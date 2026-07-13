ETV Bharat / entertainment

​സൈബർ കെണികളും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും; 'അച്യുത അവതാര'വുമായി കന്നഡ സ്വദേശി പുനീത് ആരാധ്യ മലയാളത്തിലേക്ക്

അവിനാഷ്, സീമ ജി നായർ, പുതുമുഖം മാളവിക നന്ദൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന അച്യുത അവതാരത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ പുനീത് ആരാധ്യ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടൊപ്പം

Punith Aradhya, Achyuta Avataaram
പുനീത് ആരാധ്യ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 5:24 PM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

സിനിമ ഒരു വിഭവമാണെങ്കിൽ അത് പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച അടുക്കളയാണ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന അഭിപ്രായമാണ് കന്നഡ സ്വദേശിയായ യുവ സംവിധായകൻ പുനീത് ആരാധ്യയ്ക്ക്. തൻ്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമായ 'അച്യുത അവതാരം' എന്ന ടെക്നോ ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളക്കരയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. സംസ്കാരവും സാങ്കേതികവിദ്യയും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും ഒരുപോലെ സമന്വയിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ജൂലൈ 17-ന് പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ്. അവിനാഷ്, സീമ ജി നായർ, പുതുമുഖം മാളവിക നന്ദൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ പുനീത് ആരാധ്യ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടൊപ്പം ചേരുന്നു.

കർണാടക സ്വദേശിയായ പുനീത് ആദ്യ സിനിമയ്ക്കായി മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്?


കേരളം എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അന്യനാടല്ല. മംഗലാപുരം-കേരള അതിർത്തിയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ അവരോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരുമായിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ മലബാർ മേഖലയിലെ സംസ്കാരവും കർണാടക അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജീവിതരീതിയും ഏറെക്കുറെ സമാനമാണ്. മാത്രമല്ല, ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ ഞാൻ മലയാള സിനിമകൾ സ്ഥിരമായി കാണുകയും അവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ചോറ്റാനിക്കര അടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നിത്യസന്ദർശകൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, കർണാടക സ്വദേശിയാണെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും ഇവിടുത്തെ രീതികളും എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഒരു മലയാളം സിനിമ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരുവിധ അതിർവരമ്പുകളും തോന്നിയിട്ടില്ല.

കന്നഡക്കാരനായ ഒരു സംവിധായകൻ മലയാളത്തിൽ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കുമല്ലോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥയ്ക്ക് കേരളം തന്നെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയത്?

തീർച്ചയായും, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെയും അവിടെയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ 'അച്യുത അവതാരം' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ പൂർണമാകണമെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ പറയണമായിരുന്നു. കാസർകോടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ സിനിമ കൂടുതൽ അർഥവത്താകൂ.

അച്യുത അവതാരം ഒരു ടെക്നോ ത്രില്ലറാണ്. സാധാരണ ഇത്തരം സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഈ ചിത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബർ ചതിക്കുഴികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈയൊരു ഗൗരവമേറിയ വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് സിനിമയുടെ ആലോചന തുടങ്ങുന്നത്. സാധാരണ ടെക്നോ ത്രില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ക്രൈം സിനിമകൾക്കെല്ലാം ഒരേ സ്വഭാവമായിരിക്കും. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, നമ്മുടെ സംസ്കാരവും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും ഫാമിലി ഇമോഷൻസും അതോടൊപ്പം സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തൊരു പുതിയ ജോണർ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ ചെറിയൊരു ആശയത്തെപ്പോലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ മലയാളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. പരീക്ഷണാത്മക സിനിമകൾക്ക് ഇവിടെ വലിയ സാധ്യതയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അച്യുത അവതാരം മലയാളത്തിൽ ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.


അച്യുത അവതാരം എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തിചിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നോ ആണെന്നേ തോന്നൂ. എന്താണ് ഈ പേരിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം?

പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സിനിമയുടെ ആംഗിളിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും ശക്തവുമായ ഒരു അർഥമാണ് ഇത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത്. ഇതിലെ അച്യുത എന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം.

​സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനും അവർക്ക് കഴിയും. പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സഹിക്കുകയല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് എതിർക്കാറില്ല. എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ സ്ത്രീകളോളം കഴിവ് പുരുഷന്മാർക്കില്ല താനും. ഈ സിനിമയിലെ അച്യുത എന്ന കഥാപാത്രവും ഒരു സാധാരണ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന, എല്ലാം സഹിച്ചും പൊറുത്തും ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. പക്ഷേ, ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവൾക്ക് മറ്റൊരാളായി മാറേണ്ടി വരുന്നു; ഒരു അവതാരം എടുക്കുന്നത് പോലെ. അങ്ങനെയാണ് അച്യുത അവതാരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് സിനിമയിലൂടെ മാത്രം പ്രേക്ഷകർ കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്.

Punith Aradhya, Achyuta Avataaram
അച്യുത അവതാരം (Special Arrangement)


അച്യുത അവതാരം എന്ന സിനിമ എഴുതാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം?


ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് വായിച്ച ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അച്യുത അവതാരം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ തെറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആവുന്നു. ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗെയിം. ഞാന്‍ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടി സ്ഥിരമായി ഈ ഗെയിം കളിക്കുമായിരുന്നു. ആ കുട്ടി ആ ഗെയിമിന് അഡിക്റ്റായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്ക്രീനിൽ പലപ്പോഴും പല ലിങ്കുകളും തെളിയും. കുട്ടി അറിയാതെ ഈ ലിങ്ക് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഗെയിം കളിക്കുന്നത് അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും ഫോണിൽ നിന്നാണ്. അറിയാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ലിങ്ക്. പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്. ലോക്ക് ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അസുഖങ്ങളും മരണങ്ങളും മനുഷ്യരെ മാനസികമായി തളർത്തുന്ന സമയം. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നഷ്ടം കൂടി. ഈയൊരു വാർത്ത വായിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അച്യുത അവതാരം എഴുതാൻ സ്വയം പ്രേരണയായത്.


കന്നഡ സ്വദേശിയായ, മലയാളം ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ഭാഷ ഉൾക്കൊണ്ട് സിനിമ ചെയ്യുക എന്നത് എത്രത്തോളം പ്രയാസമുള്ളതായിരുന്നു?

എനിക്ക് മലയാളം കേട്ടാൽ ഒരല്പം മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളതല്ലാതെ സംസാരിക്കാനോ അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ അർഥം ഗ്രഹിക്കാനോ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതൊരു വലിയ ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു. കാരണം, ഒരു കന്നഡിഗ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളും അവരുടെ ശരീരഭാഷയുമെല്ലാം മലയാളികളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രാദേശികമായ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു മലയാള സിനിമ ചെയ്തിട്ട് കാര്യവുമില്ല, കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സിനിമ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും.

​മലയാളം പൂർണ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വളരെയധികം ചാലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആധികാരികത നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കുക എന്നത് പ്രധാനമായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ പഠിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക്, അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിന് എന്താണോ ആവശ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് കൃത്യമായി പഠിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ശ്രമിച്ചത്.

Punith Aradhya, Achyuta Avataaram
പുനീത് ആരാധ്യ (Special Arrangement)

ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന നിലയിൽ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്?

ഇതൊരു മലയാള സിനിമയാണെങ്കിലും പാൻ ഇന്ത്യൻ രീതിയിലാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുക. കാരണം, ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തെയും ആളുകൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ഭാഷക്കാരനായ ഒരാൾ വന്ന് ഇത്തരമൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാള പ്രേക്ഷകർ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കയ്യടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം.

​ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് അങ്ങനെയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഈ ചിത്രം കാണുന്നതിലൂടെ ഒരുപക്ഷേ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും കെണികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചേക്കും.

സിനിമയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകളുടെ രീതികളെക്കുറിച്ചും അതിനെ രാജ്യം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

തീർച്ചയായും. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലായാലും ലോകത്താകെയായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നിരുന്നത് വോയിസ് കോളുകൾ വഴിയും എസ്എംഎസുകൾ വഴിയുമായിരുന്നു. ഇതിനെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ടെലകോം അതോറിറ്റി ഡിഎൽടി (ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടട്ട് ലെഡ്ജർ ടെക്നോളജി ട്രാൻസാക്ഷൻ സിസ്റ്റം) എന്നൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സിസ്റ്റം നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നത്.

​ഈയൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് തട്ടിപ്പുകാർ പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അവർ അറിയാതെ തന്നെ അവരെ തുരത്താൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ സാധിച്ചു. ഡിഎൽടി നിലവിൽ വന്നതോടെ തട്ടിപ്പുകാർ എസ്എംഎസ് എന്ന വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൂറു ശതമാനവും തടയാൻ കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തെ 198 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു മാതൃകാപരമായ കാര്യം ചെയ്തത് ഇന്ത്യ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം കൈവരിച്ച ഈയൊരു വലിയ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

Punith Aradhya, Achyuta Avataaram
അച്യുത അവതാരം ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)

ആരാണ് യഥാർഥത്തിൽ പുനീത് ആരാധ്യ? സിനിമയിലേക്കുള്ള ഈ യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു?

വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ മനസ്സിൽ സിനിമയോട് വലിയ ഭ്രമം തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. കോളജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ രക്ഷകർത്താക്കൾ എനിക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിത്തരുന്നത്. പഠനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ അത് വാങ്ങിത്തന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചത് ലോകസിനിമകൾ കാണാനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം സിനിമകൾ കാണുകയും ഒപ്പം സിനിമകൾ എഴുതാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

​ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ സിനിമ എഴുതുന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അദ്ദേഹം അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, "പഠനവും പാഷനും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിനക്ക് ഏതാണോ ജീവൻ, അതിനെ മാത്രം പിന്തുടരുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കൂ" എന്നാണ്. ചേട്ടൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രചോദനമായി. ഞാൻ പൂർണമായും സിനിമയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് കേട്ടു. ഒരു കന്നഡക്കാരൻ മലയാളത്തിൽ സ്വന്തമായി സിനിമ നിർമിക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്?

കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായി സിനിമ എന്ന ഒറ്റ സ്വപ്നവുമായി ഞാൻ നടക്കുകയായിരുന്നു. അച്യുത അവതാരം എന്ന പ്രോജക്ട് സാധ്യമാക്കാൻ ഒരുപാട് വഴികളിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു. എന്നാൽ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും പരിഹാസവും അവഗണനയും മാത്രമാണ് എനിക്ക് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ, എൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ തന്നെ നിർമിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു.

​ആ തീരുമാനത്തിന് പിന്തുണയുമായി സിനിമയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടി ഒപ്പം ചേർന്നു. അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ എൻ്റെ ആദ്യചിത്രമാണ് അച്യുത അവതാരം.

Punith Aradhya, Achyuta Avataaram
അച്യുത അവതാരം ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)

അച്യുതയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുതുമുഖം മാളവിക നന്ദനാണ്. ഈ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് മാളവിക എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്? ചിത്രത്തിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ് പ്രക്രിയ എങ്ങനെയായിരുന്നു?

അച്യുത എന്നത് മേക്കപ്പിൻ്റെ അതിപ്രസരങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത, യഥാർഥ ജീവിതത്തെ അപ്പാടെ തിരശ്ശീലയിൽ കാട്ടുന്ന, വളരെയധികം ഒറിജിനാലിറ്റിയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ഈ വേഷം ചെയ്യാൻ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ വളരെ പ്രശസ്തരായ പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പരീക്ഷണാത്മക സിനിമ ചെയ്യാനും, പകിട്ടില്ലാത്ത രൂപമുള്ള ഈ കഥാപാത്രമാകാനും പല മുൻനിര നടിമാരും വിസമ്മതിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് കേരളത്തിലെ നാടക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത്.

​ഇന്ത്യയിലെ വലിയ അഭിനേതാക്കളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത പാരമ്പര്യമുള്ള, കർണാടകയിലെ പ്രശസ്തനായ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ജോസഫ് സാറിനെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ആശയം കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ജോസഫ് സാറാണ് പിന്നീട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ കാസ്റ്റിങ്ങും നടത്തിയത്. കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാടക കലാകാരന്മാരെയും മറ്റ് അഭിനേതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാക്കി. രമേഷ് വർമ്മ, ദിലീപ് മുൻഷി എന്നിവരൊക്കെ ഈ ചിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

Punith Aradhya, Achyuta Avataaram
അച്യുത അവതാരം (Special Arrangement)

തിരക്കഥയെക്കുറിച്ച് നാടകാചാര്യൻ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

തിരക്കഥ വായിച്ച ശേഷം ജോസഫ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇത് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ടെലികോം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ DLT സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഗാഢമായി സിനിമയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതികപരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നു—ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും വളരെ ലളിതമായി ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം, ഒരു കാരണവശാലും ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകരുത് എന്ന്. ഇത്തരം സങ്കീർണമായ കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു.

Punith Aradhya, Achyuta Avataaram
പുനീത് ആരാധ്യ (Special Arrangement)

​പല പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളെയും സമീപിച്ചപ്പോഴും, കർണാടകയിലുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും "എന്തിനാണ് മലയാളത്തിൽ സിനിമ ചെയ്യുന്നത്?" എന്ന ചോദ്യം വന്നിരുന്നു. അവരോടെല്ലാം എനിക്ക് ഒന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, സിനിമ എന്നത് ഒരു ഭക്ഷണ വിഭവമാണെങ്കിൽ, അത് പാചകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച അടുക്കളയാണ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി. എനിക്ക് പാചകം ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രുചിയുള്ള, നാവിന് പുതുമ നൽകുന്ന ഫ്ലേവറുകളുള്ള ഒരു വിഭവമാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യാനിറങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും രുചികരവും വ്യത്യസ്തവുമായ ഭക്ഷണം തന്നെ തയാറാക്കണമല്ലോ!

സീമ ജി നായർ, അവിനാഷ് തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന താരങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള പ്രവർത്തന പരിചയം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

മാളവിക അവതരിപ്പിക്കുന്ന അച്യുതയുടെ അമ്മയായിട്ടാണ് സീമ ചേച്ചി അഭിനയിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള പല അമ്മമാരുമായും ഏറെ സാമ്യമുള്ള ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയുടെ വേഷമാണത്. സിനിമയിൽ അവർ നായികയുടെ അമ്മയാണെങ്കിൽ, ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അമ്മയായിരുന്നു. അത്രയേറെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് അവർ ഞങ്ങളോട് പെരുമാറിയത്.

Punith Aradhya, Achyuta Avataaram
അച്യുത അവതാരം (Special Arrangement)

​അതുപോലെ അവിനാഷ് സാറാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര പുരുഷകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മലയാള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഒരു കർണാടക സ്വദേശി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് കഥ വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം എളുപ്പമായിരുന്നു, അവിടെ ഭാഷാപരമായ അതിർവരമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ സീനിയർ അഭിനേതാക്കളുടെ അഭിനയമികവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്താണോ കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികം ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ തിരിച്ചു തരാൻ അവിനാഷ് സാറിനെപ്പോലെയുള്ള മികച്ച ഇത്തരം അഭിനേതാക്കൾക്ക് സാധിക്കും.

ഒരു സിനിമയിൽ സംഗീതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടല്ലോ. അച്യുത അവതാരം എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംഗീത സംവിധായകൻ എം എസ് പ്രസന്നകുമാറുമായുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു?

സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സംഗീതം. ഈ സിനിമയിൽ ഏതുതരത്തിലുള്ള സംഗീതമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, അത് എങ്ങനെ പ്രായോഗികതലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു സംശയം. ഇതൊരു ഹൈപ്പർലിങ്ക് ടൈപ്പിലുള്ള തിരക്കഥയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒട്ടനവധി ലെയറുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു ജോണറാണ് ചിത്രത്തിൻ്റേത്. ഓരോ ലെയറിനും ഓരോ സ്വഭാവത്തിലുള്ള സംഗീതം നൽകുക എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരമ്പരാഗത സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു സമന്വയം എങ്ങനെ ചിത്രത്തിൽ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംഗീതസംവിധായകനും നല്ല സംശയമുണ്ടായിരുന്നു.

അങ്ങനെയാണ് സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഗാനരചേതാവ് ഹരീഷ് മോഹനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. ചാവേർ പോലുള്ള സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ വരികൾ കണ്ട് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഒത്തിരി ഞെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട് സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം സിനിമയുടെ ആശയം കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വരികൾ എഴുതിത്തന്നു. അത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. ആ വരികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും, അത് കൃത്യമായി സിനിമയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത്.

Punith Aradhya, Achyuta Avataaram
പുനീത് ആരാധ്യ (Special Arrangement)

ചിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളുടെ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ?

തെയ്യം, മോഹിനിയാട്ടം തുടങ്ങിയ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു എസ്സൻസ് ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ശബ്ദംകൊണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത്. അവർ ഇതുവരെ പാടിയിട്ടുള്ള ശൈലിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതീവ വേഗതയുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് വിജയലക്ഷ്മി മാം ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി പാടിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ, ചിത്രത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൻ്റെ ലൈവ് ഓർക്കസ്ട്ര ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ബുഡാപെസ്റ്റിൽ വച്ചായിരുന്നു.

Punith Aradhya, Achyuta Avataaram
അച്യുത അവതാരം (Special Arrangement)

ഭാഷാപരമായ പരിമിതികൾക്കപ്പുറം, ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു ഹൈപ്പർലിങ്ക് തിരക്കഥ ഒരു വലിയ ടീമിനെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചെടുക്കുക എന്നത് എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു?

ഭാഷ കൃത്യമായി അറിയാത്ത ഒരാൾ, കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയ ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുക എന്നത് വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. വളരെയധികം ഹൈപ്പർലിങ്ക് ആയ ഒരു തിരക്കഥയായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടേത്. ഒരു ടെക്നീഷ്യനും ഒരു അഭിനേതാവിനും യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള സംശയവും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ സിനിമയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് വളരെയധികം ചലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമാണല്ലോ ജോലി എളുപ്പമാവുക.

​ഉദാഹരണത്തിന്, പുരസ്കാര ജേതാവ് കൂടിയായ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറമാൻ ആനന്ദ് മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യം പറയാം. ഒരു ഷോട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനു പിന്നിലുള്ള ബാക്ക് സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയണമായിരുന്നു.

Punith Aradhya, Achyuta Avataaram
പുനീത് ആരാധ്യ (Special Arrangement)

ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് വെറും 30 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. എന്തായാലും സിനിമ മനോഹരമായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അച്യുത അവതാരം പ്രേക്ഷകർക്ക് തിയേറ്ററുകളിൽ തികച്ചും പുതിയൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും സമ്മാനിക്കുക.

Also Read: പെൺകുട്ടിക്കായി മാജിക് കാണിച്ച് ഫഹദ്; ഫാൻ്റസി ചിത്രം 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ' ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

TAGGED:

PUNITH ARADHYA
ACHYUTA AVATAARAM
MALAVIKA NANDAN
PAN INDIAN DEBUT
PUNITH ARADHYA INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.