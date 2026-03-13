'ഇത് സിനിമാ ചരിത്രത്തില് പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം'! ബിഗ് സ്ക്രീനില് മാജിക് തീര്ക്കാന് പ്രിയദര്ശനും മോഹന്ലാലും; സിനിമയെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി സംവിധായകന്
മോഹന്ലാല്- പ്രിയദര്ശന് കൂട്ടുക്കെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം പ്രിയദര്ശന്റെ കരിയറിലെ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. പ്രിയദര്ശന്റെ 100ാമത്തെ സിനിമയാണിത്.
March 13, 2026
മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകെട്ടുകളില് ഒന്നാണ് സംവിധായകന് പ്രിയദര്ശനും നടന് മോഹന്ലാലും. ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന വാര്ത്ത പുറത്തുവരുമ്പോള് തന്നെ ആരാധകരില് വലിയ ആവേശവും പ്രതീക്ഷയും നിറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.
ഒരുമിച്ച് എത്തിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തിയേറ്ററുകളില് മാജിക് തീര്ത്ത ഈ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടുമെത്തുമ്പോള് അതും മറ്റൊരു വലിയ സിനിമാനുഭവമായിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാപ്രേമികള്.
പ്രിയദര്ശന്റെ 100ാമത്തെ സിനിമയില് മോഹന്ലാലാണ് നായകനായി എത്തുന്നത് എന്നറിഞ്ഞതു മുതല് ആ ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര് അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകള് സമ്മാനിച്ച ഈ ജോഡികള് വീണ്ടും ഒരുമിക്കുമ്പോള് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാജിക് ആയിരിക്കും സമ്മാനിക്കുകയെന്ന ആകാംക്ഷയാണ് ഇപ്പോള് ആരാധകര്ക്കിടയിലുള്ളത്.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ചില സൂചനകള് നല്കിയിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന് പ്രിയദര്ശന്. അക്ഷയ് കുമാര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തന്റെ ബോളിവുഡ് ചിത്രം ഭൂത് ബംഗ്ലാവിന്റെ വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് മോഹന്ലാലുമൊത്തുള്ള തന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ചില സൂചനകളും പ്രിയദര്ശന് പുറത്തു വിട്ടത്. ഒരു ഓണ്ലൈനിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണിത്.
"തന്റെ ആദ്യനായകന്റെ കൂടെ 100ാമത്തെ സിനിമയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് പ്രിയദര്ശന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഒരേ നടനെ വച്ച് ഒരേ സംവിധായകന് തന്റെ ആദ്യത്തേയും അവസാനത്തേയും ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സിനിമാ ചരിത്രത്തില് പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതിനാല് ദൈവം സഹായിച്ച് അത് സാധ്യമാകും", സംവിധായകന് പ്രിയദര്ശന് പറഞ്ഞു.
ഇതൊരു കോമഡി ചിത്രമല്ല, ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതല് ഇപ്പോള് വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും സംവിധായകന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് സംഗീതത്തെ അടിസ്ഥാനക്കിയുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്നും പ്രിയദര്ശന് വെളിപ്പെടുത്തി.
ഒരു കലാകാരനെന്ന നിലയില് വിജയവും പരാജയവും ഒരുപോലെ ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള നടന്റെ അപൂര്വ കഴിവിനെ കുറിച്ചും പ്രിയദര്ശന് പറഞ്ഞു.
"ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തില് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആഘോഷിക്കുന്നത് ഞാന് കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു സിനിമയുടെ പരാജയത്തില് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നിരാശനായത് ഞാന് കണ്ടിട്ടില്ല", പ്രിയദര്ശന് പറഞ്ഞു.
"മോഹന്ലാല് തന്റെ ജോലിയെ സമീപിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്രാഫ്റ്റിലാണ്. അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തുവെന്നും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നുമാണ്. ഒരു വേഷം ചെയ്യാന് അദ്ദേഹം തയാറായി കഴിഞ്ഞാല് അതില് 100 ശതമാനം ആത്മാര്ത്ഥതയും നല്കും, അതിനെ മനോഹരമാക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ട്", പ്രിയദര്ശന് പറഞ്ഞു.
"സിനിമകള് മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമ്പോള് ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്ന പല നടന്മാരില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മോഹന്ലാല് എന്നും ഒരേ പോലെയാണ്. സിനിമകള് പരാജയപ്പെടുമ്പോള് പല നടന്മാരും അരക്ഷിതരാകുന്നത് ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മോഹന്ലാലിന്റെ കാര്യത്തില് ഞാന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. വിജയം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അതേ വ്യക്തിയെ കാണുന്നു. അതാണ് ഞാന് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്",സംവിധായകന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മോഹന്ലാല്- പ്രിയദര്ശന് കൂട്ടുക്കെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം പ്രിയദര്ശന്റെ കരിയറിലെ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും കാലം നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന സംവിധായകന്- നടന് കൂട്ടുക്കെട്ടിലെ മറ്റൊരു അധ്യായം കൂടിയായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്നതും ഉറപ്പാണ്.
