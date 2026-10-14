'സൂപ്പര്സ്റ്റാറായിട്ടും ഉള്ളിന്റെയുള്ളില് ഞാന് ബസ് കണ്ടക്ടര്'; 75ാം വയസിലും നായകനായി തുടരുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം പറഞ്ഞ് രജനികാന്ത്
സൂപ്പര്സ്റ്റാറിന്റെ 'ജയിലര് 2' ലോകമെമ്പാടുമായി നാളെ തിയേറ്ററുകളില്. വമ്പന്താരനിരയുമായി ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 3:28 PM IST
ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'ജയിലര് 2'. ചിത്രം നാളെ (ഒക്ടോബര് 15) ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്താനിരിക്കെ താരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്നത്.
സിനിമയില് വരുന്നതിന് മുന്പ് രജനികാന്ത് ബസ് കണ്ടക്ടര് ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ സൂപ്പര്താരമായി വളര്ന്നിട്ടും തന്റെ പഴയ ആ കണ്ടക്ടര് കാലഘട്ടത്തെ താന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് താരം. ജയിലര് 2 സൂപ്പര് ഷോയ്ക്കായി സംവിധായകന് നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാറുമായി നടത്തിലെ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിലാണ് രജനികാന്ത് മനസു തുറന്നത്. കണ്ടക്ടര് ജോലി മിസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും തന്റെ സൂപ്പര്സ്റ്റാര് പ്രതിച്ഛായയേക്കാള് ആ ജോലിയുമായി തനിക്ക് കൂടുതല് അടുപ്പം തോന്നാറുണ്ടെന്നും രജനികാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തി.
ബസുകളും കാക്കി യൂണിഫോം ധരിച്ച കണ്ടക്ടര്മാരേയും കാണുമ്പോള് തനിക്ക് പഴയ ഓര്മകള് വരാറുണ്ടെന്നും അത് സന്തോഷം നല്കാറുണ്ടെന്നും താരം തുറന്നു പറഞ്ഞു. അഭിനയം തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണെന്നും എന്നാല് അതിലുപരി ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറുടെ ജോലി താന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ആ അഞ്ചുവര്ഷം ആ കണ്ടക്ടര് കാലഘട്ടം മിസ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും നടന് വെളിപ്പടുത്തി.
"എന്റെ ഉള്ളിന്റെയുള്ളില് ഞാന് എന്നെ തന്നെ ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അന്ന് ഒരു കണ്ടക്ടര് എന്ന നിലയില് എനിക്ക് തുച്ഛമായ ശമ്പളമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ രജനീകാന്ത്, സൂപ്പര്സ്റ്റാര് പ്രതിച്ഛായയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് വീണ്ടും വീണ്ടും ബെംഗളുരുവിലേക്ക് പോകുന്നത്.ബസുകള് കാണുമ്പോള് എനിക്കത് സന്തോഷം തരും. ആ കാക്കി യൂണിഫോം കാണുമ്പോള് ഇപ്പോഴും മനസിലേക്ക് ആ ആഗ്രഹം വരാറുണ്ട്.അതുകൊണ്ട് ഞാന് എന്നെ ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.", രജനികാന്ത് പറഞ്ഞു.
1975 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'അപൂര്വ രാഗങ്ങള്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് രജനികാന്ത് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 76 ാം വയസിലും തനിക്ക് നായകനായി തുടരാന് സാധിക്കുന്നത് തമിഴ് പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണയാണ് മുന്നോട്ടു പോകാനായതെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. വലിയ നിർമ്മാണ കമ്പനികളെയും നെൽസണെപ്പോലുള്ള സംവിധായകരെയും തന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പിന്തുണയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം നാളെയാണ് സൂപ്പര്സ്റ്റാറിന്റെ 'ജയിലര് 2' ലോകമെമ്പാടുമായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. 2023 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'ജയിലര്' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന്റെ തുടര്ഭാഗമാണ് നാളെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രം.
മോഹന്ലാല്, ഹൃത്വിക് റോഷന്, ശിവരാജ് കുമാര്, മിഥുന് ചക്രവര്ത്തി എന്നിങ്ങനെ വമ്പന് താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. മലയാളത്തില് നിന്നും ഒട്ടേറെ താരങ്ങളും വേഷമിടുന്നുണ്ട്. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, എസ്.ജെ. സൂര്യ, വിദ്യ ബാലൻ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, യോഗി ബാബു, ഹക്കീം ഷാജഹാൻ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ്.
കേരളത്തില് രാവിലെ ആറുമണിക്കാണ് ആദ്യ ഷോ ആരംഭിക്കുന്നത്. അഡ്വാന്സ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗില് വമ്പന് പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. 'ജയിലര് 2' നാളെ തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമ്പോള് അത് വലിയ ആഘോഷമാക്കാനാണ് ആരാധകരുടെ തീരുമാനം.