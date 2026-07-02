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അക്ഷമരായി ആരാധകര്‍, മോഹന്‍ലാല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി താരങ്ങള്‍! ജയിലര്‍ 2 റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; ആവേശകരമായ ടീസര്‍ പുറത്ത്

റിലീസ് പ്രഖ്യാപന ടീസറില്‍ തിളങ്ങി മലയാളി താരങ്ങള്‍, ചിത്രത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്‍.

JAILER 2 RELEASE RAJINIKANTH MOHANLAL TAMIL MOVIE RELEASE
Jailer 2 Release Date Announced (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 7:51 PM IST

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മിഴ്- മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ ആവേശഭരിതരാക്കികൊണ്ട് രജനികാന്ത് ചിത്രം ജയിലര്‍ 2 വിന്‍റെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപന ടീസര്‍ പുറത്ത്. നെല്‍സണ്‍ ദിലീപ് കുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ സിനിമയുടെ ടീസറില്‍ മലയാളി താരങ്ങളും നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ജയിലറിന്‍റെ വമ്പന്‍ വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

വിനായന്‍റെ കഥാപാത്രമായ വർമന്‍റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഡയലോഗിലൂടെയാണ് ടീസർ ആരംഭിക്കുന്നത്. രമ്യ കൃഷ്ണൻ, റിത്വിക്, തമിഴ് എന്നിവരേയും ടീസറില്‍ കാണാം. എന്നാല്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായ രജനികാന്തിനെ ടീസറില്‍ കാണിക്കുന്നില്ല. 53 സെക്കന്‍റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ടീസറാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 15 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

2023 ല്‍ തെന്നിന്ത്യയിലെ മൂന്ന് സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരുക്കിയ ആദ്യ ഭാഗം വലിയ വിജയമായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും നിരൂപകരില്‍ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ എന്ത് സര്‍പ്രൈസ് ആണ് നെല്‍സണ്‍ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് സിനിമാപ്രേമികള്‍.

മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തിൽ രജനികാന്ത് എത്തിയത്. ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫീസ് കലക്ഷനില്‍ നിന്ന് 600 കോടി രൂപയിലേറെയാണ് ചിത്രം അന്ന് വാരിക്കൂട്ടിയത്. അന്നു മുതല്‍ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്‍. ഒരു പ്രൊമോ വീഡിയോയ്ക്കൊപ്പം രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം എത്തിയത് ജനുവരി 14 ന് ആയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മാര്‍ച്ചില്‍ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവും ആരംഭിച്ചു.

അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര്‍ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെയും സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗം പോലെതന്നെ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളാല്‍ സമ്പന്നമായിരിക്കും രണ്ടാം ഭാഗവും എന്നാണ് വിവരം. മലയാളത്തിന്‍റെ നടന വിസ്‌മയം മോഹന്‍ലാല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ ഭാഷകളിലെ നിരവധി പ്രധാന താരങ്ങള്‍ കാമിയോയില്‍ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുമെന്നാണ് വിവരം. ആദ്യ ഭാഗത്തില്‍ വിനായകന്‍ അവതരിപ്പിച്ച വര്‍മന്‍ എന്ന വില്ലന്‍ വേഷം ഏറെ കയ്യടി നേടിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും വിനായകന്‍ എത്തുമെന്നാണ് വിവരം. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും ഒരു പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

സൺ പിക്ചേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരനാണ് സിനിമ നിർമിക്കുന്നത്. കോട്ടയം നസീർ, അന്ന രേഷ്മ രാജൻ, വിനീത് തട്ടിൽ, സുനിൽ സുഖദ, സുജിത് ശങ്കർ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രമായി മോഹൻലാലും സിനിമയിലെത്തും.

അതേസമയം ജയിലര്‍ 2 വില്‍ അമീര്‍ ഖാനും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുമെന്നാണ് വിവരം. ഒരു ചെറിയ അതിഥി വേഷത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി കഥയില്‍ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ പാകത്തിലുള്ള ശക്തമായ കഥാപാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ചിത്രത്തില്‍ എത്തുകയെന്നാണ് സൂചന. ബോളിവുഡ് സൂപ്പർസ്റ്റാറിനായി ഒരു ഗംഭീരമായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീക്വൻസ് ടീം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

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