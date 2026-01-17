ETV Bharat / entertainment

കാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെ ചിരി, പിന്നിലെ സ്വപ്നം; 'പെണ്ണും പൊറാട്ടും' വിശേഷങ്ങളുമായി രാജേഷ് മാധവൻ

സിനിമാ യാത്രയെക്കുറിച്ചും, ഒരു ഡാൽമേഷൻ നായ നായകനാകുന്ന കൗതുകകരമായ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും രാജേഷ് മാധവൻ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട്

Rajesh Madhavan, Pennum Porattum
രാജേഷ് മാധവന്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 17, 2026 at 4:33 PM IST

10 Min Read
അക്കി വിനായക്

കാസർകോട്ടെ ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയ പ്രതിഭയാണ് രാജേഷ് മാധവൻ. വെള്ളിത്തിരയിൽ ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും കൈയടി നേടിയ രാജേഷ്, സത്യത്തിൽ സിനിമയിലെത്തിയത് ഒരു സംവിധായകനാവുക എന്ന സ്വപ്നവുമായാണ്. അഭിനയ ജീവിതത്തിനിടയിലും ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുനടന്ന ആ സംവിധായക മോഹം ഒടുവിൽ പൂവണിയുകയാണ്. രാജേഷ് മാധവൻ ആദ്യമായി സംവിധായകൻ്റെ കുപ്പായമണിയുന്ന 'പെണ്ണും പൊറാട്ടും' ഫെബ്രുവരി 6-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നു. തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയെക്കുറിച്ചും, ഒരു ഡാൽമേഷൻ നായ നായകനാകുന്ന കൗതുകകരമായ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും രാജേഷ് മാധവൻ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.

താങ്കളിലെ നടനെ മലയാളിക്ക് നന്നായറിയാം. എന്നാൽ 'സംവിധായകൻ രാജേഷ് മാധവൻ' പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുതുമയാണല്ലോ. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മാറ്റം?

ഒരു സംവിധായകൻ ആകണമെന്ന മോഹവുമായാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത്. ആ യാത്രയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാനാണ് ഇടയ്ക്ക് അഭിനേതാവിൻ്റെ വേഷം അണിഞ്ഞത്. ഞാനും നിർമാതാവ് സന്തോഷ് ടി കുരുവിളയും ചേർന്ന് വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ വലിയ താരങ്ങളെ വെച്ച് ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി എൻ്റെയും തിരക്കഥാകൃത്ത് രവിശങ്കറിൻ്റെയും മനസ്സിലുള്ള കഥയാണ് പെണ്ണും പൊറാട്ടും. സംവിധായകൻ ആകാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൈവന്നപ്പോൾ 'പെണ്ണും പൊറാട്ടും' ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു ചിത്രമാണിത്.

Rajesh Madhavan, Pennum Porattum
പെണ്ണും പൊറാട്ടും (Special Arrangement)

പത്തു വർഷം മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ട കഥയാണല്ലോ ഇത്. അപ്പോള്‍ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ സിനിമയില്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

പത്തുവർഷം മുമ്പ് മനസ്സിൽ തോന്നിയ കഥ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആശയം കാലാതീതമായി നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ട്. തിരക്കഥാകൃത്ത് രവിശങ്കറും ഞാനും ഒരുമിച്ച് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത് ഈ സ്വപ്നവുമായാണ്. ആദ്യ സിനിമ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പെണ്ണും പൊറാട്ടും എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ആണ്. പുതുമുഖങ്ങളാണ് അഭിനയിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ മലയാള സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇത് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക തികവിനേക്കാൾ ഉപരി പെർഫോമൻസിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സിനിമയാണിത്.

സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും പട്ടണ എന്ന ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചും പറയാമോ?

പട്ടണ എന്ന സാങ്കല്പിക ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് പെണ്ണും പൊറാട്ടും. പാലക്കാടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഗ്രാമം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള കുറെയധികം കയോസുകളുടെ കഥയാണ് പെണ്ണും പൊറാട്ടും.

ഈ സിനിമയിലെ നായകൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് കേട്ടു. സുട്ടുവിനെക്കുറിച്ച്?

അതെ, സിനിമയിലെ യഥാർഥ നായകൻ 'സുട്ടു' എന്ന നായയാണ്. ഗ്രാമത്തിലുള്ള സുട്ടു എന്ന നായയുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയാണ് സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സുട്ടുവിൻ്റെ അതിജീവനത്തിനിടയിൽ ആ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കുറെയധികം കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ചലച്ചിത്രത്തെ എൻഗേജിങ് ആക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്രം കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡയറക്ട് ആശയങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവരെ ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും രസിപ്പിച്ചും ആണ് ഞങ്ങൾ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. വർത്തമാനകാലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ സാധിക്കും. സാംസ്കാരികപരമായ ചില കാര്യങ്ങളെ ചിത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

Rajesh Madhavan, Pennum Porattum
മരണ മാസ് ലൊക്കേഷനില്‍ ബേസില്‍ ജോസഫിനൊപ്പം രാജേഷ് മാധവൻ (Special Arrangement)

മൃഗങ്ങളെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെല്ലുവിളിയായിരുന്നോ?

മനുഷ്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 400-ഓളം വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ സിനിമയിൽ ഒരു പശുവിൻ്റെ കഥാപാത്രമുണ്ട്. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷോട്ടിൽ അഭിനയിച്ച ശേഷം റീടെക്ക് വിളിച്ചാൽ പശു പഴയ പൊസിഷനിൽ പോയി വീണ്ടും അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അതിശയകരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. നായകൻ സുട്ടുവിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, പാലക്കാട്ടെ 46 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ അവന് പരമാവധി രണ്ടു മണിക്കൂറേ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി സമയം അവൻ വിശ്രമിക്കും. എൻ്റെയും മറ്റ് അഭിനേതാക്കളുടെയും ഷെഡ്യൂൾ സുട്ടുവിൻ്റെ സൗകര്യം നോക്കിയായിരുന്നു. അവനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വൈക്കത്ത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവൻ്റെ സുഖവാസം. പ്രമോഷൻ സമയത്ത് നേരിട്ട് അവനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കും.

കാസർകോട്ടെ ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെ സിനിമാ ലോകത്തേക്കുള്ള ദൂരം എത്രത്തോളമുണ്ടായിരുന്നു?

കാസർകോട്ടെ ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അച്ഛൻ കൂലിപ്പണിക്കാരനും അമ്മ വീട്ടമ്മയുമായ ഒരു സാധാരണ കുടുംബം. ചെറുപ്പകാലത്ത് വല്ലപ്പോഴും തിയറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധമുള്ള ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമ ഇഷ്ടമാണ് എന്നതിലുപരി അതിനെ ആഗ്രഹിക്കാനോ സ്വപ്നം കാണാനോ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ. ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സിനിമ വിഷയമായി കടന്നു വരാറുണ്ട്. അതോടെ സിനിമയോടുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി. പക്ഷേ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരണമെന്ന് അപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിച്ചത് പിജി കാസർകോടിന് പുറത്തുപോയി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ കൊച്ചിയിലെത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി. ഏഷ്യാനെറ്റിലും അമൃതയിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്തു.

മാധ്യമ മേഖലയിലാകും കരിയർ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും സിനിമ വളരെ സീരിയസ് ആയി മനസ്സിൽ ജ്വലിക്കുന്നത്. സിനിമ തലച്ചോറിൽ കയറിയതോടെ പിന്നീട് ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലായി. ആ സമയത്ത് സുഹൃത്ത് രവിശങ്കർ ദി വീക്ക് മാഗസിനിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇനി സിനിമയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജോലി രാജിവച്ച് കൊച്ചിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. മനസ്സിൽ തോന്നിയ കഥകളൊക്കെ പേപ്പറിൽ എഴുതിക്കൂട്ടി. പല അഭിനേതാക്കളോടും നിർമാണ കമ്പനികളോടും സംവിധായകരോടും കഥകൾ പറഞ്ഞു. പലർക്കും പല സബ്ജക്റ്റും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രോജക്ട് ആയി അതൊന്നും മാറിയില്ല.

Rajesh Madhavan, Pennum Porattum
രാജേഷ് മാധവൻ (Special Arrangement)

അഭിനയം അജണ്ടയിൽ പോലുമില്ലാതിരുന്ന താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് 'മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാര'ത്തിലെ ആ ഐക്കോണിക് കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത്?

അഭിനയം എൻ്റെ പ്ലാനിലേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സംവിധാനം മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇതിനിടയിൽ ചെയ്ത ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഉണ്ണിമായ പ്രസാദ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ശ്യാം പുഷ്കരനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ വർക്കുകൾ ഇഷ്ടമായി. ഒരു ദിവസം ദിലീഷ് പോത്തനും ശ്യാം പുഷ്കരനും ഒക്കെയിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഞാനൊരു കഥ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. കഥയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് പകരം പോത്തേട്ടൻ പറഞ്ഞത്, "ഇവനെ അഭിനയിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാമല്ലോ" എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് കൂടിയില്ല. നാടകങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഭിനയം അത്ര വിദൂരമല്ല. അന്ന് കൊച്ചിയിൽ ജീവിക്കാൻ പണം ആവശ്യമായിരുന്നു. സിനിമയിൽ ഒരു ദിവസം അഭിനയിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന തുക കൊണ്ട് ഒരു മാസം കഴിയാം എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഞാൻ അഭിനയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്.

ആഷിക് അബു ശ്യാം പുഷ്കരൻ ടീമിൻ്റെ റാണി പത്മിനി എന്ന സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിച്ചത്. ചെറിയൊരു വേഷമായിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു കളഞ്ഞു. പിന്നീട് മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്ന സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചു. അതൊരു ചരിത്രമായി. എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മീമുകൾ ഇപ്പോഴും വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റിക്കറുകൾ ആയി കേരളത്തിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അഭിനയിച്ച രംഗം ട്രോളുകളായി ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാം. ചെറിയ വേഷം ആയിരുന്നുവെങ്കിലും എൻ്റെ കഥാപാത്രമാണ് ആ സിനിമയുടെ കഥയിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ടെക്നിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് തന്നെ കേരളം മുഴുവൻ പ്രശസ്തി. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി ചെറുതും വലുതുമായ വേഷങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങി.


രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ എന്ന സംവിധായകനുമായുള്ള താങ്കളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ വലിയ ചർച്ചയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു 'വേവ് ലെങ്ത്' ഒത്തുവന്നത്?

ആൻഡ്രോയ്ഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത്. അഭിനേതാക്കൾക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുക്കാൻ പോയ ഞാൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയും സിനിമകളും എഴുത്തും ഒക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. രതീഷ് ഏട്ടൻ്റെ ചിന്തകൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. അദ്ദേഹം എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് കൃത്യമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയാറുണ്ട്. തിരിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് ആ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമകളിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് കരുത്താകുന്നത്.

Rajesh Madhavan, Pennum Porattum
രാജേഷ് മാധവൻ (Special Arrangement)

കനകം കാമിനി കലഹത്തിലെ മനാഫ് ഖാൻ എന്ന കഥാപാത്രം തിയേറ്ററിൽ ചിരിപ്പൂരം തന്നെയായിരുന്നു. ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെയായിരുന്നു?


ന്നാ താൻ കേസുകൊട് എന്ന സിനിമയിലെ സുമേഷ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് മുൻപ് തന്നെ സംഭവിച്ച കഥാപാത്രമായിരുന്നു കനകം കാമിനി കലഹത്തിലെ മനാഫ് ഖാൻ. അതൊരു വെറൈറ്റി പരിപാടിയായിരുന്നു. ഞാനായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടർ.

ഓരോരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അഭിനേതാക്കളെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനിടയിലും എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. മനാഫ് ഖാനെന്ന കഥാപാത്രം എന്നെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് എഴുതിയതാണെന്ന് സംവിധായകൻ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ പിന്നീട് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു.

ആ കഥാപാത്രത്തിന് വട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ആ സിനിമയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വട്ടുണ്ട്. സാധാരണ സിനിമകളുടെ ശൈലിയിൽ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമല്ല കനകം കാമിനി കലഹം. അതിനൊരു കാരിക്കേച്ചർ സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആഖ്യാനശൈലി എന്തായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായതാണ്. ആ സിനിമയുടെ ഒരു സ്വഭാവം മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ തിരക്കഥയിലൂടെ ഒരല്പം പ്രയാസമാണ്.

ആ സിനിമയിൽ ജോയ് മാത്യുവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ താങ്കൾ നടത്തുന്ന ആ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി... അത് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിലായിരുന്നോ?

അതെ. ജോയ് മാത്യു സാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവലിസ്റ്റിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലിലെ വരികൾ മനാഫ് ഖാൻ കാണാതെ പറയുന്ന രംഗമാണത്. സംവിധായകൻ ആ രംഗം അവതരിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ച് എന്നോട് വിശദീകരിച്ചു. ഞാനൊരു അല്പം ക്രേസിയായ തരത്തിലാണ് ആദ്യം ഡയലോഗ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറയേണ്ടതാണ് എന്ന് സംവിധായകൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. കൂടെ മനാഫ് ഖാൻ്റെ പൊതുസ്വഭാവവും മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷനും മാറാനും പാടില്ല. ചെയ്ത സിനിമകളിൽ വളരെയധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു മനാഫ് ഖാൻ.

രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാളിൻ്റെ സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണ സ്വഭാവമുണ്ടാകും. നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇടപെട്ട് കഥാപാത്രത്തെ കുറച്ചുകൂടി ഉയർത്തി തരും. അതുകൊണ്ടാണ് കനകം കാമിനി കലാഹം, ന്നാ താൻ കേസുകൊട് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്.


മിന്നൽ മുരളിയിലെ താങ്കളുടെ കഥാപാത്രം, പ്രത്യേകിച്ച് 'മാറാലാഹ' എന്ന ഡയലോഗ് വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നല്ലോ. അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ അതോ സ്പോട്ടിൽ വന്നതാണോ?


മാറാലഹ എന്ന എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് കൃത്യമായി തിരക്കഥയിൽ എഴുതിവെച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. മിന്നൽ മുരളിയിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത് അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടറും സുഹൃത്തുമായ ശിവപ്രസാദാണ്. ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഒരുമിച്ച് സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടു നടന്നവരാണ്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഒരു നാടകം കാണാൻ ബേസിൽ ജോസഫ് വന്നപ്പോൾ ശിവപ്രസാദാണ് എന്നെ ബേസിലിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ പരിചയമാണ് പിന്നീട് മിന്നൽ മുരളിയിലേക്ക് വഴിതുറന്നത്.

മിന്നൽ മുരളി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മലയാള സിനിമ കുറച്ചുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക്കായി കഥകൾ പറയുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഓവർ ടോപ്പ് പ്രകടനങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ ഒട്ടും ഇല്ല എന്ന ഘട്ടം. പക്ഷേ മിന്നല്‍ മുരളയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കഥാപാത്രം ഒരല്പം ഓവർ ദ ടോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കഥാപാത്രമായിരുന്നു. റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകളുടെ കാലത്ത് ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമോ എന്ന് സംശയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

പല ഷോട്ടുകളും അഭിനയിച്ച ശേഷം ഞാൻ ബേസിലിനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ചെയ്തത് കൂടിപ്പോയോ എന്ന്. പക്ഷേ ആ രീതിയിൽ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഊർജം നൽകിയത് സംവിധായകൻ ബേസിൽ ജോസഫ് ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഇളകി ചെയ്ത ഒരു കോമഡി കഥാപാത്രവും അതായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകർ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.


ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ താങ്കളെ തേടിയെത്തി. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താണ്?

നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ സംവിധായകരുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ടൊവിനോയും ബേസിലും എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് കൂടി അവർ വലിയ കരുതൽ നൽകും. എല്ലാവരും നന്നായാൽ മാത്രമേ സിനിമ മികച്ചതാകൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവർ. ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. നല്ല പിന്തുണകളാണ് നല്ല പ്രകടനത്തിന് ആധാരം.


തുടക്ക കാലത്ത് നടൻ രഞ്ജി കാങ്കോലുമായി താങ്കൾക്കുള്ള രൂപസാദൃശ്യം പലപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ വരാറുണ്ട്. ആളുകൾ ഇപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ടോ?


തുടക്കകാലത്ത് അല്ല ഇപ്പോഴും അത് പറയുന്നുണ്ട്.. ഇന്നലെയും അയാളല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടു. രണ്ടും ഒരാളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരും ഉണ്ട്.

ഇന്നലെ കേട്ട അഭിപ്രായപ്രകടനം രസമുള്ളതായിരുന്നു. എന്നോട് ഒരാൾ വന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അഭിനയിച്ച മത്തി എന്ന നാടകം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ.. ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയി. മത്തിയിൽ അഭിനയിച്ചത് രഞ്ജി കാങ്കോലാണ്.

Rajesh Madhavan, Pennum Porattum
രഞ്ജി കാങ്കോലിനൊപ്പം രാജേഷ് മാധവന്‍ (Special Arrangement)
രഞ്ജിയുടെയും എൻ്റെയും രൂപ സാമ്യത തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. പലർക്കും ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണം , ഇങ്ങനെ ഒരു കൗതുകം ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് മദനോത്സവം എന്ന സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സഹോദരങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് അഭിനയിപ്പിച്ചത്. അതോടെ അയാളാണ് ഞാൻ ഇയാളാണ് അയാൾ എന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ തീർക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. എവിടെ തീരാൻ ? ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ? പെണ്ണും പൊറാട്ടും എന്ന സിനിമ ഫെബ്രുവരി 6ന് റിലീസ് ചെയ്യും. പ്രകമ്പരം എന്ന സിനിമയാണ് അഭിനേതാവായ ഉള്ള രീതിയിൽ റിലീസ് ആകാനുള്ള ചിത്രം.

