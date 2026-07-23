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'പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഓർത്ത് എന്‍റെ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നു'; സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍

ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നമാണ്, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി ബോളിവുഡ് താരം സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍.

SALMAN KHAN CJP PROTEST BOLLYWOOD ACTORS NEET QUESTION PAPER LEAK
Salman Khan (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 10:05 AM IST

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കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി (സി ജെ പി) ജന്തര്‍ മന്തിറില്‍ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി ബോളിവുഡ് താരം സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച അതീവ ഗുരുതരമായ വിഷയമാണെന്നും നടന്‍ ചൂണ്ടികാണിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ക്കായി പോരാടുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ധൈര്യത്തെയും താരം പ്രശംസിച്ചു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച നീണ്ട കുറിപ്പിലൂടെയാണ് സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ തന്‍റെ പ്രതികരണം അറിയിച്ചത്.

പരീക്ഷാ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒന്നിച്ച് സമരം നടത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളെയും അവര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുന്ന മാതാപിതാക്കളേയും താരം അഭിനന്ദിച്ചു.

സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍റെ വാക്കുകള്‍

"സമാധാനപരമായ ഒരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു അത്, അക്രമാസക്തമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഓർത്ത് എന്‍റെ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നു. പേപ്പർ ചോർച്ച വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയമാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനായി ഒന്നിച്ചുവെന്നും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ പിന്തുണച്ചതായും കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.

കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌ത് അവരുടെ ഭാവിയും മികച്ചതും വിദ്യാസമ്പന്നവുമായ ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സമർപ്പണവും ആത്മാർത്ഥതയും ഉത്സാഹവും കാണിക്കുന്ന അവരുടെ നിലപാടിനെ ഞാൻ ശരിക്കും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ആന്ദോളൻ, ഈ പ്രതിഷേധം, അതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗമാണ്, വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് സമാധാനപരമായാണ് ചെയ്‌തത്. വളരെ ധൈര്യശാലികളും ധീരരുമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും പ്രചോദിതരാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ തലമുറ ഇന്ത്യയെ അഭിമാനിപ്പിക്കും.

ഈ പ്രശ്‌നം വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും തമ്മിലുള്ളതാണ്, ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി മാറ്റരുത്, അതിന്‍
റെ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ പോകാവൂ, കൂടാതെ സർക്കാർ അവർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും അതിനെ ശക്തമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാക്കി മാറ്റുമെന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇത് വിജയകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഒരു നല്ല തീരുമാനത്തിനായി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

വിദ്യാഭ്യാസം അടുത്ത ട്രെൻഡും ഫാഷനുമായിരിക്കണം, വർഷം തോറും ട്രെൻഡിയും ഫാഷനും ആകണം, ഇന്ത്യയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടും, ഇന്ത്യ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായി മാറും", സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ കുറിച്ചു.

സല്‍മാന്‍ ഖാന് പുറമെ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നത്. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍,. സൊനാക്ഷി സിന്‍ഹ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, വിപിന്‍ ദാസ്, അദിതി റാവൂ ഹൈദരി, പൂജ ഭട്ട്, നസറുദ്ദീന്‍ ഷാ, സംവിധായകന്‍ ഇംത്യാസ് അലി എന്നിവരും പിന്തുണയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഇവരെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

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TAGGED:

SALMAN KHAN
CJP PROTEST
BOLLYWOOD ACTORS
NEET QUESTION PAPER LEAK
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