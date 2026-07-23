ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ച; ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാര്ഥികളുടെ സ്വപ്നത്തേയും കഠിനാധ്വാനത്തേയും ബാധിക്കുന്നു- ആര് മാധവന്
ആദ്യ കാണാനില്ലെന്ന് പോസ്റ്റര്; പിന്നാലെ മൗനം വെടിഞ്ഞ് നീറ്റ് വിഷയത്തില് പ്രതികരണവുമായി നടന് ആര് മാധവന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 3:52 PM IST
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡല്ഹി ജന്തര് മന്തിറില് നടക്കുന്ന കടത്ത പ്രക്ഷോഭത്തില് പ്രതികരണവുമായി നടനും പുണൈ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാനുമായ ആർ. മാധവൻ. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്താന് ശേഷിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തില് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത് ദൗര്ഭാഗ്യകരമാണെന്നും നടന് പ്രതികരിച്ചു. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ച നീണ്ട കുറിപ്പിലാണ് നടന് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും വിശ്വാസ്യത തകർക്കുന്നതാണെന്നും മാധവന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. നീറ്റ് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭത്തില് പ്രതികരണമൊന്നും നടത്താതിരുന്ന മാധവനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂനെ ഫിലിം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാര്ഥികള് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഫിലിം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയര്മാന് എന്ന നിലയില് നടന് ഈ വിഷയത്തില് മൗനം പാലിച്ചതാണ് വിദ്യാര്ഥികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.
വിദ്യാർഥികൾ മാധവന്റെ ഔദ്യോഗിക ക്യാബിൻ മുറിയുടെ വാതിലിൽ ‘കാണാതായി’ എന്ന പോസ്റ്റർ പതിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മാധവന്റെ പ്രതികരണം.
യുവത്വത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുക, അർത്ഥവത്തായ പരിഷ്കാരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ രീതി എന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് വേഗത്തിലും കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റും മാധവൻ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആർ മാധവൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ്
"വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. നീതിപൂർവവും സുതാര്യവും യോഗ്യതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതുമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് ഓരോ വിദ്യാർഥിയും അർഹരാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ യുവതലമുറയുടെ അളവറ്റ കഴിവിൽ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ, ഇന്ന് നിരവധി വിദ്യാർഥികളും മാതാപിതാക്കളും അനുഭവിക്കുന്ന ആശങ്കയും നിരാശയും ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ആത്മവിശ്വാസവും നീതിയും അവസരങ്ങളുമാണ് പ്രധാനം ചെയ്യേണ്ടത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുകയും, ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷകളെയും കഠിനാധ്വാനത്തെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും ആഴത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു രാജ്യത്ത്.
ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായ ഓരോ വ്യക്തിയെയും എത്രയും വേഗം നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും കർശനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഞാൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നൽകുന്ന ശിക്ഷ, ഇനിയൊരിക്കലും നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ ഭാവിവെച്ച് കളിക്കാൻ ആരും തുനിയാത്ത വിധം ശക്തവും വ്യക്തവുമായിരിക്കണം. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ അംഗീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നമ്മുടെ സർക്കാർ ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും, ഭരണസംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും, വരും തലമുറകൾക്കായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സുതാര്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഇന്ന് ആശങ്കയോ നിരാശയോ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരോടും ദയവായി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൈവെടിയരുത്. നിങ്ങളുടെ കഴിവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും വ്യക്തിത്വവും ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ വീഴ്ചകളേക്കാളും എത്രയോ വലുതാണ്. തുടർന്നും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക, താത്കാലിക തിരിച്ചടികൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്.
അർഥവത്തായ മാറ്റങ്ങൾക്കായി സമാധാനപരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെയും ധീരതയെയും ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു. അതേസമയം, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്ന നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാർക്കെതിരെ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു.
സമാധാനപരമായും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഓരോ പൗരന്റെയും അവകാശത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ യുവത്വത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുക, അർത്ഥവത്തായ പരിഷ്കാരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക, നല്ല മാറ്റങ്ങൾക്കായി ശബ്ദമുയർത്തുക എന്നതാണ് എന്റെ രീതി. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വിവേകത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും പ്രാർഥിക്കുകയും ചെയ്ന്നു; ഒന്നിച്ചുനിന്നാൽ ഇന്ത്യക്കായി കൂടുതൽ ശക്തവും മനോഹരവുമായ ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്!", മാധവന് കുറിച്ചു.