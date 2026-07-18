ജന്മദിനത്തിൽ ഇരട്ട സർപ്രൈസ്; 'വാരണാസി'യിലെ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ പുതിയ ലുക്ക് പുറത്ത്, ആശംസയുമായി രാജമൗലി
പ്രിയങ്കയ്ക്ക് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും മഹേഷ് ബാബുവും. വാരണാസിയിലെ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ രണ്ട് ലുക്കുകള് പുറത്തു വിട്ട് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് , ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 11:18 AM IST
ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ 44-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എസ്.എസ്. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായ 'വാരണാസി'യിലെ പുതിയ ലുക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടു. തെലുഗു സൂപ്പർതാരം മഹേഷ് ബാബുവിനൊപ്പം പ്രിയങ്ക പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ 'മന്ദാകിനി' എന്ന കഥാപാത്രമായുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി 'വാരണാസി'യുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെയാണ് രണ്ട് പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ പൂർണമായും കറുത്ത വസ്ത്രത്തിൽ, സുതാര്യമായ കോഴ്സെറ്റും മെസി ഹെയർസ്റ്റൈലുമായി അത്യന്തം സ്റ്റൈലിഷും കരുത്തുറ്റതുമായ ലുക്കിലാണ് പ്രിയങ്ക. ഒരു ഗാനരംഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണിതെന്നാണ് സൂചന. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കെനിയയിലെ പ്രശസ്തമായ മസായി മാരയിൽ കൈകൾ വിടർത്തി ചാടുന്ന സന്തോഷഭരിതമായ പ്രിയങ്കയെയാണ് കാണുന്നത്. ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് അണിയറപ്രവർത്തകർ, "കൂടുതൽ സാഹസികതകളിലേക്കും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്കും ഓരോ പുതിയ യാത്രകളിലേക്കും..." എന്ന കുറിപ്പും പങ്കുവെച്ചു.
സംവിധായകൻ എസ്.എസ്. രാജമൗലിയും അതേ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു. "അവൾ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ സൗന്ദര്യം... പുഞ്ചിരിക്കാത്തപ്പോൾ തീപോലെ" എന്നായിരുന്നു രാജമൗലിയുടെ ആശംസ. ചിത്രത്തിലെ വില്ലന് കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടന് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും ചിത്രത്തിലെ നായകനായ മഹേഷ് ബാബുവും ഇതേ ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ച് പ്രിയങ്ക ചോപ്രയ്ക്ക് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ചിത്രത്തിൽ മന്ദാകിനി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് പ്രിയങ്ക അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കുന്ന, കരുത്തും വികാരവും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കഥാപാത്രമായിരിക്കും മന്ദാകിനിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2019-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ദ സ്കൈ ഈസ് പിങ്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പ്രിയങ്കയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ തിയേറ്റർ റിലീസായിരിക്കും 'വാരണാസി'. എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിന് ഇതിലും മികച്ചൊരു ചിത്രം ലഭിക്കാനില്ലെന്നാണ് പ്രിയങ്ക നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചത്. രാജമൗലിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ സംവിധായകരായ സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ്, ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ, ഡേവിഡ് ഫിഞ്ചർ എന്നിവരുടേതിനോട് ഉപമിക്കാവുന്നതാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാൻസ് ലയൺസ് 2026 വേദിയിലും 'വാരണാസി' അതീവ ആകാംക്ഷയുണർത്തുന്ന വലിയ ചിത്രമാണെന്നും, സെറ്റിൽ രാജമൗലിക്ക് തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പൂർണ നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്നും പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി.
'ആർആർആർ' എന്ന ആഗോള വിജയത്തിന് ശേഷം രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണ് 'വാരണാസി'. ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയ ആക്ഷൻ-അഡ്വഞ്ചർ ചിത്രമായ ഇത് 7200 ബി.സി.ഇ മുതൽ 2027 സി.ഇ വരെ വ്യാപിക്കുന്ന കഥയാണ് പറയുന്നത്. എസ്.എസ്. ദുർഗ ആർട്സും ഷോയിംഗ് ബിസിനസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
കുംഭ എന്ന കൊടൂര വില്ലനായാണ് പൃഥ്വിരാജ് വാരണാസില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. രാജമൗലിയും മഹേഷ് ബാബുവും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം 2027 ഏപ്രിൽ 7ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.