ആക്ഷനും മിസ്റ്ററിയും; സിദ്ദിഖ് മുഴുനീള ആക്ഷൻ ഹീറോയാകുന്ന ചിത്രം; 'രാക്ഷസ വേട്ട' തുടക്കം
ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മുഴുനീള ആക്ഷൻ ഹീറോ കഥാപാത്രവുമായി സിദ്ദിഖ് എത്തുന്ന ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 1:07 PM IST
ഛായാഗ്രാഹകനായി സിനിമാരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായും ‘സ്വാമി അയ്യപ്പൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകനായും എത്തിയ വിഷ്ണു വെഞ്ഞാറമൂട് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'രാക്ഷസ വേട്ട'യ്ക്ക് തുടക്കമായി. കൊച്ചിയിലെ ആശിർവ്വാദ് ട്രാവൻകൂർ ഹോട്ടലിൽ ലളിതമായ ചടങ്ങോടെയാണ് ചിത്രത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
ഡിസ്ക്വയർ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ രാജി അരുൺ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. നടിയും നിർമ്മാതാവുമായ മല്ലികാ സുകുമാരൻ ആദ്യ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അഭിനേതാക്കളായ സാജു നവോദയ, സോഹൻ സീനുലാൽ, കോട്ടയം രമേഷ് എന്നിവരും അണിയറ പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
സൈക്കോ-പാക്ക് ജോണറിൽ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'രാക്ഷസ വേട്ട'. നാട്ടിൽ നിരന്തരമായി അരങ്ങേറുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. പ്രേക്ഷകരെ തുടക്കം മുതൽ ഉദ്വേഗത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന തരത്തിലാണ് കഥയുടെ പുരോഗതിയെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കൊപ്പം മികച്ച ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളായിരിക്കും.
ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ സിദ്ദിഖ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഏറെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം സിദ്ദിഖ് മുഴുനീള ആക്ഷൻ ഹീറോ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും 'രാക്ഷസ വേട്ട'യ്ക്കുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലും അവതരണത്തിലുമുള്ള സിദ്ദിഖിന്റെ കഥാപാത്രം ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്നായിരിക്കും.
സാജു നവോദയ, കോട്ടയം രമേഷ്, സോഹൻ സീനുലാൽ, മല്ലികാ സുകുമാരൻ, സുധി കോപ്പ, ജസീല പ്രവീൺ, രാജേഷ് കൊട്ടാരത്തിൽ, ഹരി ഊതു, സുജിത് കോന്നി, സജു പാർത്ഥസാരഥി, ശ്രീജു സോണി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരനിരയിലുണ്ട്.
ശ്യാം അരവിന്ദ് ആണ് ചിത്രത്തിന്കറെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. ഷാനു സംഗീതവും സൗരവ് ചെന്നൈ പശ്ചാത്തലസംഗീതവും നിർവഹിക്കുന്നു. മേക്കപ്പ് രാജേഷ്. കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ബിജു കുമാരപുരം.
ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും അവതരണരീതിയും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന തരത്തിലാണ് സിനിമയുടെ ഒരുക്കം. ദുരൂഹതകളുടെ ചുരുളഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം സംഭവബഹുലമായ രംഗങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ കഥയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സിനിമയായിരിക്കും ‘രാക്ഷസ വേട്ട’ എന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന സൂചന.
വാഗമൺ, തിരുവനന്തപുരം, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ചിത്രീകരണം നടക്കുക. വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായി വിപുലമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം. ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.