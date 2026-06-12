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ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ പ്രകടനം; തരംഗം തീര്‍ത്ത് പെദ്ധി; അതിവേഗം 300 കോടിയോടടുത്ത് രാം ചരണ്‍ ചിത്രം

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്.

PEDDI MOVIE RAM CHARAN JANHVI KAPOOR BUCHI BABU SANA DIRECTOR
peddi (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 11:14 AM IST

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ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർ രാം ചരണിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്പോർട്‌സ് ഡ്രാമ ചിത്രം പെദ്ധി ആവേശകരമായി രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക്. ആഗോളതലത്തില്‍ വമ്പന്‍ പ്രകടനവുമായി ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് കലക്ഷന്‍ നേടി ചിത്രം കുതിക്കുകയാണ്.

ബുച്ചി ബാബു സന സംവിധാനം ചെയ്‌ത് ജാൻവി കപൂർ നായികയായി എത്തിയ ഈ ചിത്രം, രാം ചരണിന്‍റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ സോളോ ലീഡ് ചിത്രമെന്ന നേട്ടവും കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ചിത്രം റിലീസായി ഒന്‍പതാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ വമ്പന്‍ കലക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടുന്നത്. പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ശക്തമായി മുന്നേറുകയാണ് ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. തെലുഗു ഹൃദയഭൂമിയില്‍ നിന്നാണ് ചിത്രത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടാനായത്. ഇതുപോലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്.

എട്ടാം ദിവസത്തെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ പെദ്ധിക്ക് ₹7.42 കോടി രൂപ എന്ന മികച്ച ആഭ്യന്തര വരുമാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം വരുമാനം ₹229.95 കോടി രൂപയിലെത്തി . ബുധനാഴ്ചത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മൊത്തം കലക്ഷനിൽ 16.6% നേരിയ ഇടിവ് നേരിട്ടെങ്കിലും, രാജ്യത്തുടനീളം 7,412 ഷോകളുമായി ചിത്രം മാന്യമായ പ്രകടനമാണ് നിലനിര്‍ത്തിയത്. കലക്ഷനുകളില്‍ പ്രധാന പങ്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് തെലുഗു പതിപ്പില്‍ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഹിന്ദി ബെല്‍റ്റുകളിലും കന്നഡയിലും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം വലിയ നാഴികക്കല്ലിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്.

എട്ടാം ദിവസത്തെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം പെദ്ധി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം നിലനിർത്തി. APTG (ആന്ധ്രാപ്രദേശ് & തെലങ്കാന) യുടെ വരുമാനം ₹5.30 കോടിയും കർണാടക ₹0.55 കോടിയും നേടി. 3,557 ഷോകളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഹിന്ദി പതിപ്പ് ₹1.10 കോടിയും നേടി. ഇന്നലെ വിദേശത്ത് സ്ഥിരമായി ₹0.60 കോടി കളക്ഷൻ നേടിയതോടെ, ആഗോളതലത്തിൽ ₹279.35 കോടിയിലെത്തി . എട്ടാം ദിവസം വരെ 7,400-ലധികം ഷോകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഈ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞത് രാം ചരൺ നായകനായ ഈ ചിത്രത്തിനായുള്ള ശക്തമായ ഡിമാൻഡിനെയാണ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.

എട്ടാം ദിവസം വരെ ₹49.40 കോടി വിദേശ ഗ്രോസ് നേടിയ ചിത്രം ആഗോള ഗ്രോസ് ഇപ്പോൾ ₹279.35 കോടിയില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച (9-ാം ദിവസം) ചിത്രം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, വരാനിരിക്കുന്ന വാരാന്ത്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ലോകമെമ്പാടുമായി 300 കോടി എന്ന മാർക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ (9-ാം ദിവസം) വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച്, പുലർച്ചെയുള്ള ഷോകൾക്കായി 281 ഷോകളുമായി പെദ്ധിയുടെ ആരംഭിച്ചത് . ചിത്രം ഇതിനകം ₹0.02 കോടിയുടെ തത്സമയ വരുമാനം നേടി, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഗ്രോസ് ₹229.97 കോടിയിലെത്തിച്ചു . തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാവിലെയുള്ള തിയേറ്റര്‍ ഒക്യുപ്പന്‍സി മികച്ചതാണ്. വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകർ എത്തുമ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഷോകളിൽ ചിത്രം ഗണ്യമായ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

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PEDDI MOVIE
RAM CHARAN
JANHVI KAPOOR
BUCHI BABU SANA DIRECTOR
PEDDI BOX OFFICE COLLECTION

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