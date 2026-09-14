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രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ ചിത്രം 'ഒടിയന്‍' ഒരുങ്ങുന്നത് വമ്പന്‍ കാന്‍വാസില്‍! പൃഥ്വിരാജ്- മഞ്ജു വാര്യര്‍ സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കം

കരണ്‍ ജോഹറിന്‍റെ നിര്‍മാണക്കമ്പനിയായ ധര്‍മ പ്രൊഡക്ഷന്‍സും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സുമാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്

PRITHVIRAJ SUKUMARAN MANJU WARRIER ODIYAN MOVIE RAHUL SADASIVAN
Odiyan Movie (Photo: FB)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 14, 2026 at 1:51 PM IST

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പൃഥ്വിരാജും- മഞ്ജു വാര്യരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം 'ഒടിയന്‍' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. സിനിമയുടെ പൂജ ചടങ്ങുകള്‍ ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 14) നടന്നു. കരണ്‍ ജോഹറിന്‍റെ നിര്‍മാണക്കമ്പനിയായ ധര്‍മ പ്രൊഡക്ഷന്‍സും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സുമാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

സുപ്രിയ മേനോൻ, കരൺ ജോഹർ, അദാർ പൂനവാല, അപൂർവ മെഹ്ത എന്നിവർ ചേർന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ധർമ പ്രൊഡക്‌ഷൻസിന്‍റെ ആദ്യ മലയാള സംരംഭം കൂടിയാണ്. രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍, മഞ്ജുവാര്യര്‍, സുപ്രിയ മേനോന്‍, മല്ലിക സുകുമാരന്‍, എന്നിവര്‍ പൂജ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

പൃഥ്വിരാജിന് പത്തു ദിവസവും മഞ്ജു വാര്യര്‍ക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണവുമായിരിക്കും ഈ സിനിമയ്ക്കായി ഉണ്ടാകുക. രാഹുല്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥയും തിരക്കഥയും നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. സത്യവും മായയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ടാഗലൈന്‍. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളില്‍ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം ഹൊറർ ത്രില്ലറായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

ഭ്രമയുഗം, റെഡ്, റെയ്‌ന്‍, ഭൂതകാലം, ഡീയസ് ഇറെ എന്നീ സിനിമകള്‍ക്ക് ശേഷം രാഹുല്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

വലിയ കാന്‍വാസിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ഹാരിസ് ദേശം, വാർത്താപ്രചരണം: ഹെയിൻസ്.

നേരത്തെ മോഹന്‍ലാല്‍- മഞ്ജുവാര്യര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം ഒടിയന്‍ എന്ന പേരില്‍ സിനിമ റിലീസിനെത്തിയിരുന്നു. ശ്രീകുമാര്‍ മേനോന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയത് ഹരികൃഷ്‌ണ്‍ ആണ്.

കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍: ചന്ദ്രയിലും ഒടിയന്‍ എന്ന കഥാപാത്രം എത്തിയിരുന്നു. സല്‍മാന്‍ ഖാനാണ് ഒടിയനായി എത്തിയത്.‘ലോക’യുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ചാത്തനിലും ഈ കഥാപാത്രം മുഴുനീള വേഷത്തിൽ എത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്.

"ഞങ്ങള്‍ മലയാള സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് ആദ്യ ചുവട് വയ്‌പ്പ് നടത്തുകയാണ്. ഒപ്പം ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും മികച്ച പങ്കാളികളുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതില്‍ ഞാന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു. പൃഥ്വിരാജ് ഇതിനോടകം തന്നെ ഒട്ടേറെ സഹകരണങ്ങളിലൂടെ വളരെ ദൂരം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും നിരവധി സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ഒടിയന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതില്‍ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. നാടോടിക്കഥകളിൽ വേരൂന്നിയ ഓരോ കഥപറച്ചിലിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു നേട്ടമാണ്. ഇത് സ്‌ക്രീനിൽ ജീവസുറ്റതാക്കുന്നത് പൃഥ്വിരാജും മഞ്ജുവാര്യരുമാണ്. ഉടന്‍ വരുന്നു",. ധര്‍മ ഫിലിംസ് കുറിച്ചു.

മലയാള സിനിമയുടെ കഥപറച്ചിൽ ശൈലിയോടുള്ള ആദരവാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് മേധാവി കരൺ ജോഹർ വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിന്‍റെ സാംസ്‌കാരിക സ്വത്വത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ ഒടിയന്‍റെ കഥ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

PRITHVIRAJ SUKUMARAN
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ODIYAN MOVIE
RAHUL SADASIVAN
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