രജനീകാന്തിനായി ടൈറ്റിൽ കാർഡ് സംഗീതം ഒരുക്കി! 'ബാഷ' ഹിറ്റാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ദേവ; സൂപ്പര്സ്റ്റാര് അന്ന് പറഞ്ഞത്
'അണ്ണാമല' എന്ന ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി സംഗീതമൊരുക്കുമ്പോള് ഒരു ചരിത്രമാണ് അവിടെ ജനിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ദേവ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 5:14 PM IST
തമിഴ് സിനിമയിൽ തന്റേതായ സംഗീതശൈലിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംഗീതസംവിധായകൻ ദേവയുടെ വിയോഗത്തിൽ തേങ്ങുകയാണ് തമിഴ് സിനിമാ ലോകം. ഹിറ്റ് സിനിമകളിലെ ഒട്ടേറെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് ഈണമിട്ട വലിയ പ്രതിഭയാണ് ദേവ. തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം, കന്നഡ തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിലായി 400ലേറെ സിനിമകൾക്ക് സംഗീതം പകർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം.
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തുമായും തമിഴ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ ഗാനങ്ങള് ഒരുക്കിയത് ദേവയായിരുന്നു. അണ്ണാമലൈ (1992), ബാഷ (1995), അരുണാചലം (1997) എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നടനോടൊപ്പം സഹകരിച്ചു. രജനീകാന്തിനായി ടൈറ്റിൽ കാർഡ് സംഗീതം ഒരുക്കിയത് ദേവയാണ്. രജനികാന്ത് നായകനായെത്തിയ 'ബാഷ'യാണ് ദേവയുടെ സംഗീതജീവിതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് നേടിയിരുന്നത്. ദേവയുടെ വിയോഗത്തില് രജനീകാന്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാന് വസതിയില് എത്തിയിരുന്നു.
ദേവയുടെ വിയോഗത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാന മികവിനെയും വ്യക്തിത്വത്തെയും പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് സൂപ്പർതാരം രജനീകാന്തിന്റെ പഴയ പ്രസംഗവും വീഡിയോയും വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. 'ബാഷാ' എന്ന ചിത്രം വൻ വിജയമായതിന് പ്രധാന കാരണം ദേവയുടെ സംഗീതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമാകുന്നത്.
രജനീകാന്തും ദേവയും ഒന്നിച്ച ചിത്രങ്ങൾ തമിഴ് സിനിമയിലെ വൻ വിജയങ്ങളായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 'അണ്ണാമലൈ', 'ബാദ്ഷാ', 'അരുണാചലം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയതാണ്. ദേവയുടെ സംഗീതം തന്റെ സിനിമകൾക്ക് നൽകിയ ഊർജത്തെക്കുറിച്ച് രജനീകാന്ത് മുമ്പ് പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവയുടെ സംഗീത പരിപാടിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു 'അണ്ണാമലൈ'യിലൂടെയുള്ള തങ്ങളുടെ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലനായത്.
Chennai, Tamil Nadu: Actor Rajinikanth visits music director Deva’s residence and pays his last respects to the late composer https://t.co/Tekr1JPtki— IANS (@ians_india) October 17, 2026
'അണ്ണാമലൈ'യുടെ സംഗീതസംവിധായകനായി ദേവയെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ തനിക്ക് ആദ്യം അത്ഭുതം തോന്നിയെന്നും രജനീകാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതുവരെ ഇളയരാജയായിരുന്നു തന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സംവിധായകൻ കെ. ബാലചന്ദറിന്റെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രീകരണത്തിനിടെ 'വന്ദേന്ത പാൽക്കാരൻ' എന്ന ഗാനം ആദ്യമായി കേട്ടതും അതിന്റെ ആവേശത്തിൽ നര്ത്തകര് പോലും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളും ടൈറ്റിൽ മ്യൂസിക്കും വലിയ വിജയമായതോടെ ദേവയുടെ കഴിവിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം വന്നതായും രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
'ബാദ്ഷാ'യുടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ദേവയുടെ സംഭാവനയെ രജനീകാന്ത് പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞത്.
"ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ സിനിമയുടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പശ്ചാത്തലസംഗീതം ഒരുക്കുന്നതിനായി ദേവയ്ക്ക് ചിത്രം കാണിച്ചുകൊടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. 'ഇത് പത്ത് അണ്ണാമലൈ സിനിമകൾക്ക് തുല്യമാണ്' എന്നായിരുന്നു ദേവയുടെ മറുപടി. പിന്നീട് പശ്ചാത്തലസംഗീതം പൂർത്തിയായ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ദേവയുടെ സംഗീതം നിർണായകമായെന്ന് തനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു", രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
ഇളയരാജയുടെയും എ.ആർ. റഹ്മാന്റെയും സംഗീതശൈലികളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദേവ തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയെന്നും രജനീകാന്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. 'ഗാന' സംഗീതത്തെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിലും സാധാരണക്കാരുടെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതിലും ദേവ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു.