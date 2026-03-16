ഗ്ലാമറസായി പ്രിയങ്ക ചോപ്ര;ഓസ്കര് റെഡ് കാര്പ്പറ്റില് ഫാഷന് വിസ്മയം, കാണാം സെലിബ്രിറ്റികളുടെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കുകള്
സിനിമകളുടെ മാത്രമല്ല ഫാഷന്റെ ലോകം കൂടിയാണ് ഓസ്കര് റെഡ്കാര്പ്പറ്റ്. 98ാമത് ഓസ്കര് വേദിയില് എത്തിയ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കുകള് കാണാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 1:36 PM IST
ലോസ് ആഞ്ചോലോസ് ഡോള്ബി തിയേറ്ററില് നടന്ന 98ാമത് ഓസ്കര് അവാര്ഡ് ദാന ചടങ്ങില് ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ സ്റ്റൈലിഷ് എന്ട്രി. സിനിമയുടെ മാത്രമല്ല ഫാഷന്റെ ലോകം കൂടിയാണ് ഓസ്കര് റെഡ് കാര്പ്പറ്റ്. 98 ാമത് അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങളുട റെഡ് കാര്പ്പറ്റില് ഫാഷന്റെ വിസ്മയം തീര്ത്തിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്രയടക്കമുള്ള താരങ്ങള്.
താരത്തിന്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ആരാധകര്ക്കായി പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. 'ആന്ഡ് ദി ഓസ്കര് ഗോസ് ടു' എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് താരം ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്.
ജീവിത പങ്കാളി നിക് ജോനാസിനൊപ്പമാണ് സിനിമാ പ്രേമികള് ഉറ്റുനോക്കിയ ഓസ്കര് വേദിയിലേക്ക് പ്രിയങ്ക എത്തിയത്. എന്നാല് ഓസ്കര് പുരസ്കാര വേദിയിലെ റെഡ് കാര്പ്പറ്റില് മാത്രമായിരുന്നില്ല പ്രിയങ്കയുടെ സാന്നിധ്യം, ഡോൾബി തിയേറ്ററിൽ സ്പാനിഷ് നടൻ യാവിയർ ബാർഡെമിനൊപ്പം മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചർ ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കൂടി വേദിയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു പ്രിയങ്ക.
സ്ട്രോപ്പ്ലെസ് വെളുത്ത ഗൗണിലാണ് പ്രിയങ്ക എത്തിയത്. തൂവെള്ള നിറത്തിലുള്ള തൂവലുകള് താരത്തിന്റെ ലുക്കിനെ കൂടുതല് മനോഹരിയാക്കി. തിളക്കമുള്ള ഗൗണായിരുന്നു ഇത്. ടൈറ്റ് കോർസെറ്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങി സ്കർട്ടോട് കൂടിയ മോണോടോൺ ഡിസൈനാണ് ഈ ഗൗണിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. താഴ്ഭാഗത്തെ സ്ലിറ്റിലുള്ള ഫെതർ ഡിസൈൻ കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകി.
ഔട്ട്ഫിറ്റിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയമണ്ട് ബള്ഗറിയുടെ നീല നിറത്തിലുള്ള കല്ലുകള് പതിപ്പിച്ച വജ്ര നെക്ലയ്സും പ്രിയങ്കയുടെ ഗ്ലാമര് വര്ധിപ്പിച്ചു. സോളോ സ്റ്റഡുകളാണ് കാതിലണിഞ്ഞത്. ന്യൂഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കിനൊപ്പം ഓപ്പൺ ഹെയറയിലുമാണ് പ്രിയങ്ക എത്തിയത്. ഇത് താരത്തിന്റെ ലുക്ക് തന്നെ പൂര്ണമായി മാറ്റി. ഭംഗി വര്ധിപ്പിച്ചു. കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സ്യൂട്ട് ധരിച്ച് ഭർത്താവും ഗായകനുമായ നിക്ക് ജൊനാസും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.
ഫ്ളോറൽ പാറ്റേണിലുള്ള മനോഹരമായ സ്ട്രാപ്ലെസ് ഗൗൺ ധരിച്ചാണ് നടി ആനി ഹാത്ത്വേ റെഡ് കാർപറ്റിലെത്തിയത്. ഗൗണിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ബെല്റ്റും സ്റ്റൈല് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം വെല്വെറ്റ് ഗ്ലൗസും ഡയമണ്ട് ആക്സസറീസുമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ജീവിതപങ്കാളികളായ ക്രിസ് ഇവാൻസും ആൽബ ബാബിസ്റ്റയും ഒരുമിച്ചാണ് ഓസ്കറിന്റെ റെഡ് കാർപറ്റിലെത്തിയത്.
ചുവപ്പും പിങ്കും കലർന്ന ഗൗണിലാണ് നടി ജെസ്സി ബക്ലി പുരസ്കാര വേദിയിലെത്തിയത്. കൂടെ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞു.
ഫ്ളോറല് ഡീറ്റെയിലിങ്ങുള്ള വെള്ള ഷര്ട്ട് ധരിച്ചാണ് പെഡ്രോ പാസ്കല് റെഡ് കാര്പ്പറ്റില് തിളങ്ങിയത്. ഹൈ വേസ്റ്റഡ് കറുപ്പ് ടക്സീഡോ ട്രൗസേഴ്സും പെയര് ചെയ്തിരുന്നു. ക്ലീന് ഷേവില് പാസ്കറിനെ കൂടുതല് സുന്ദരനാക്കി.
ഡെമി മൂറിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയത് ഫെതര് ഡീറ്റെയ്ല്സുള്ള ഗുച്ചി ഗൗണ് ആണ്,. തൂവലുകള്ക്കൊപ്പം വസ്ത്രത്തില് ഫിഷ് സെകെയില് ഡിസൈനുമുണ്ടായിരുന്നു.
ജെസ്സി ബക്ലി റെഡ്കാർപ്പറ്റിൽ എത്തിയത് ചുവപ്പും പിങ്കും കലർന്ന കസ്റ്റം ചാനൽ ഗൗണിലാണ്. ഗൗണിനൊപ്പം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളും ബക്ലിയുടെ ലുക്ക് കൂടുതല് മനോഹരമാക്കി. സ്ലീക്ക് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് താരം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യന് ഡിയോർ സ്ട്രാപ്ലസ് ഗൗണിലാണ് റോസ് ബാൺ ഓസ്കര് റെഡ് കാര്പ്പറ്റില് ശ്രദ്ധനേടിയത്. സെന്റർ പാർട്ടഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈലായിരുന്നു. ഔട്ട്ഫിറ്റിനൊപ്പം സ്വർണ നെക്ലസാണ് താരം ധരിച്ചത്.
ലൂയി വൂയിട്ടണിന്റ ലാവന്റർ ഗൗണിലാണ് ചെയ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി എത്തിയത്. വസ്ത്രത്തിനിണങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ ഡയമണ്ട് നെക്ലസും ഇൻഫിനിറ്റി പെയർ ചെയ്തു.
ചുവപ്പ് ബോഡി ഹഗ്ഗിങ് ഗൗണിലാണ് കയ്ലി ജന്നർ എത്തിയത്. ഫ്രഞ്ച് താരം തിമുത്തി ഷാലമേക്കൊപ്പമായിരുന്നു കയ്ലി ജെന്നർ റെഡ് കാര്പ്പറ്റില് ആരാധകരുടെ മനം കവര്ന്നത്.
ലീഫ് ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലുള്ള കസ്റ്റം ഗിവഞ്ചി ബാൾ ഗൗണിലാണ് എൽ ഫാന്നിങ് എത്തിയത്. വസ്ത്രത്തിനിണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ലീഫ് പാറ്റേൺ നെക്ലസുമാണ് ധരിച്ചത്.
കസ്റ്റം ചാനൽ ഗൗണിലാണ് ടിയാന ടെയ്ലർ ഓസ്കറിന്റെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ തിളങ്ങിയത്. രോമാവൃതമായ രീതിയിലുള്ള ഷിമ്മറി ഔട്ട്ഫിറ്റാണിത്.
Also Read:നാല്പത് വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്! ഒടുവില് 75ാം വയസില് ആദ്യ ഓസ്കര്; മികച്ച സഹനടിയായി എയ്മി മാഡിഗന്
Also Read: LIVE: ഓസ്കർ പുരസ്കാരം: മൈക്കൽ ബി.ജോർദാൻ മികച്ച നടന്; മികച്ച നടി ജെസി ബക്ക്ലി, വണ് ബാറ്റില് ആഫ്റ്റര് അനതറിന് 6 അവാര്ഡുകള്
Also Read:ഒന്നല്ല,ആറ് പുരസ്കാരങ്ങള്! ഓസ്കര് അവാര്ഡില് തിളങ്ങി 'വണ് ബാറ്റില് ആഫ്റ്റര് അനദര്'; അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം