർ റഹ്മാനാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം പകർന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഗാനങ്ങളും ചിത്രത്തിന് വലിയ ജനപ്രീതി നേടിക്കൊടുത്തു. വൃദ്ധി സിനിമസിൻ്റെ ബാനറിൽ വെങ്കട്ട സതീഷ് കിളാരു നിർമ്മിച്ച ചിത്രം ഐവി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ഇഷാൻ സക്സേനയാണ് കോപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ നിർമ്മാണ കമ്പനികളായ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സും സുകുമാർ റൈറ്റിംഗ്സും ചേർന്നാണ് ചിത്രം തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് സിനിമാ മേഖലയിലെ ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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