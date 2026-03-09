കുന്ദവൈയെ വീട്ടില് പൂട്ടിയിടണമെന്ന് പാര്ഥിപന്;രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി തൃഷ കൃഷ്ണന്, പോര് മുറുകിയതോടെ നടന്റെ ഖേദപ്രകടനം
മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം പൊന്നിയന് സെല്വനില് തൃഷ അവതരിപ്പിച്ച കുന്ദവെ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ആര് പാര്ഥിപന് വിവാദ പരാമര്ശം നടത്തിയത്.
March 9, 2026 at 1:34 PM IST
Published : March 9, 2026 at 1:34 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ് നടനും സംവിധായകനുമായ ആര് പാർഥിപന്റെ അധിക്ഷേപ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയുമായി നടി തൃഷ കൃഷ്ണന്. ഒരു അവാര്ഡ് വിതരണ ചടങ്ങിനിടെയാണ് നടിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംവിധായകന് സംസാരിച്ചത്.
മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം പൊന്നിയന് സെല്വനില് തൃഷ അവതരിപ്പിച്ച കുന്ദവൈ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു വിവാദ പരാമര്ശം നടത്തിയത്. ഗലാട്ട ഗ്ലോറിയസ് ഐക്കൺസ് പുരസ്കാര നിശയിലാണ് നടിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംവിധായകൻ സംസാരിച്ചത്. എന്നാല് ഇതില് പ്രതികരണവുമായി തൃഷ രംഗത്ത് എത്തിതയതോടെ നടന് ഖേദപ്രകടനം നടത്തി.
അറിവില്ലാതെ പറയുന്ന അസഭ്യങ്ങൾ , അവ ആരെയാണോ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെക്കാളും അത് പറയുന്നയാളെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ വെളിവാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃഷ പ്രതികരിച്ചത്.
തൃഷയുടെ വാക്കുകൾ:
I was informed by the organisers of a recent event that my name and picture were included at the last minute at the request of an individual conveyed through his assistant.— Trish (@trishtrashers) March 8, 2026
A microphone doesn’t make a comment intelligent or humorous. It just makes stupidity louder.Crude words…
"ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് വഴി അവസാന നിമിഷമാണ് എന്റെ പേരും ചിത്രവും പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് സംഘാടകർ എന്നെ അറിയിച്ചത്. ഒരു മൈക്രോഫോൺ കൈയ്യിലുണ്ടെന്ന് കരുതി ഒരു കമന്റ് ബുദ്ധിപരമായോ തമാശയായോ മാറുന്നില്ല. അത് വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ ശബ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അറിവില്ലാതെ പറയുന്ന തരംതാണ വാക്കുകൾ, ആരെയാണോ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അവരെക്കാൾ ഉപരി പറയുന്ന ആളുടെ നിലവാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്." നടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു.
ആര് പാര്ഥിപന്റെ വിവാദത്തിനിടയാക്കി വാക്കുകള്
"ഈ കുന്ദവയെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിലിരുത്തണം. പുറത്തേക്ക് വിടരുത്. അതാണ് നല്ലത്," എന്നായിരുന്നു പാർഥിപന്റെ വാക്കുകൾ. പൊന്നിയന് സെല്വന് എന്ന ചിത്രത്തില് തൃഷ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് കുന്ദവി. ഈ ചിത്രത്തില് പാര്ഥിപനും വേഷമിട്ടിരുന്നു. ചിന്ന പഴുവേട്ടരയർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നടന് അവതരിപ്പിച്ചത്.
Seriously. Is this right ? How’s this man allowed to get away by this and what rights have the organisers got to exhibit this on stage ? @khushsundar @realradikaa @sandhyaravishan @TheBluePen25 @KasthuriShankar pic.twitter.com/0OjB9sTkj0— kishore k swamy 🇮🇳 (@sansbarrier) March 8, 2026
ഇപ്പോഴിതാ തൃഷ കൃഷ്ണനെതിരെ നടത്തിയ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശത്തില് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാര്ഥിപന്. വിവാദ പരാമര്ശത്തിന് പിന്നാലെ നടി രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് നടന്റെ ഖേദപ്രകടനം.
ഖേദപ്രകടനം
"എന്താണോ സംഭവിച്ചത്, അത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഖേദിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴികളില്ല!," എന്നാണ് പാർഥിപൻ എക്സിൽ കുറിച്ചത്.
തമിഴ് സൂപ്പര്താരവും തമിഴക വെട്രി കഴകം അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്യും തൃഷയും അടുത്തിടെ ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങില് ഒരുമിച്ചെത്തിയിരുന്നു. വിജയ്യുടെ ഭാര്യ സംഗീത സ്വര്ണലിംഗം വിവാഹ മോചന ഹര്ജി നല്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും പൊതുവേദിയില് ഒരുമിച്ചെത്തിയത്. നേരത്തെ ഒരു നടിയുമായി വിജയ്ക്ക് വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഹര്ജിയില് സംഗീത വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ വലിയ രീതിയില് തൃഷയ്ക്കെതിരെ സൈബര് ആക്രമണവുമുണ്ടായിരുന്നു.
It’s WORTH ! Worth & worth!— Radhakrishnan Parthiban (@rparthiepan) March 7, 2026
Because women is another EARTH .
பூமியை நாம்
பூமா தேவி என்றே அழைக்கிறோம்.
சாமா நாதன் என்று ஆணின் பெயர் கொண்டு அழைப்பதில்லை.
எவனோ even அவன் எமனோ அவனை
ஈன்றதும் ஒரு பெண்ணே,
சிவனே ஆனாலும் அவனின் சக்தி ஒரு women-ஏ !
Happy WOMEN’S DAY ! pic.twitter.com/N361cQEWbX
എന്നാല് പാര്ഥിപനും തൃഷയും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കം സോഷ്യല് മീഡിയയിലും വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. വിജയ്യുടെ കുടുംബജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കിടെ തൃഷയെ ലക്ഷ്യം വച്ച് പാര്ഥിപന് നടത്തിയ ഒളിയമ്പാണ് നടിയൊ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് തൃഷയും പരസ്യപ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. തൃഷയെ അനുകൂലിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് വരുന്നത്.
எது நடந்ததோ— Radhakrishnan Parthiban (@rparthiepan) March 8, 2026
அது தவறாகவே
நடந்துள்ளது இதில்.
வருந்துவதைத் தவிர
வேறு வழியில்லை !https://t.co/pOTDcx1QR8
അതേസമയം വിജയ്യുടെ ഭാര്യ സംഗീത സമര്പ്പിച്ച വിവാഹമോചന ഹര്ജിയില് നീലാങ്കരയിലെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും മക്കൾക്ക് അർഹമായ ജീവനാംശം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
