'ഞങ്ങള്‍ സിറ്റുവേഷന്‍ഷിപ്പില്‍'; രാകുല്‍ പ്രീതുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഭര്‍ത്താവ് ജാക്കി ഭഗ്നാനി

തന്‍റെ മുന്‍ കാമുകി വിളിക്കുമ്പോള്‍ രാകുല്‍ അടുത്തുണ്ടെങ്കില്‍ ആ കോള്‍ ഞാന്‍ സ്പീക്കറില്‍ ഇട്ട് സംസാരിക്കുമെന്നും ജാക്കി.

Jackky Bhagnani and Rakul Preet Singh (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 24, 2026 at 3:50 PM IST

സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഇഷ്‌ട നടിയാണ് തെന്നിന്ത്യന്‍ താരമായ രാകുല്‍ പ്രീത്. നടനും നിര്‍മാതാവുമായ ജാക്കി ഭഗ്നാനിയുമായുള്ള വിവാഹമൊക്കെ ആരാധകര്‍ ഏറെ ആഘോഷിച്ചതുമാണ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്താണ് രാകുലും ജാക്കിയും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. 2024 ല്‍ ഗോവയില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം.

എന്നാല്‍ ജാക്കിയുടെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ആരാധകര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ കൗതുകമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തങ്ങള്‍ വിവാഹിതരാണെങ്കിലും തങ്ങള്‍ ഈ ബന്ധത്തെ സിറ്റുവേഷന്‍ഷിപ്പ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ ജാക്കി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

എങ്ങനെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ജാക്കി മറുപടി നല്‍കിയത് ഇങ്ങനെയാണ്.

"ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 20-21 വയസ്സല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കണ്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ. വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. ആ സന്തോഷത്തിലെ കുറവുകൾ നികത്താൻ മറ്റൊരാളെ ഞാൻ തിരയുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ വിഷാദത്തിലാണെങ്കിൽ ആര് ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാലും അത് മാറില്ല. രാകുലും വ്യക്തിപരമായി സന്തോഷവതിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം",ജാക്കി പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങള്‍ പരസ്‌പരം ജീവിതത്തിലെ വിടവുകള്‍ നികത്തുകയല്ല. നീ എന്നെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ അസുന്തഷ്‌ടയാണ് എന്നതല്ല. എനിക്ക് ആ യാത്ര ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാന്‍ സാധിക്കും. ജീവിതത്തില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ ഇതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്",ജാക്കി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം വിവാഹത്തിന് പകരം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലരും സിറ്റുവേഷന്‍ഷിപ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ജാക്കി അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചത്.

"പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇത്തരം ബന്ധങ്ങള്‍ താത്പര്യം തോന്നാന്‍ കാരണം അവര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരമോ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. തങ്ങള്‍ വിവാഹിതരാണെങ്കിലും ഈ ബന്ധത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷന്‍ഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാനാണ് താന്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നത്",ജാക്കി പറഞ്ഞു.

"രാകുലും ഞാനും വിവാഹിതരാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ ഒരു സിറ്റുവേഷന്‍ഷിപ്പിലാണെന്ന് പറയാം. ഞങ്ങള്‍ പരസ്‌പരം എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ വിവാഹിതരായത്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് അവളോട് എന്തും സംസാരിക്കാന്‍ സാധിക്കും എന്നതാണ്", ജാക്കി വ്യക്തമാക്കി.

തന്‍റെ ഭാര്യയില്‍ നിന്ന് ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാനില്ലെന്നും ജാക്കി വെളിപ്പെടുത്തി. എന്‍റെ മുന്‍ കാമുകി വിളിക്കുമ്പോള്‍ രാകുല്‍ അടുത്തുണ്ടെങ്കില്‍ ആ കോള്‍ ഞാന്‍ സ്പീക്കറില്‍ ഇട്ട് സംസാരിക്കും. അത് വിളിക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയേക്കാം. രാകുലിന് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാം. എല്ലാം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടു തന്നെ ഒന്നും ഒളിക്കാനുമില്ല. ജാക്കി പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മികച്ച സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും ജാക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.", ജാക്കി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടുന്നതായി തോന്നാറില്ല.തനിക്ക് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് രാകുലിനോട് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറേ ഉള്ളൂവെന്നും ജാക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"പല വിവാഹങ്ങളിലും പുരുഷന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ വഴിപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. വർഷങ്ങളായി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചാണ് സ്ത്രീകൾ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമന്മാരാണ്," രാകുൽ വ്യക്തമാക്കി.

