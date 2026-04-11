ഞെട്ടലും വേദനയുമാണുണ്ടാക്കിയത്; ഇത് ഭാവിയില് തുടരാന് അനുവദിക്കരുത്- ജന നായകന് ചോര്ന്നതില് രജനികാന്ത്
ജന നായകന് സംഭവിച്ചത് പോലെ പൈറസി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടരാന് അനുവദിക്കരുതെന്ന് രജനികാന്ത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 1:15 PM IST
കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസമായി സിനിമാലോകത്തും സോഷ്യല് മീഡിയയുമൊക്കെ ചൂടുള്ള ചര്ച്ചയാണ് വിജയ് ചിത്രം ജന നായകന് ചോര്ന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങള് ഇന്റര്നെറ്റില് ചോര്ന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്നുയരുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ് സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനികാന്ത്. ഞെട്ടലും വേദനയുമുണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സ് പോസ്റ്റില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് പറയുന്നത്. ജന നായകന് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്ന്നു വന്ന വിവാദത്തില് ഇതാദ്യമായാണ് രജനീകാന്ത് പ്രതികരിക്കുന്നത്.
ജന നായകന് സംഭവിച്ചത് പോലെ പൈറസി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടരാന് അനുവദിക്കരുതെന്നും ഇത് സിനിമാ നിര്മാതാക്കള്ക്കും തമിഴ് സിനിമാ മേഖലയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള് വളരെ വലുതാണെന്നും രജനികാന്ത് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
രജനികാന്തിന്റെ വാക്കുകള്
"ജനനായകൻ സിനിമ ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നത് ഞെട്ടലും വേദനയുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമാ സംഘടനകൾ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തണം. സർക്കാർ ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ കണ്ടെത്തി കർശനമായ ശിക്ഷ നൽകുകയും വേണം. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കരുത്.", രജനീകാന്തിന്റെ വാക്കുകള്.
തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖര് വിജയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിരഞ്ജീവി, സൂര്യ, ശിവകാർത്തികേയൻ, കാർത്തി, വിശാൽ തുടങ്ങിയവർ പൈറസിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. ചിത്രത്തെ ഇത്തരത്തില് കൊല്ലരുതെന്നും ഒട്ടേറെ പേരുടെ ചോരയും നീരുമാണ് ഓരോ സിനിമയെന്നും ഇത് ക്ഷമിക്കാനാവാത്ത തെറ്റാണെന്നും ശിവകാര്ത്തികേയന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் யாராலோ வெளியிடப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியையும்,வேதனையையும் அளிக்கிறது.— Rajinikanth (@rajinikanth) April 10, 2026
திரை அமைப்புகள் இதற்கு எதிராகக் குரல் எழுப்பி, அரசு இதைச் செய்தவர்களைக் கண்டுபிடித்து கடுமையான தண்டனை அளிக்க வேண்டும்.
இது போன்ற குற்றம் இனியும் தொடரக்கூடாது.
സെൻസർ ബോർഡ് മായുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ജന നായകന്റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ഇന്റര്നെറ്റിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങള് പുറത്തുവന്നത്.
അതേസമയം നിര്മാതാക്കളായ കെവിഎന് പ്രൊഡക്ഷന്സ് കര്ശന നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ 5 മിനിറ്റ് 31 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള രംഗങ്ങൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിൽ ആരോ ഒരാൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇതെന്ന് ആരാധകരും ചലച്ചിത്രനിരൂപകരും എക്സിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ സിനിമ പുറത്തുവന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനി മുതിർന്നിട്ടില്ല. റിലീസായ രംഗങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിര്മാതാക്കളായ കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആവശ്യമായ മാര്ഗ നിര്ദേശങ്ങള് സ്വീകരിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നിർമ്മാതാക്കൾ അറിയിച്ചു.
വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാല് സിനിമയിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന് നേരത്തെ വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയുമുണ്ടായത്. വിജയ്യുടെ 69-ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
വെങ്കട്ട് കെ നാരായണ ആണ് കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്ഷന്റെ പേരിൽ ജന നായകൻ നിർമിക്കുന്നത്. ജഗദീഷ് പളനിസ്വാമിയും ലോഹിത് എൻ.കെയുമാണ് സഹനിർമാണം. അനിരുദ്ധ് ആണ് സംഗീത സംവിധാനം.