'ജയിലര് 2'വിനായി കേരളത്തിലെ പിള്ളേര് കട്ട വെയിറ്റിങ്;റിലീസിന് ഇനി രണ്ടു ദിവസം മാത്രം!തിയേറ്ററുകള് ഹൗസ്ഫുള്, ആദ്യ ഷോ രാവിലെ ആറിന്
വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം രജനികാന്തിനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച് മിഥുന് ചക്രവര്ത്തിയും ഹൃത്വിക് റോഷനും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 3:51 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനികാന്തിന്റെ 'ജയിലര് 2' തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് ഇനി രണ്ടുദിവസം മാത്രം. തലൈവരുടെ മുത്തുവേല് പാണ്ഡ്യന് എന്ന കഥാപാത്രം വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന്റെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകരും സിനിമാ പ്രേമികളും. നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഒക്ടോബര് 15 നാണ് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
മിഥുന് ചക്രവര്ത്തി, മോഹന്ലാല്, ഹൃത്വിക് റോഷന്, ശിവരാജ് കുമാര് തുടങ്ങി വമ്പന് താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്. 2023 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം ജയിലറിന്റെ തുടര്ച്ചയില് അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റുകളും സസ്പെന്സുകളും വമ്പന് ആക്ഷന് രംഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന വലിയ ആവേശത്തിലാണ് സിനിമാസ്വാദകര്. ചിത്രത്തിന്റെതായി ഇതുവരെ പുറത്തുവന്ന ടീസറുകളും ട്രെയിലറുമൊക്കെ ഇതിന്റെ സൂചനകള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ഉള്പ്പെടെ മലയാളത്തിലെ ഒട്ടേറെ താരങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മിഥുൻ ചക്രവർത്തിയും രജനീകാന്തും വീണ്ടും സ്ക്രീനിൽ ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ജയിലര് 2'. നേരത്തെ ഈ ചിത്രത്തില് അഭിനയിക്കാന് മിഥുന് ചക്രവര്ത്തി വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നുവെന്ന് രജനികാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രതിനായകനായാണ് മിഥുന് ചക്രവര്ത്തി ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തിന്റെ തല്ലുക്കൊള്ളുന്ന വില്ലനായി അഭിനയിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മിഥുന് ചക്രവര്ത്തി ചോദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് രജനികാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തി.
"ഞാൻ രജനിയുടെ വില്ലനായി അഭിനയിക്കുകയാണോ?", എന്ന് ചോദിച്ചതിനു ശേഷം ആ വേഷത്തിൽ താത്പര്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുത്ത വേവ്സ് (WAVES) ഉച്ചക്കോടിയില് വച്ച് രണ്ട് അഭിനേതാക്കളും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങള് മാറിമറിഞ്ഞത്. സൂപ്പര്സ്റ്റാര് തന്നെ ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഉള്പ്പെടുത്താന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കില് ആ ചിത്രം താന് ചെയ്യുമെന്ന് മിഥുന് രജനികാന്തിനോട് പറയുകയായിരുന്നു.
1989-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഭ്രഷ്ടാച്ചാർ',1997-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബംഗാളി ചിത്രമായ 'ഭാഗ്യ ദേബത' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലാണ് ഇരുതാരങ്ങളും ഒന്നിച്ചെത്തിയത്.
40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രജനീകാന്തും ഹൃത്വിക് റോഷനും വീണ്ടും
'ജയിലർ 2' ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിലെ ഹൃത്വിക് റോഷന്റെ അതിഥി വേഷം. നാലുപതു വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് രജിനികാന്തും ഹൃത്വിക് റോഷനും ഒന്നിക്കുന്നത്. 1986 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഭഗവാൻ ദാദ' എന്ന സിനിമയിൽ ഇരുതാരങ്ങളും ഒരുമിച്ചെത്തിയത്. അന്ന് ബാലതാരമായിരുന്ന ഹൃത്വിക്. രജനീകാന്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രനായ ഗോവിന്ദനെയാണ് ഹൃത്വിക് അവതരിപ്പിച്ചത്.
നാലുപതിറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് ശേഷം ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത് ആരാധകര്ക്കിടയില് വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇത്തവണ വ്യത്യസ്ത വേഷത്തിലായിരിക്കും താരം എത്തുന്നതെന്നണ് സൂചന.
ആകാംക്ഷ നിറച്ച് വിദ്യ ബാലന്
വിദ്യാ ബാലനും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. നിരവധി താരങ്ങള്ക്കൊപ്പം താന് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനികാന്തിനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോള് തനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യ ബാലന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് പരിപാടിയിലാണ് സൂപ്പര്സ്റ്റാറുമൊത്തുള്ള തന്റെ അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് നടി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സിഗരറ്റ് വലിച്ച് സൂപ്പര്സ്റ്റാറിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഊതണം. എന്നാല് ഈ രംഗം അഭിനയിക്കുമ്പോള് തന്റെ കൈകള് വിറയ്ക്കുന്നതും ശബ്ദം ഇടറുന്നതും സംവിധായകന് സ്ക്രീനിലൂടെ കാണാമായിരുന്നു. ഈ രംഗം മനോഹരമാക്കാന് ഷൂട്ടിംഗിന് മുന്പ് തന്നെ പുകവലിക്കാന് തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും വിദ്യാ ബാലന് വെളിപ്പെടുത്തി. കാന്ത എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് വിദ്യാ ബാലന് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.
വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം വിദ്യ ബാലനും മിഥുന് ചക്രവര്ത്തിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. മണിരത്നത്തിന്റെ 'ഗുരു' (2007) എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഒടുവില് ഇരുതാരങ്ങളും ഒരുമിച്ചെത്തിയത്.
2015-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'യാഗവരയിനും' 'നാ കാക്ക' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മിഥുൻ തമിഴ് സിനിമയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം.
അതേസമയം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് വിജയമായിരുന്നിട്ടും ജയിലറിന് രണ്ടാം ഭാഗം വേണമെന്ന കാര്യം താനും സംവിധായകന് നെല്സണും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് രജനികാന്ത് വെളിപ്പെത്തി. ഒടിടി റിലീസിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നതെന്നും താരം തുറന്നു പറഞ്ഞു.
സണ്പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറില് കലാനിധി മാരന് ആണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. രമ്യ കൃഷ്ണന്, യോഗി ബാബു, മിര്ണ, എസ്.ജെ. സൂര്യ, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, അന്ന രാജന് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ താരങ്ങളാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത്. വിജയ് കാർത്തിക് കണ്ണൻ ഛായാഗ്രഹണവും ആർ നിർമ്മൽ എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിക്കുന്നു.
അതേസമയം അഡ്വാന്സ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ബുക്ക് മൈ ഷോയില് ട്രെന്ഡിങ് ആയി തുടരുകയാണ്. ബുക്ക് മൈ ഷോ, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ബൈ സൊമാറ്റോ, ടിക്കറ്റ് ന്യൂ എന്നീ ആപ്പുകൾ വഴിയും കൗണ്ടർ വിൽപന വഴിയും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകളാണ് ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ മാത്രം വിറ്റ് പോയത്.
ചിത്രം കേരളത്തിൽ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ്റെ ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏകദേശം 800 സ്ക്രീനുകളിൽ റെക്കോർഡ് റിലീസായി ആണ് ചിത്രമെത്തുന്നത്.
THALAIVAR IS BACK! 🔥 #JAILER2 - Releasing in 1000+ Screens ! In Cinemas: Thursday, 15th Oct 2026 #Rajinikanth in a power-packed avatar! Languages: Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada Directed by Nelson Dilipkumar Produced by Sun Pictures #PenMarudhar #PenMovies #Jailer2InCinemas #Thalaivar #RajiniTheJailer2 #Jailer2oct15 @sunpictures @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah— Pen Movies (@PenMovies) October 12, 2026
ഒക്ടോബർ 15ന് ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ‘ജയിലർ 2’ കേരളത്തിൽ പുലർച്ചെ ആറുമണിക്ക് ആദ്യ പ്രദർശനത്തോടെ റിലീസ് ആരംഭിക്കും. റിലീസ് ദിനം അടുക്കുമ്പോൾ ബുക്കിംഗ് കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകരും തിയേറ്റർ മേഖലയിലുള്ളവരും. കേരളത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാരത്തൺ ഷോകളും അധിക പ്രദർശനങ്ങളും കൂടി വരുന്നതോടെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ വലിയ ആഘോഷമായി ‘ജയിലർ 2’ മാറുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
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