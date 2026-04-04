പേട്രിയറ്റ് ട്രെയിലര്‍ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം!ഹോളിവുഡ് സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന മേക്കിംഗ്, അതിഗംഭീരമെന്ന് പ്രിയദര്‍ശന്‍

Published : April 4, 2026 at 1:18 PM IST

മ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം പേട്രിയറ്റിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ ഇന്ന് ( ഏപ്രില്‍ 4) വൈകുന്നേരം റിലീസാവും. ഇപ്പോഴിതാ ട്രെയിലര്‍ കണ്ട ശേഷം സംവിധായകന്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍ മോഹന്‍ലാലിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഹോളിവുഡ് സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന മേക്കിങ് നിറഞ്ഞ അതി ഗംഭീര വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആകും സിനിമയെന്നാണ് പ്രിയദർശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

മെഗാ സ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി സിനിമയുടെ ഡബ്ബിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നൈയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് പ്രിയദര്‍ശന്‍ ട്രെയിലര്‍ കണ്ടത്. ട്രെയിലര്‍ കണ്ടതിന്‍റെ ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെ ഉടന്‍ തന്നെ മോഹന്‍ലാലിനെ വിളിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്‌തുവെന്നാണ് വിവരം.

ട്രെയിലർ അതി ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഹോളിവുഡ് സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന മേക്കിങ് ശൈലിയാണ് ട്രെയിലറിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നതെന്നുമാണ് പ്രിയദർശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

മഹേഷ് നാരായണന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന പേട്രിയറ്റ് വമ്പന്‍ താരനിരയോടെയാണ് ബിഗ് സ്ക്രീനില്‍ എത്തുന്നത്. മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമായാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഈ ചിത്രം എത്തുന്നത്.

18 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നീ മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടന്മാർ ഒരുമിച്ചു എത്തുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ വലിയ പ്രത്യേകത.

ട്രെയിലര്‍ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്കാണ് ട്രെയിലര്‍ ലോഞ്ച്. ഇത്തവണ ആരാധകര്‍ക്കൊപ്പം മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഉണ്ടാവും. തൃശൂർ രാഗം തിയറ്ററിൽ മമ്മൂട്ടി ആരാധകരോടൊപ്പം മമ്മൂട്ടിയും, എറണാകുളം കവിത തിയറ്ററിൽ മോഹൻലാൽ ആരാധകരോടൊപ്പം മോഹൻലാലും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരേ സമയം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലൊക്കേഷനുകളിൽ രണ്ട് മെഗാ താരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു ട്രെയിലറിന്റെ പ്രീമിയർ ലോഞ്ച് നടത്താൻ പോകുന്നത്.

Patriot (Photo: Movie Poster)

ചിത്രത്തിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻ‌താര, രേവതി, രാജീവ് മേനോൻ, ജിനു ജോസഫ്, ഡാനിഷ് ഹുസൈൻ, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, സനൽ അമൻ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, സെറീൻ ഷിഹാബ് എന്നിവരും, മദ്രാസ് കഫേ, പത്താൻ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് ബെലവാടി എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ താരങ്ങള്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ ജി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സി ആർ സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആര്‍.സലിം, സുഭാഷ് ജോര്‍ജ് മാനുവല്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമാണം നിർവഹിക്കുന്നത്. സി.വി.സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍മാര്‍.

നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ ടീസറിന്‍ വമ്പന്‍ പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്. മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്പൈ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമായിരിക്കും പേട്രിയറ്റ്. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരുടെ വമ്പൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് ടീസർ സൂചിപ്പിച്ചത്.

ടേക്ക് ഓഫ്,മാലിക് എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പേട്രിയറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്പൈ ത്രില്ലറുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക നിലവാരത്തിലും കാൻവാസിലുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പത്തിലധികം ഷെഡ്യൂളുകളിലായി ഒരുവർഷത്തിലധികം നീണ്ട ചിത്രീകരണത്തിനൊടുവിലാണ് പൂർത്തിയായത്. മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയെന്ന ബഹുമതിയും ഇപ്പോൾ പേട്രിയറ്റിനാണ്.

ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, യു.കെ, അസർബെയ്ജാൻ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ചിത്രം ഒരുക്കിയത്.

സുഷിൻ ശ്യാം സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിച്ചത് ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻ സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ മനുഷ് നന്ദൻ ആണ്. സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ തന്നെയാണ് എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഓവർസീസ് പാർട്ണർ.

ഛായാഗ്രഹണം - മാനുഷ് നന്ദൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനര്സ്: ഷാജി നടുവിൽ, ജിബിൻ ജേക്കബ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ -ഡിക്‌സൺ പൊടുത്താസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - സുനിൽ സിങ്, നിരൂപ് പിൻ്റോ, ജസ്റ്റിൻ ബോബൻ, ജെസ്‌വിൻ ബോബൻ, സിങ്ക് സൗണ്ട് - വൈശാഖ് പി വി, മേക്കപ്പ് - രഞ്ജിത് അമ്പാടി, ലിറിക്സ് - അൻവർ അലി, സംഘട്ടനം - ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, മാഫിയ ശശി, റിയാസ് ഹബീബ്, കോസ്റ്റിയൂം ഡിസൈൻ - ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, നൃത്ത സംവിധാനം - ഷോബി പോൾരാജ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ലിനു ആന്റണി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ഫാന്റം പ്രവീൺ, സ്റ്റിൽസ് - നവീൻ മുരളി, വിഎഫ്എക്സ് - ഫയർ ഫ്ലൈ, എഗ്ഗ് വൈറ്റ്, ഐഡൻ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, ഫാൻ്റം വിഎഫ്എക്സ്, പിക്ടോറിയൽ വിഎഫ്എക്സ്, ബൈനറി സർക്കസ്, ഡി ഐ കളറിസ്റ്റ് - ആശീർവാദ് ഹദ്കർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, ഡിജിറ്റൽ പിആർ: വിഷ്ണു സുഗതൻ, പിആർ: വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ. ചിത്രം ആൻ മെഗാ മീഡിയ പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കും.

