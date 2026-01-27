മലയാളത്തില് മാത്രമല്ല ഇനി അങ്കം തമിഴിലും! ഞെട്ടിക്കുന്ന ലുക്കില് ബേസില്; രാവഡി ടീസര് പുറത്ത്
ബേസിൽ ജോസഫ്- എൽ കെ അക്ഷയ് കുമാർ ചിത്രം രാവഡി ഫസ്റ്റ് ലുക്കും ക്യാരക്ടർ ഗ്ലിംപ്സും പുറത്ത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 9:56 AM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം ബേസില് ജോസഫ് വീണ്ടും തമിഴില് അങ്കത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ബേസിൽ ജോസഫ്- എൽ കെ അക്ഷയ് കുമാർ ടീം പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രം രാവഡിയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ലുക്കുമായി ബേസില് എത്തുന്നത്. നവാഗതനായ വിഘ്നേഷ് വടിവേല് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
സെവൻ സ്ക്രീൻ സ്റ്റുഡിയോസ് ബാനറിൽ എസ് എസ് ലളിത് കുമാർ നിർമിക്കുന്ന പതിമൂന്നാം ചിത്രമായ രാവടിയുടെ ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ലുക്കും ക്യാരക്ടർ ഗ്ലിംപ്സും പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ എല്ലാം ടീസറിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബേസിലിന്റെ മാസ് വേഷമായിരിക്കുമെന്നാണ് ടീസര് നല്കുന്ന സൂചന.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഇപ്പോൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. റോക്ക്സ്റ്റാർ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ ആണ് ചിത്രത്തിൻറെ ടൈറ്റിൽ, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്, ക്യാരക്ടർ ഗ്ലിംപ്സ് എന്നിവ പുറത്തു വിട്ടത്. തമിഴിലും മലയാളത്തിലും ഒരേസമയം ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം സമ്മർ റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തില് ഫണ് എന്റര്ടെയ്നറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ സഹനിര്മാണം എല് കെ വിഷ്ണു.
ബേസിൽ ജോസഫ്. എൽ കെ അക്ഷയ് കുമാർ എന്നിവർ കൂടാതെ ജോൺ വിജയ്, സത്യൻ, ജാഫർ സാദിഖ്, നോബിൾ കെ ജെയിംസ്, അരുണാചലേശ്വരൻ പി. എ, ഷരീഖ് ഹസ്സൻ, നടി ഐശ്വര്യ ശർമ തുടങ്ങിയ വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്.
വമ്പൻ പ്രേക്ഷക- നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ "സിരൈ" എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയ താരമാണ് എൽ കെ അക്ഷയ് കുമാർ. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കോമഡി എന്റർടെയ്നറായിട്ടാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ബേസിൽ ജോസഫ്, എല് കെ. അക്ഷയ് കുമാർ, ജാഫർ സാദിഖ്, നോബിൾ കെ. ജെയിംസ്, അരുണാചലേശ്വരൻ എന്നിവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ ലുക്കുകൾ ഇതിനോടകം ആരാധകരിൽ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഛായാഗ്രഹണം - ലിയോൺ ബ്രിട്ടോ, സംഗീതം- ജെൻ മാർട്ടിൻ, എഡിറ്റിംഗ്- ഭരത് വിക്രമൻ, കലാസംവിധാനം- പി എസ് ഹരിഹരൻ, വസ്ത്രങ്ങൾ - പ്രിയ, എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസഴ്സ്- കെ അരുൺ, മണികണ്ഠൻ, പിആർഒ- ശബരി.
ഇതിന് മുന്പ് ശിവകാര്ത്തികേയന് ചിത്രം പരാശക്തിയില് കാമിയോ റോളില് ബേസില് എത്തിയിരുന്നു. ഡോമന് ചാക്കോ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില് ബേസില് അവതരിപ്പിച്ചത്.
അതിരടി ആണ് ബേസിലിന്റേതായി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. നടൻ, സംവിധായകൻ എന്നീ നിലകളിൽ തിളങ്ങിയ ബേസിൽ ജോസഫ് ആദ്യമായി നിര്മാണ പങ്കാളിയാവുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ടൊവിനോ തോമസും വിനീത് ശ്രീനിവാസനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രത്തിലെ ബേസിലിന്റെ ലുക്ക് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. സാംകുട്ടി എന്ന 'ചുള്ളൻ' കോളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായാണ് ബേസിൽ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
