'വേലിക്കുള്ളില് നില്ക്കാന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കില് ചാടിക്കോണം'; ചിരിപ്പിച്ച് പെണ്ണും പൊറോട്ടും ട്രെയിലര്
നൂറിലധികം പുതുമുഖങ്ങളും നാനൂറിലധികം പക്ഷിമൃഗാദികളും അണിനിരക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
രാജേഷ് മാധവന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന പെണ്ണും പൊറാട്ടും സിനിമയുടെ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. സുട്ടു എന്ന നായയും ഒപ്പം കുറേ പുതുമുഖങ്ങളും പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് പെണ്ണും പൊറോട്ടും. യുവാക്കളെയും കുടുംബ പ്രേക്ഷകരേയും ഒരേ പോലെ ആകര്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷനും കോമഡിയും ഇമോഷന്സും നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന സിനിമയായിരിക്കുമെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന.
ഫെബ്രുവരി 13 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. "നിക്കാന് പറ്റാത്തിടത്ത് നിന്ന് ഓടി പോകനാല്ലേ ഈ ലോകം ഇത്രേയും വലുതായിരിക്കണേ", എന്ന നായകനായ സുട്ടുവിന്റെ ഡയലോഗിന് ശബ്ദം നല്കിയിരിക്കുന്നത് ടൊവിനോ തോമസ് ആണ്. സിനിമയ്ക്ക് യു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നൂറിലധികം പുതുമുഖങ്ങളും നാനൂറിലധികം പക്ഷിമൃഗാദികളും അണിനിരക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പുതുമുഖങ്ങളാണ് ചിത്രത്തില് വേഷമിടുന്നതെന്ന് ട്രെയിലറില് ഇവരുടെ പ്രകടനം കണ്ട് ആദ്യമായി സിനിമയില് അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുകയേയില്ല. അത് ട്രെയിലറിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു നായയും കുറേ മറ്റ് ജീവികളും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുമുള്ള കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. പ്രേക്ഷകരെ ചിത്രം ഏറെ ചിരിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രെയിലറിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഗോവയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ആയിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീമിയർ ഷോ. വമ്പന് പ്രേക്ഷക പിന്തുണയാണ് അന്ന് ഗോവന് ചലച്ചിത്ര മേളയില് നിന്ന് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.
ഗാല പ്രീമിയർ വിഭാഗത്തിൽ, ഒട്ടേറെ മികച്ച അന്തര്ദേശീയ, രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഈ വിഭാഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രദർശിപ്പിച്ച ഒരേയൊരു മലയാള സിനിമയാണ് പെണ്ണും പൊറാട്ടും ആണ്.
മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം, ആന്ഡ്രോയ്ഡ് കുഞ്ഞപ്പന്, ന്നാ താന് കേസ് കൊടു എന്നിങ്ങനെ സിനിമകളിലൂടെ ഒട്ടേറെ പുതുമുഖങ്ങളെ സമ്മാനിച്ച നിര്മാതാവ് സന്തോഷ് ടി കുരുവിളയുടെ എസ് ടി കെ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. സന്തോഷ് ടി കുരുവിളയോടൊപ്പം ബിനു ജോര്ജ് അലക്സാണ്ടര്, ഷെറിന് റേച്ചല് സന്തോഷ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാണ പങ്കാളികളാണ്. അരുണ് സി തമ്പി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര് ആണ്.
ഭീഷ്മപര്വം, റാണി പത്മിനി എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ രചന പങ്കാളിയായിരുന്നു രവിശങ്കറാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സബിന് ഉരളിക്കണ്ടി ആണ് ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത്. ചമന് ചാക്കോയാണ് എഡിറ്റിങ്, ഡോണ് വിന്സെന്റ് ആണ് സംഗീതം സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത്, വിനോദ് പട്ടണക്കാടന് കലാസംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നു. റോണക്സ് സേവ്യല് മേക്കപ്പും നിര്വഹിക്കുന്നു.
സിങ്ക് ആന്ഡ് സൗണ്ട് ഡിസൈന് ശ്രീജിത്ത് ശ്രീനിവാസന്, സൗ്ണ്ട് മിക്സിംഗ് വിപിന് നായര്, വൈശാഖ് സല്കുമാര് ഡിനോ ഡേവിസ് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് വസ്ത്രാലങ്കാരം, എഗ് വൈറ്റ് വി എഫ് എക്സ് ലിജു പ്രഭാകര് കളറിംഗും നിര്വഹിക്കുന്നു, ആന്റണി സ്റ്റീഫനാണ് പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈന്.
