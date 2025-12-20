'മികച്ച നടന് എന്നതിലുപരി നല്ലൊരു മനുഷ്യന്'- സഹപാഠിയെ കുറിച്ചോര്ത്ത് രജനികാന്ത്
തമിഴ് സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനികാന്തും മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസ താര ശ്രീനിവാസനും സഹപാഠികളായിരുന്നു. ശ്രീനിവാസന്റെ വിയോഗത്തില് അനുശോചിച്ച് രജനികാന്ത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 1:39 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസ പ്രതിഭ ശ്രീനിവാസന്റെ വിയോഗത്തില് തേങ്ങുകയാണ് മലയാള സിനിമാ ലോകം. സിനിമാ- സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അര്പ്പിക്കാന് എത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ തമിഴ് സൂപ്പര് താരം രജനികാന്തും ആഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
സിനിമാ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ചെന്നൈയിലെ അഡയാര് ഫിലിം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് ശ്രീനിവാസനും രജനികാന്തും സഹപാഠികളായിരുന്നു. തന്നോടൊപ്പം അഭിനയം പഠിച്ച ഉറ്റസുഹൃത്തിന്റെ വിയോഗം വലിയ ആഘാതമാണ് നല്കിയതെന്ന് രജനികാന്ത് പറഞ്ഞു. രണ്ട് ഭാഷകളിലുള്ള സിനിമാ മേഖലകളിലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇരുതാരങ്ങളും തമ്മില് വലിയ സൗഹൃദം എന്നും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ശ്രീനിവാസന്റെ ആരോഗ്യനില മോശമായ സമയത്തും രജനികാന്ത് വിവരങ്ങള് അന്വേഷിക്കുകയും സ്നേഹബന്ധം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
രജനികാന്തിന്റെ വാക്കുകള്
"എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീനിവാസന് ഇനിയില്ല എന്ന വാര്ത്ത അങ്ങേയറ്റം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഫിലിം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് അദ്ദേഹം എന്റെ സഹപാഠിയായിരുന്നു. മികച്ച ഒരു നടനും അതിലുപരി വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ", രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
ശ്രീനിവാസന്റെ പല അഭിമുഖങ്ങളും രജനികാന്തുമായുള്ള ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കാലത്തെ തമാശകളും ഓര്മ്മകളും താരം ഇടയ്ക്കിടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.
ശ്രീനിവാസന് തിരക്കഥ എഴുതി അഭിനയിച്ച 'കഥ പറയുമ്പോള്' എന്ന ചിത്രം തമിഴില് കുസേലന് എന്ന പേരില് റീമേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി ചെയ്ത ആ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തത് രജനികാന്താണ്. സുഹൃത്തിനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചനകമായാണ് ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യാന് രജനികാന്ത് സമ്മതിച്ചത്.
48 വര്ഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തിനിടയില് 200ലധികം സിനിമകളിലാണ് ശ്രീനിവാസന് അഭിനയിച്ചത്. അടുത്തിടെയാണ് അസുഖ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായത്.
1977 ല് പി എ ബക്കറുടെ 'മണിമുഴക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ശ്രീനിവാസന് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ബക്കറുടെയും അരവിന്ദന്റെയും കെ ജി ജോര്ജിന്റെയുമടക്കമുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങളില് ശ്രീനിവാസന് വേഷമിട്ടു. 'പൂച്ചയ്ക്കൊരു മൂക്കുത്തി'യാണ് ആദ്യ തിരക്കഥ.
പിന്നീട് നാടോടിക്കാറ്റ്, സന്ദേശം,അഴകിയ രാവണൻ, കഥ പറയുമ്പോൾ എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷക ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം നേടി. നർമ്മത്തിന് പുതിയ ഭാവം നൽകിയ ശ്രീനിവാസൻ സ്വന്തം സിനിമകളിലുടെ സാധാരണക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനടനാണ്. സിനിമയിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.
Also Read:വെള്ളിത്തിരയിലെ പച്ചമനുഷ്യൻ; മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീനിയുടെ വിയോഗത്തില് അനുശോചനപ്രവാഹം