"അടിരി പോയിണ്ടി", മന്ദാകിനിയുടെ ബോള്‍ഡ് ലുക്കിന് മുമ്പ് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിയെ കുറിച്ച് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര

എസ് എസ് രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്ലോബ് ട്രോട്ടറിലെ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്ത്. മഞ്ഞ നിറമുള്ള സാരിയില്‍ ബോള്‍ഡ് ലുക്കിലാണ് താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പ്രിയങ്കയുടെ ഈ ലുക്കില്‍ നിക്കും പ്രതികരിച്ചു.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 12:34 PM IST

2 Min Read
ഒരിടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതും വളരെ ബോള്‍ഡ് സ്‌റ്റൈലിഷ് ലുക്കില്‍. എസ്‌ എസ് രാജമൗലിയുടെ പുതിയ ചിത്രം ഗ്ലോബ് ട്രോട്ടറിലെ (SSMB 29) പ്രിയങ്കയുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്ററാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള സാരി ധരിച്ച് തോക്കുമായി നില്‍ക്കുന്ന പ്രിയങ്കയെയാണ് ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്കില്‍ കാണാനാവുക. മന്ദാകിനി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രിയങ്ക അവതരിപ്പിക്കുക. "നിങ്ങള്‍ കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ട് കാണുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് അവള്‍, മന്ദാകിനിയോട് ഹലോ പറയൂ" -എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

മന്ദാകിനിയുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ഭര്‍ത്താവ് നിക്ക് ജൊനാസും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെത്തി. "അവിശ്വസനീയം!" എന്നാണ് നിക്ക് കുറിച്ചത്. ഒപ്പം ഒരു ഫയര്‍ ഇമോജിയും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംവിധായകൻ എസ്‌ എസ് രാജമൗലിയും ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. "ആഗോളതലത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയെ പുനര്‍നിര്‍വചിച്ച വനിത. തിരികെ സ്വാഗതം, ദേസി ഗേള്‍. മന്ദാകിനി ആയുള്ള നിങ്ങളുടെ വേഷപ്പകര്‍ച്ച കാണാന്‍ അക്ഷമനായി കാത്തിരിക്കുന്നു" -ഇപ്രകാരം കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് രാജമൗലി ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പങ്കുവച്ചത്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി.

പോസ്‌റ്റർ റിലീസിന് മുന്‍പായി എക്‌സിലെ ചോദ്യോത്തര വേളയില്‍ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ആരാധകരുമായി സംവദിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഗംഭീര തിരിച്ച് വരവായി ഗ്ലോബ് ട്രോട്ടർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ഒരു ആരാധകന്‍റെ ചോദ്യം. ഇതിന് മറുപടിയായി "ഒരു പുതിയ യുഗം. ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിലേക്കുള്ള എന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ്" -എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്. "എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, പക്ഷേ അത് അവിശ്വസനീയം ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം" -എന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സിനിമയ്‌ക്കായി താന്‍ തെലുങ്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രിയങ്ക വെളിപ്പെടുത്തി. "ഇത് എന്‍റെ മാതൃഭാഷ അല്ല, പക്ഷേ രാജമൗലി സർ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. തെലുങ്കിലെ എന്‍റെ വരികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," താരം പറഞ്ഞു. ടോളിവുഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, "ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു" എന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്.

ഹൈദരാബാദിലെ പ്രശസ്‌തമായ ബിരിയാണിയെ കുറിച്ച് ഒരു ആരാധിക ചോദിച്ചപ്പോഴുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ മറുപടിയും ശ്രദ്ധേയമാണ്. "അടിരി പോയിണ്ടി (വളരെ നല്ലത്)! ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബിരിയാണിയാണത്," പ്രിയങ്ക കുറിച്ചു.

അതേസമയം ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നവംബർ 15 ന് ഗ്ലോബ്‌ ട്രോട്ടറുടെ ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്‍റ് പരിപാടി നടക്കും. 50,000ത്തിലധികം ആരാധകർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലും മഹേഷ് ബാബുവിന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്ററും റിലീസ് ചെയ്യും. രാജമൗലിയുടെ ഈ ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമയില്‍ മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം പൃഥ്വിരാജും സുപ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

