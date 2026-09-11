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32 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം മാണിക്യനും കാര്‍ത്തുമ്പിയും വീണ്ടും; പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ ഐകോണിക്ക് ചിത്രം 'തേന്‍മാവിന്‍ കൊമ്പത്ത്' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 4K റീമാസ്റ്റർ പതിപ്പ് ഒക്ടോബർ 1ന്.

MOHANLAL SHOBAHANA PRIYADARSHAN THENMAVIN KOMBATHU MOVIE
Thenmavin Kombathu 4k-remastered (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 3:03 PM IST

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ലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും ജനപ്രിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ പ്രിയദർശൻ–മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിന്‍റെ ക്ലാസിക് ചിത്രം ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്തുന്നു. ആധുനിക സാങ്കേതിക മികവോടെ 4Kയിൽ റീമാസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ചിത്രത്തിന്‍റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഒക്ടോബർ 1ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.

1994ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ ഇന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മുൻനിരയിലാണ്. മോഹൻലാൽ, ശോഭന, നെടുമുടി വേണു, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങി മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന ചിത്രം ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രണയവും നർമ്മവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും മനോഹരമായി കോർത്തിണക്കിയ സിനിമയാണ്.

പ്രിയദർശൻ തന്നെ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥയും അവതരണരീതിയും കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയും ഇന്നും പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രണയവും ബന്ധങ്ങളും തമാശകളും സംഘർഷങ്ങളുമെല്ലാം ലളിതമായും ഹൃദയസ്പർശിയായും അവതരിപ്പിച്ച സിനിമ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ ജനപ്രീതി നിലനിർത്തുകയാണ്.

മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച മാണിക്യന്‍ എന്ന കഥാപാത്രവും ശോഭനയുടെ കാര്‍ത്തുമ്പി എന്ന കഥാപാത്രവും ഉൾപ്പെടെ ചിത്രത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഓർമകളിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. നെടുമുടി വേണു, ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളും ചിത്രത്തിലെ നർമ്മരംഗങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ഇന്നും ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ ഓർക്കുന്നവയാണ്.

ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതവും ഗാനങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ എന്ന സിനിമയുടെ ജനപ്രീതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളും രംഗങ്ങളും ടെലിവിഷൻ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പുതിയ തലമുറയിലേക്കും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 1ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിലാണ് 4K റീമാസ്റ്റർ ചെയ്ത ‘തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്’ എത്തുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ, പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ ക്ലാസിക് സിനിമ വലിയ സ്ക്രീനിൽ വീണ്ടും അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. 4K റീമാസ്റ്റർ ചെയ്ത പതിപ്പിലാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ 35mm പ്രിന്റിൽ നിന്നാണ് റീമാസ്റ്ററിംഗ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത്.

പ്രസാദ് ലാബിൽ ആദ്യമായി 8K സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഒറിജിനൽ കണ്ടന്റ് സ്കാൻ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് അത് 4K ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇതിലൂടെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തതയും തിളക്കവും നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പഴയ ഫിലിം പ്രിന്റിന്റെ ദൃശ്യ നിലവാരം പരമാവധി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ സാങ്കേതിക നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് റീമാസ്റ്ററിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ദൃശ്യ നിലവാരത്തിനൊപ്പം ചിത്രത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ ചിത്രത്തിലെ സംഗീതത്തിനും ശബ്ദങ്ങൾക്കും പുതിയ അനുഭവം നൽകുന്നതിനായി ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൽ ശബ്ദമിശ്രണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ തിയേറ്ററിലെ വലിയ സ്ക്രീൻ അനുഭവത്തിനൊപ്പം കൂടുതൽ മികച്ച ശബ്ദാനുഭവവും പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കും. ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പല ഇതിഹാസ കലാകാരന്മാരും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല.

MOHANLAL SHOBAHANA PRIYADARSHAN THENMAVIN KOMBATHU MOVIE
Thenmavin Kombathu 4k-remastered (Photo: Movie Poster)

പ്രസിദ്ധി ക്രിയേഷൻസും സൂര്യ സിനി ആർട്സും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം, മലയാളത്തിലെ നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളെ ആധുനിക സാങ്കേതിക മികവോടെ വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച മാറ്റിനീ നൗ ആണ് 4K റീമാസ്റ്റർ ചെയ്ത് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

MOHANLAL
SHOBAHANA
PRIYADARSHAN
THENMAVIN KOMBATHU MOVIE
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