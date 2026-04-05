ലിസിയുമായി പിരിയാനുണ്ടായ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി സംവിധായകന്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍

മലയാള സിനിമാ മേഖലയിലെ എക്കാലത്തേയും പ്രിയപ്പെട്ട ദമ്പതികളായിരുന്ന സംവിധായകന്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍റെയും നടി ലിസിയുടെയും വേര്‍പിരിയല്‍ അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു.

Director Priyadarshan and Lissy (Photo: Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 5, 2026 at 5:23 PM IST

ടി ലിസിയുമായി പിരിയാനുണ്ടായ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ. മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനിടയിൽ വിരസതയും ഈഗോയും കടന്നുവന്നപ്പോഴാണ് അകലാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് പ്രിയദർശൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

കുറച്ചുവർ‌ഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഒരുമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും പ്രിയദർശൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ഫിലിംഫെയറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രിയദർശൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ വാക്കുകള്‍

‘‘മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിനിടയിൽ ഒരുതരം വിരസതയും ഈഗോയും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നു. അതുകുറച്ചു കടുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പിരിയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. കുറച്ചുവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം മിസ്സ് ചെയ്യുന്നതായി തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു, അത്രേയുള്ളൂ. നമുക്കൊരു കൂട്ട് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണ്.’’, പ്രിയദര്‍ശന്‍ പറഞ്ഞു.

മലയാള സിനിമാ മേഖലയിലെ എക്കാലത്തേയും പ്രിയപ്പെട്ട ദമ്പതികളായിരുന്ന സംവിധായകന്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍റെയും നടി ലിസിയുടെയും വേര്‍പിരിയല്‍ അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. പത്തു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചത് അടുത്തിടെയാണ്.

Lissy (Photo: Instagram)

നീണ്ട കാലത്തെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കും വിവാഹമോചനത്തിനും ഒടുവില്‍ തങ്ങള്‍ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു താമസിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച കാര്യം പ്രിയദര്‍ശന്‍ തന്നെയാണ് ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടയില്‍ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വീണ്ടും ഒരു വിവാഹത്തിന് തൽക്കാലം പദ്ധതിയില്ലെന്നും പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.

1990 ലാണ് ലിസിയും പ്രിയദര്‍ശനും തമ്മില്‍ വിവാഹിതാരുന്നത്. എന്നാല്‍ നീണ്ട വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും 2016 ല്‍ വിവാഹമോചിതരാകുകയും ചെയ്‌തു.

എന്നാല്‍ ഈ വര്‍ഷം ജനുവരിയില്‍ സംവിധായകന്‍ സിബി മലയിലിന്‍റെ മകന്‍റെ വിവാഹത്തിന് ലിസിയും പ്രിയദര്‍ശനും കൈകോര്‍ത്ത് എത്തിയത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അടുത്തിലെ (മാര്‍ച്ച് 16) ന് ലിസിയുടെ ചെന്നൈ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ വച്ച് സൂപ്പര്‍താരം മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം പ്രിയദര്‍ശനും ലിസിയും നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം നടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഇരുവരും വീണ്ടും ഒരുമിച്ചുവെന്നുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ചൂടുപിടിച്ചു. എങ്കിലും ഇരുവരും പിരിയാനുള്ള കാരണം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ തിരഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രിയദര്‍ശനോ ലിസിയോ ഇതുസംബന്ധിച്ച കാര്യമൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇരുവരും പിരിയാനുണ്ടായ യഥാര്‍ഥ കാരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രിയദര്‍ശന്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

പ്രിയദര്‍ശന്‍ സിനിമകളിലെ സ്ഥിരം നായികയായിരുന്നു ലിസി. തന്‍റെ എക്കാലത്തേയും പ്രിയ നായിക ലിസിയാണെന്ന് പ്രിയദര്‍ശന്‍ അഭിമുഖത്തിനിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറുകയും അത് വിവാഹത്തിലേത്ത് എത്തുകയുമായിരുന്നു. വിവാഹത്തോടെയാണ് ലിസി ലക്ഷ്‌മി സിനിമയില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നത്. നടി കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ , സിദ്ധാര്‍ഥ് പ്രിയദര്‍ശന്‍ എന്നിവര്‍ മക്കളാണ്.

അതേസമയം അക്ഷയ് കുമാർ നായകനാകുന്ന ഭൂത് ബംഗ്ലാ ആണ് പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം. 14 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അക്ഷയ് കുമാറും പ്രിയദർശനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഭൂത് ബംഗ്ലാ. ഏപ്രിൽ 10-ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും

