രാം ചരണിന് കരുത്തും ധൈര്യവും നല്‍കുന്ന രണ്ട് പൊന്നോമനകള്‍; ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരിന് പിന്നിലെ അര്‍ഥം വെളിപ്പെടുത്തി താരം

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 31 നാണ് രാം ചരണിനും ഉപാസനയ്ക്കും ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പിറന്നത്.

RAM CHARAN BABY NAMING CEREMONY RAM CHARAN AND UPASANA KONIDELA RAM CHARAN SHIVRAM AND ANVEERA DEVI
രാം ചരണിന്‍റെ ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരിടല്‍ ചടങ്ങ് (IANS)
തെലുഗു സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ രാം ചരണിനും ഭാര്യ ഉപാസന കൊനിഡേലയ്ക്കും അടുത്തിടെയാണ് ഇരട്ടകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായത്. അത് വലിയ രീതിയില്‍ ആഘോഷമാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരിടല്‍ ചടങ്ങ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 31 നാണ് ഇരുവര്‍ക്കും ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പിറന്നത്.

ആണ്‍കുഞ്ഞിന് ശിവറാം എന്നും പെണ്‍കുഞ്ഞിന് അന്‍വീര ദേവിയെന്നുമാണ് പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് താരദമ്പതികൾ സന്തോഷവാർത്ത ഔദ്യോഗികമായി പങ്കുവെച്ചത്.

ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പേരുകള്‍ വെറും തിരിച്ചറിയല്‍ അടയാളങ്ങളല്ല. അവ ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്‍റെയും ധൈര്യത്തിന്‍റെയും അഭിലാഷങ്ങളാണ്.

രാം ചരണിന്‍റെ കുറിപ്പ്

"ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകുന്നതിൽ ഉപാസനയും ഞാനും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്‌തു, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഇതിൽ ഭാഗമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മകന്‍റെ പേര്, ശിവറാം എന്നാണ്. ശിവ റാം എന്ന പേര് രണ്ട് ശാശ്വത ആത്മീയ ആശയങ്ങളുടെ മനോഹരമായ സംഗമമാണ്.

ശിവറാം എന്നത് ശിവശങ്കര പ്രസാദ് എന്ന പേരില്‍ നിന്നുള്ള പ്രചോദനമാണ്. അത് അന്തര്‍ശക്തിയും ആത്മീയ ആഴവും ശാന്തതയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. രാം എന്നത് റാം ചരണ്‍ എന്ന പേരില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്. നീതി, കരുണ, നൈതിക ധൈര്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. ഇരുവരും ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ ഈ പേര് ആന്തരിക ശക്തിയും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പ്രവര്‍ത്തിയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അന്‍വീര ദേവിഎന്നാണ് മകളുടെ പേര്, ദൈവിക സ്ത്രീശക്തിയുടെ അപൂര്‍വവും ശക്തവുമായ അവതാരമാണ്. അന്‍വീര എന്നത് ഭയരഹിതത്വം, പ്രതിരോധശേഷി, ദൈവാനുഗ്ര സംരക്ഷണം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അത് കനക ദുര്‍ഗാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രചോദനമാണ്. കൃപയും ധൈര്യവും അചഞ്ചല ശക്തിയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനോഹര നാമം.

ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പേരുകൾ വെറും തിരിച്ചറിയൽ അടയാളങ്ങളല്ല. അവ ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളാണ്. ശിവറാമിനും അന്‍വീര ദേവിക്കും അവരുടെ മനോഹരമായ ജീവിതയാത്രയുടെ തുടക്കത്തില്‍ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു", രാം ചരണ്‍ കുറിച്ചു.

2021 ആണ് രാം ചരണും ഉപാസനയും വിവാഹിതരായത്. 2023 ലാണ് ആദ്യത്തെ മകള്‍ ക്ലാര കൊണിഡേല പിറന്നത്.

അതേസമയം, ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഗെയിം ചേഞ്ചർ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് രാംചരൺ അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത്. ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വമ്പൻ പരാജയമായിരുന്നു. ബുച്ചി ബാബു സാന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സ്പോർട്സ് ആക്ഷൻ നാടകമായ പെഡ്ഡിയിൽ രാം ചരൺ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തും. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജാൻവി കപൂറാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക.

