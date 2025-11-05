ETV Bharat / entertainment

രജനികാന്തും കമൽ ഹാസനും ഒന്നിക്കുന്നു: 'തലൈവർ 173' പൊങ്കൽ റിലീസ്; രജനിയും സുന്ദർ സിയും 28 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും

രജനികാന്തിൻ്റെ 173-ാമത് ചിത്രം കമൽ ഹാസൻ്റെ രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ (ആർകെഎഫ്ഐ) നിർമ്മിക്കും. സുന്ദർ സി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം 2027 പൊങ്കലിന് റിലീസ് ചെയ്യും.

രജനീകാന്ത്, കമൽ ഹാസൻ, സുന്ദർ സി (ETV Bharat)
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ രണ്ട് സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ, രജനികാന്തും ഉലകനായകൻ കമൽ ഹാസനും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ 'തലൈവർ 173'ൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ആഹ്ളാദത്തിലാണ് സിനിമാ ലോകം. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ സുന്ദർ സി ഒരുക്കുന്ന ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം കമൽ ഹാസൻ്റെ നിർമാണക്കമ്പനിയായ രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ (ആർകെഎഫ്ഐ) ബാനറിലാണ് നിർമിക്കുന്നത്. രജനികാന്തിൻ്റെ 173-ാമത് ചിത്രമായി ഒരുങ്ങുന്ന ഈ പ്രോജക്ട്, ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയേക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടുകെട്ടാണ്.

അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ആഘോഷം

അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന രജനികാന്ത്- കമൽ ഹാസൻ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ആഘോഷം കൂടിയാണ് ഈ പ്രോജക്ട് എന്ന് ആർകെഎഫ്ഐ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് തലമുറകളോളം കലാകാരന്മാർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രചോദനമായി തുടരുന്ന ബന്ധമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നേരത്തെ സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന സൈമ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ താൻ രജനികാന്തുമായി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കമൽ ഹാസൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. "ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരു ബിസ്‌ക്കറ്റ് തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞത്, എന്നാൽ ആ പകുതി ബിസ്‌ക്കറ്റ് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിക്കും" എന്നായിരുന്നു കമൽ ഹാസൻ അന്ന് പറഞ്ഞത്.

കമൽ ഹാസൻ്റെ കവിത (ETV Bharat)

ചിത്രീകരണം, റിലീസ്, മറ്റു വിവരങ്ങൾ

'തലൈവർ 173' 2027 പൊങ്കൽ റിലീസ് ആയാണ് ആഗോള തലത്തിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തുക. രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ 44-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ മെഗാ പ്രോജക്ടിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. നെൽസൺ ഒരുക്കുന്ന 'ജയിലർ 2'ൽ നിലവിൽ അഭിനയിക്കുന്ന രജനികാന്ത്, അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന 'തലൈവർ 173'ൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. റെഡ് ജയൻ്റ് മൂവീസ് ആണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്.

നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഇത് ആദ്യമായാണ് കമൽ ഹാസൻ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ രജനികാന്ത് നായകനായി എത്തുന്നത്. കമൽ ഹാസൻ്റെ നിർമാണക്കമ്പനിയായ രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ആർ മഹേന്ദ്രനും കമൽ ഹാസനും ചേർന്നാണ്. സുന്ദർ സിയുടെ സംവിധാന മികവും രജനികാന്തിൻ്റെ ആകർഷകമായ സ്ക്രീൻ സാന്നിധ്യവും ഒരുമിക്കുമ്പോൾ, കുടുംബപ്രേക്ഷകരെയും യുവതലമുറയെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു മാസ് ഫാമിലി എൻ്റർടെയ്‌നർ ആയിരിക്കും 'തലൈവർ 173' എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Rajinikanth Kamal Haasan Megaproject Thalaivar 173 Announced (ETV Bharat)

സംവിധായകൻ സുന്ദർ സി

'അരമനൈ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സ്' വഴി ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ സുന്ദർ സി, തമിഴിൽ നാല്പതോളം ചിത്രങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കമൽ ഹാസൻ നായകനായ 'അൻപേ ശിവം' എന്ന ചിത്രവും സുന്ദർ സിക്ക് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തിരുന്നു. 1997-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'അരുണാചലം' എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് 28 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം രജനികാന്തും സുന്ദർ സിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത്. നടനും ഗായകനും കൂടിയായ സുന്ദർ സിയുടെ അടുത്ത റിലീസ് നയൻ‌താര നായികയായ 'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2' ആണ്.

രജനികാന്തും കമൽ ഹാസനും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. കമൽ ഹാസൻ നിർമാതാവിൻ്റെ റോളിൽ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ സിനിമയിൽ രജനികാന്തിനൊപ്പം കമൽ ഹാസൻ അഭിനയിക്കുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ, "ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ ഉടൻ ഉണ്ടാവും" എന്ന് കമൽ ഹാസൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ശക്തി പകരുന്ന ഒന്നാണ്. കമൽ ഹാസൻ തൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്താവനയിൽ താൻ എഴുതിയ ഒരു കവിതയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വൈശാഖ് സി വടക്കെവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പിആർഒമാർ. 'തലൈവർ 173'ലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കളെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

