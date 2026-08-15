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പുലർച്ചെ മമ്മൂട്ടിക്ക് വഴികാട്ടിയായി ആരാധകൻ; ഗൂഗിൾ മാപ്പിനും കണ്ടെത്താനാകാത്ത വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത് 10 കിലോമീറ്റർ

"ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ തിരുപ്പത്തൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഹൈവേ അടച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് വഴി യാത്ര തുടർന്നു. പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് ആവർത്തിച്ച് തെറ്റായ വഴി കാണിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം അലഞ്ഞു".

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Pandian with Mammootty (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 1:38 PM IST

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മിഴ്‌നാട്ടില്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ വഴി തെറ്റിയ മമ്മൂട്ടിക്കും സംഘത്തിനും പുലർച്ചെ വഴികാട്ടിയായി ആരാധകൻ. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമിച്ച് നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ കാരക്കുടിയിലെ ലൊക്കേഷനിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് മമ്മൂട്ടിക്കും സംഘത്തിനും യാത്രാമധ്യേ വഴി തെറ്റിയത്. സംഭവത്തിന്‍റെ ഹൃദ്യമായ അനുഭവം നിർമാതാവ് ആന്‍റോ ജോസഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.

പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഘം കാരക്കുടിയിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ഡ്രൈവർ ഉണ്ണി, ജോർജ്, നടനും എം എല്‍ എയുമായ രമേഷ് പിഷാരടി, നിര്‍മാതാവ് ആന്‍റോ ജോസഫ് എന്നിവരായിരുന്നു വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. തിരുപ്പത്തൂരിൽ ഹൈവേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്‌തതോടെ യാത്ര പ്രതിസന്ധിയിലായി.

"ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ തിരുപ്പത്തൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഹൈവേ അടച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് വഴി യാത്ര തുടർന്നു. പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് ആവർത്തിച്ച് തെറ്റായ വഴി കാണിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം അലഞ്ഞു.

ഇത് മമ്മൂട്ടിയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "നമുക്ക് കാരൈക്കുടി ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരികെ പോകാം. നാളെ രാവിലെ റോഡ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം." ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി. കാരണം അടുത്ത ദിവസത്തെ എല്ലാ ഷോകളും റദ്ദാക്കേണ്ടിവരും. അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞയുടനെ ഡ്രൈവർ കാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു.

"രാവിലെ റോഡ് തുറന്നേക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം. ഇതിനിടെയാണ് പട്ടമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ സംഘം എത്തിയത്, ആന്‍റോ ജോസഫ് കുറിച്ചു.

മമ്മൂട്ടിയെ നയിച്ച ആരാധകൻ

വഴിയിൽ ആരോടെങ്കിലും സഹായം ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ആ സമയത്ത് ആരെയും കണ്ടില്ല. വാഹനങ്ങളോ ആളുകളോ വന്നില്ല. പട്ടമംഗലം എന്നൊരു പട്ടണത്തിലെത്തി. അവിടെ, പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ച് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചുണർത്തി, കേരളത്തിലേക്ക് പോകാൻ മറ്റൊരു വഴി ചോദിച്ചു. പക്ഷേ, അവൻ പറഞ്ഞ വഴികളെല്ലാം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അതേ വഴികളായിരുന്നു.

ബദൽ വഴികൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, അൽപ്പം അകലെ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ഒരാൾ അടുത്തേക്ക് വന്നു. പുറത്ത് നിന്നിരുന്ന ആളുകളോട് വഴി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു, "നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണോ?" എന്നിട്ട് കാറിലേക്ക് നോക്കി. അൽപ്പം ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ആൾ അത്ഭുതത്തോടെ പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി സാറാണോ?... എന്നെ പിന്തുടരൂ" എന്ന്, എന്നിട്ട് കാറിന് മുന്നിൽ ഒരു ബൈക്കിൽ കയറി. ഗൂഗിൾ മാപ്പിന് പോലും അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ അയാൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി.

അയാൾ 10 കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോയി, ഒരു സ്ഥലത്ത് ബൈക്ക് നിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി കാണിച്ചു തന്നു. "നേരെ പോയാൽ ആ വഴി കേരളത്തിലേക്ക് എത്താം" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ വിട പറയാൻ ഒരുങ്ങി. പുലർച്ചെ നാലരയോടടുത്ത സമയത്തായിരുന്നു ഈ യാത്ര.

അപ്പോൾ രമേശ് പിഷാരടി പറഞ്ഞു, "അയാൾ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ്, നാളെ ആരോടെങ്കിലും താൻ മമ്മൂട്ടിയെ കണ്ടുവെന്നും വഴി കാണിച്ചുതന്നുവെന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുമോ?" ഇത് കേട്ടപ്പോൾ, മമ്മൂട്ടി പെട്ടെന്ന് കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ആരാധകനോട് ചോദിച്ചു, "നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്…?" അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, "പാണ്ഡ്യൻ", മമ്മൂട്ടി അവന്‍റെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചു.

പിന്നെ മമ്മൂട്ടി അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ വാങ്ങി രമേശ് പിഷാരടിയുടെ കൈയിൽ കൊടുത്തു. ഉടനെ മമ്മൂട്ടി പാണ്ഡ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞു, "പാണ്ഡ്യൻ ഇപ്പോൾ എന്‍റെ സുഹൃത്താണ്." പിന്നെ രമേശ് പിഷാരടി മമ്മൂട്ടിയോട് പാണ്ഡ്യന്‍റെ ഒരു ഫോട്ടോ തന്‍റെ ഫോണിൽ എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മമ്മൂട്ടി അത് എടുത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞു വിട പറഞ്ഞു.

മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന പിഷാരടിയുടെ പ്രതികരണവും ആന്റോ ജോസഫ് കുറിപ്പിൽ പങ്കുവെച്ചു. മമ്മൂട്ടിയുടെ കെയർ ആൻഡ് ഷെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ, "അയാളുടെ കെയർ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ആന്‍റോ ചേട്ടാ" എന്നായിരുന്നു പിഷാരടിയുടെ വാക്കുകൾ.

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MAMMOOTTY FAN RIDES 10 KILOMETRES

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