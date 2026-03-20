'ജീവിതത്തില് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവളാണ് പ്രകാശമായത്'; സാറയെ കുറിച്ച് വൈകാരിക പ്രസംഗവുമായി പിതാവ് രാജ് അര്ജുന്
സാറ തന്റെ ജീവിതത്തില് ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ച് നടനും പിതാവുമായ രാജ് അര്ജുന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 2:39 PM IST
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാ പ്രേമികള് ധുരന്ധര് 2 തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകര്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം പുറത്തിറങ്ങി മൂന്നുമാസങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് രണ്ടാംഭാഗവും പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികയായി വേഷമിട്ട സാറാ അര്ജുനും.
ബാലതാരമായാണ് സാറാ അര്ജുന് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ദൈവതിരുമകള് എന്ന ചിത്രത്തില് ചിയാന് വിക്രമിന്റെ കൂടെയുള്ള അഭിനയത്തിലൂടെയും മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആന്മരിയ കലിപ്പിലാണ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയൊമൊക്കെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് സാറായെ പരിചിതമാണ്.
നടന് രാജ് അര്ജുന്റെ മകളാണ് സാറ. ധുരന്ധര് 2 റിലീസിനെത്തിയ വേളയില് മകളെ കുറിച്ച് രാജ് അര്ജുന് നടത്തിയ വൈകാരികമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്നത്. താന് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് മകള് പ്രകാശമായി ജീവിതത്തിലെത്തിയതിനെ കുറിച്ചാണ് രാജ് അര്ജുന് മുംബൈയിലെ ഒരു പരിപാടിക്കിടെ വൈകാരികമായി സംസാരിച്ചത്. അച്ഛന്റെ വാക്കുകള് കേട്ട് മകള് സാറയും ആ വേദിയില് ഉണ്ടായിരുന്നു.
സാറ തന്റെ ജീവിതത്തില് ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചാണ് രാജ് അര്ജുന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വ്യക്തിപരവും തൊഴില് പരവുമായ യാത്രകളെ രൂപപ്പെടുത്താന് മകള് സഹായിച്ചതിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
"2005 ല് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു ജീവന് വന്നു. പെണ്മക്കള് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഞാന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാന് എനിക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അവള് ജനിച്ച ഉടന് തന്നെ എനിക്ക് സിനിമയില് ആദ്യത്തെ പ്രധാന വേഷം ലഭിച്ചു. എന്നാല് ആ പ്രൊജക്ട് നടന്നില്ല. ആ തിരിച്ചടി എന്നെ പിന്നോട്ടടിപ്പിച്ചില്ല. പകരം അത് എന്റെ നിശ്ച്യദാര്ഢ്യത്തെ കരുത്തുറ്റതാക്കി. എന്റ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ ജീവന് വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കില് ഞാന് ഇന്ന് കാണുന്ന വ്യക്തിയോ കലാകാരനോ ആകുമായിരുന്നില്ല",. രാജ് അര്ജുന് വ്യക്തമാക്കി.
"സാമ്പത്തികമായും ബുദ്ധിമുട്ടി. ഞാന് വര്ഷം തോറും കഷ്ടപ്പെട്ടു. അവള് വളര്ന്നു. അവളെന്റെ വിരല്ത്തുമ്പ് മാത്രമല്ല എന്റെ ആത്മാവിനേയും പിടിച്ചു നിര്ത്തി. ധുരന്ധറിനെ പോലെ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു. ചിലപ്പോള് നമ്മള് അവരുടെ ചിറകകുള്ക്ക് താഴെയുള്ള കാറ്റായിരിക്കണം. ഞാനും അതു ചെയ്തു. എന്റെ ഏറ്റവും മോശം ഘട്ടങ്ങളില് സാറ താങ്ങായി മാറി", അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.
"2016 ല് സാറയോടൊപ്പം കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടര് മുകേഷ് ഛബ്രയുടെ ഓഫിസിലേക്ക് പോയത് ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. അവള് മുകേഷിന്റെ കൈ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. അന്ന് സീക്രെട്ട് സൂപ്പര്സ്റ്റാരില് ഒരു വേഷം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ആ ചിത്രം എന്റെ കരിയറിനെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. എന്നെ പിടിച്ചു നിര്ത്തി എന്റെ ലോകം പ്രകാശപൂരിതമാക്കി. അവള് അവളുടെ ലോകത്ത് വെളിച്ചം പരത്തുമ്പോള് അവള് ആ പ്രകാശം എന്നിലേക്കും പങ്കിടുന്നു. എന്റെ മകളുടെ കൈപിടിച്ചാണ് ഞാന് എന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ തിളക്കത്തെ സാറ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്", സാറയുടെ പിതാവ് വ്യക്തമാക്കി.
"ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവളെ പരിപാലിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അവൾ എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു. പെൺമക്കൾ അച്ഛന്റെ കൈ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, എന്റെ കഥയിൽ, എന്റെ മകളുടെ കൈ പിടിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്കറെ പ്രസംഗം വൈകാരികമായി അവസാനിപ്പിച്ചു.
