ഡോക്ടറായി തലൈവര്; രജനികാന്ത്- കമല്ഹാസന് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങള് എന്നതിനപ്പുറം, രജനീകാന്തും കമൽഹാസനും തമ്മിലുള്ള അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സൗഹൃദവും സാഹോദര്യവും ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും ഈ ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 3:25 PM IST
രജനികാന്തും കമല്ഹാസനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രത്തിനായി തമിഴ്- മലയാളി സിനിമാസ്വാദകര് ഒരുപോലെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 40 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ രജനികാന്തും കമല്ഹാസനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നുവെന്നതറിഞ്ഞതു മുതല് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കായി ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പ്.
കമല്ഹാസന്റെ നിര്മാണത്തില് രജനികാന്ത് നായകനായി എത്തുന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്. അശ്വന്ത് മാരിമുത്തുവാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ധര്മന് എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്.
രജനികാന്ത് ഡോക്ടറായാണ് ചിത്രത്തില് വേഷമിടുന്നത്. സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് പുറത്തുവിട്ട് നിമിഷങ്ങള്ക്കകം തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ധര്മന് ഒരിക്കലും അഞ്ചു രൂപ ഡോക്ടര് അല്ലെന്നും ധിക്കാരിയായ ഡോക്ടറെ കുറിച്ചാണ് സിനിമ പറയുന്നതെന്നും ടൈറ്റില് ലോഞ്ചില് സംവിധായകന് അശ്വന്ത് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്ന് ത്രില്ലര് ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്ററില് രക്തത്തില് കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു മൃതദേഹത്തില് കാല്വച്ച് നില്ക്കുന്ന രജനികാന്തിനെയാണ് പോസ്റ്ററില് കാണാന് കഴിയുന്നത്. ധര്മം മാത്രമേ വിജയിക്കൂ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് കമല്ഹാസല് പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
പടയപ്പയും വേട്ടയാട് വിളയാട് എന്നീ ചിത്രങ്ങള് കൂടിച്ചേര്ന്നതായിരക്കും ധര്മ്മം എന്നും സംവിധായകന് വെളിപ്പെടുത്തി. ചിത്രത്തില് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം ബേസില് ജോസഫും ഭാഗമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന രജനീകാന്ത് ചിത്രങ്ങളില് മലയാളി താരങ്ങളും ഭാഗമായിരുന്നു. ജയിലറില് കാമിയോ റോളില് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നുണ്ട്. വേട്ടയ്യനില് ഫഹദ് ഫാസിലും മഞ്ജു വാര്യരും എത്തിയിരുന്നു. കൂലിയില് സൗബിന് ഷാഹിറും വേഷമിട്ടിരുന്നു. നേരത്തേയും ബേസില് ജോസഫ് തലൈവര് ചിത്രത്തില് ഭാഗമാകുന്നുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള വാര്ത്തകള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
നേരത്തെ തലൈവര് 173 സുന്ദര് സി, സിബി ചക്രവര്ത്തി എന്നീ സംവിധായകരൊക്കെ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് തിരക്കഥയിലെ ചില കാരണം മൂലം ഇവരൊക്കെ പിന്മാറുകയായിരുന്നു. സിനിമയുടെ സംവിധാന സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്നീട് കാര്ത്തിക് സുബ്ബരാജ് മുതല് ധനുഷ്, ലോകേഷ് കനകരാജ്, പ്രദീപ് രംഗനാഥന് എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഉയര്ന്നു കേട്ടിരുന്നു. ഒടുവില് നറുക്ക് വീണത് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ഡ്രാഗണ് എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത അശ്വന്ത് മാരിമുത്തുവിനാണ്.
സിബി ചക്രവര്ത്തിയായിരുന്നു ആദ്യം സംവിധായകനായി നിശ്ചയിരുന്നത്. എന്നാല് വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് ലോഞ്ചിനിടെയാണ് സംവിധായകനെ മാറ്റിയ കാര്യം അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങള് എന്നതിനപ്പുറം, രജനീകാന്തും കമൽഹാസനും തമ്മിലുള്ള അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സൗഹൃദവും സാഹോദര്യവും ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും ഈ ചിത്രം.