മലയാള സിനിമയിൽ ഇനി ജോലി സമയം 12 മണിക്കൂര്; തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്ത് ചലച്ചിത്ര ലോകം
സിനിമ ചിത്രീകരണ ജോലി 16 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 12 മണിക്കൂർ ആക്കി ചുരുക്കി. തീരുമാനത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി നിർമാതക്കളും താരങ്ങളും.
Published : February 6, 2026 at 3:29 PM IST
എറണാകുളം: മലയാള സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയം ഇനി 12 മണിക്കൂർ മാത്രം. സിനിമ നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടന നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. 16 മണിക്കൂർ ജോലിയിൽ നിന്നും 12 മണിക്കൂർ ആക്കിയാണ് സമയ ക്രമീകരണം. നിലവിൽ മലയാള സിനിമയുടെ കോൾ ഷീറ്റ്, രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 9:30 വരെയായിരുന്നു. മറ്റുഭാഷ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ 12 മണിക്കൂർ കോൾ ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
അന്യഭാഷ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും അഭിനേതാക്കളും മലയാള സിനിമയിലെ ദീർഘമായ ഷീറ്റ് സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് നിരവധി തവണ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലിപ്പോള് പുതിയ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സിനിമ മേഖലയിലെ നിർമാതക്കളും ചലചിത്ര താരങ്ങളും.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്തിൽ വരുത്തിയ തീരുമാനത്തിൽ നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടന പ്രതിനിധിയും പ്രശസ്ത നിർമാതാവുമായ ഔസേപ്പച്ചൻ വാളക്കുഴി പ്രതികരിച്ചു. റാംജിറാവ് സ്പീക്കിംഗ്, ഹിറ്റ്ലർ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഹിറ്റ് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ച നിർമാതാവാണ് ഔസേപ്പച്ചൻ വാളക്കുഴി.
സമയ ക്രമീകരണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഔസേപ്പച്ചൻ വാളക്കുഴി
സമയ ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ തീരുമാനം ചലച്ചിത്ര മേഖല ഒന്നടങ്കം കയ്യടിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. തൻ്റെ സിനിമകളിലും രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ രാത്രി 9:30 വരെയുള്ള കോൾ ഷീറ്റാണ് പിന്തുടർന്നിരുന്നത്. ചിത്രീകരണ സമയം ചുരുക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം വർഷങ്ങളായി നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തീരുമാനം ഇപ്പോഴാണ് എടുത്തതെന്ന് മാത്രം.
''എല്ലാ ചലച്ചിത്ര സംഘടനകൾക്കും നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടനയെടുത്ത തീരുമാനം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജോലിസമയം ചുരുക്കുന്നത് എല്ലാ ചലച്ചിത്ര സംഘടനകളും ഒരേ മനസോടെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും'' ഔസേപ്പച്ചൻ വാളക്കുഴി പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ ജോലി സമയം ചുരുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചലച്ചിത്ര നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയില്ല. ആറുമണിക്ക് ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ആരംഭിച്ചാലും പലപ്പോഴും താരങ്ങൾ എത്തുന്നത് എട്ടുമണിക്കും ഒൻപത് മണിക്കും മാത്രമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജോലിസമയം 12 മണിക്കൂർ ആക്കി ചുരുക്കിയത് ചലച്ചിത്ര നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാക്കില്ല.
ആറുമണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറുമണിവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഒൻപത് മണി വരെ എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതിയ സമയക്രമം. 12 മണിക്കൂറിനു ശേഷം ജോലിചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും നിർമാതാവ് ഓരോ മണിക്കൂറിനും പ്രത്യേക ബാറ്റ അനുവദിക്കേണ്ടിവരും. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമകൾക്കും പുതിയ സമയക്രമം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്നാണ് നിർമാതാവ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളിൽ ഇത്തരം സമയക്രമങ്ങൾ ബാധകമല്ല. നിലവിൽ കേരളത്തിനകത്ത് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമകൾക്കാണ് പുതിയ ജോലി സമയക്രമം. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ജോലി സമയം 12 മണിക്കൂറായി ചുരുക്കി കൊണ്ടുള്ള രീതി പ്രാവർത്തികമാകും.
പുതിയ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹം
സമയ ക്രമീകരണത്തിലെ പുതിയ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമെന്ന് പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ എംഎ നിഷാദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ''16 മണിക്കൂർ ജോലി സമയം എന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരും തൊഴിലാളികളാണ്. അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്നതിൽ ഒരു ന്യായവുമില്ല.
നിലവിൽ 12 മണിക്കൂർ ജോലിസമയം ചുരുക്കാനുള്ള തീരുമാനം വളരെ നല്ലതാണ്. ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രോഡക്ടിവിറ്റി വർധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ചിത്രീകരണ സമയം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതിലൂടെ ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നില്ല എന്നും'' എംഎ നിഷാദ് പറഞ്ഞു.
പുതുതായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന സംവിധായകർക്കും നിർമാതാക്കൾക്കും ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുമെങ്കിലും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചലച്ചിത്ര നിർമാണം സുഗമമാകും. മലയാളത്തിലെ സീനിയറായ താരങ്ങൾക്കും സംവിധായകർക്കും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും കോൾ ഷീറ്റിലെ പുനർ ക്രമീകരണം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
