'ഇപ്പോ ശരിയാക്കി തരാം'! പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന പപ്പുവിന്‍റെ റോഡ് റോളര്‍ സീന്‍ അബദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പ്രിയദര്‍ശന്‍

ശ്രീനിവാസന്‍റെ തിരക്കഥയില്‍ പ്രിയദര്‍ശനം സംവിധാനം ചെയ്‌ത വെള്ളാനകളുടെ നാട് മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച പൊളിറ്റിക്കല്‍ സറ്റയര്‍ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്.

Published : March 26, 2026 at 3:51 PM IST

'പ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം' എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞ് റോഡ് റോളർ നന്നാക്കാൻ എത്തുന്ന കുതിരവട്ടം പപ്പുവിന്‍റെ ഡയലോഗ് ഇന്നും മലയാളികളുടെ നിത്യസംഭാഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. റോഡ് റോളർ നന്നാക്കാൻ എത്തുന്ന മൊയ്‌തീനും (കുതിരവട്ടം പപ്പു), അത് കണ്ടു നിസ്സഹായനായി നിൽക്കുന്ന സി. പി നായരും (മോഹൻലാൽ) ചേർന്ന ആ രംഗം ഇന്നും ചിരി പകരുന്ന ഒരു ക്ലാസിക്കായി തുടരുകയാണ്.

ശ്രീനിവാസന്‍റെ തിരക്കഥയില്‍ പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'വെള്ളാനകളുടെ നാട്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഈ റോഡ് റോളർ സീൻ മലയാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്തതാണ്.

തലമുറകൾക്കപ്പുറം ചിരിപ്പിച്ച ഈ രംഗവും ഡയലോഗും മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കോമഡി മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ഒന്നായി തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇപ്പോൾ, ഈ ഐകോണിക് രംഗത്തെ കുറിച്ച് രസകരമായൊരു വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിപ്പിച്ച രംഗം 'വെള്ളാനകളുടെ നാട്' സിനിമയിലെ കുതിരവട്ടം പപ്പുവിന്‍റെ റോഡ് റോളർ സീൻ ആണെന്ന് സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ പറയുന്നു.

മലയാളികള്‍ ഇന്നും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രംഗം സാങ്കേതികമായി തികച്ചും അസാധ്യമായ ഒന്നാണെന്നും യുക്തിപരമായ പിഴവുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രിയദര്‍ശന്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രേക്ഷകര്‍ അത് ഏറ്റെടുത്തത് സിനിമയുടെ മാന്ത്രികതയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഈ ചിത്രം അക്ഷയ് കുമാറിനെ നായകനാക്കി ഖട്ടാ മീഠാ എന്ന പേരില്‍ ഹിന്ദിയിലും റീമേക്ക് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഖട്ടാ മീഠായിലെ ആ റോഡ് റോളര്‍ സീന്‍ ഒറിജിനല്‍ വേര്‍ഷനിലും ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ ആ സീനിലെ ലോജിക്കില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. എല്ലാവരും അത് കണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ റോഡ് റോളര്‍ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഓടുന്നത് കണ്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ച് ഓടുകയാണ്.

ഒരു റോഡ് റോളറിന്‍റെ എഞ്ചിന്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാതെ ഒരിക്കലും തനിയെ ഉരുണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ഒട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് സംവിധാനമുള്ള അത്തരം വാഹനങ്ങള്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യാതെ നീങ്ങില്ലെന്നും പ്രിയദര്‍ശന്‍ പറയുന്നു.

മോഹന്‍ലാലും പ്രിയദര്‍ശനും (Mohanlal facebook)

"മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമയുണ്ട്, അതിൽ ഒരു റോഡ് റോളർ താഴേക്ക് ഉരുണ്ടുപോകുന്ന സീനുണ്ട്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിപ്പിച്ച ആ കോമഡി രംഗമാണ്. യുക്തിപരമായി അത് തെറ്റായിരുന്നു. മുമ്പും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നു; ഒരു റോഡ് റോളറിന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉരുണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ റോഡ് റോളർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്‌തില്ലെങ്കില്‍ അത് തനിയെ ബ്രേക്ക് വീണ് നിൽക്കും, ഒരിക്കലും മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ഉരുളില്ല. പക്ഷേ ജനങ്ങള്‍ ആ രംഗം വിശ്വസിച്ചു. അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് സംവിധാനമുണ്ട്. സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യാതെ അത് നീങ്ങില്ല. കോമഡി സിനിമകളിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതുപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ സാമാന്യബോധത്തെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്," പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു.

മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ വെള്ളാനകളുടെ നാട് 1988 ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ശ്രീനിവാസന്‍റെ തിരക്കഥയില്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം 38 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറവും മലയാളികള്‍ ഓര്‍ത്ത് ചിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഹാസ്യ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. സിപി നായര്‍ എന്ന നിസ്സഹായനായ മുന്‍സിപ്പല്‍ എഞ്ചിനിയറുടെ കഥ പറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം മലയാളത്തിലെ മികച്ച പൊളിറ്റിക്കല്‍ സറ്റയറുകളില്‍ ഒന്നാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളിലെ അഴിമതിയും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകളെയുമൊക്കെ പരിഹാസരൂപേണയാണ് ഈ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

താമരശേരി ചുരവും, ഇപ്പോ ശരിയാക്കി തരാം, ആ സ്പാനറിങ്ങെടുത്തേ, പടച്ചോനെ ഇങ്ങള് കാത്തോളീ… എന്നിങ്ങനെ മലയാളികള്‍ നിത്യേന പറയുന്ന ജനപ്രിയ സംഭാഷണങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ചിത്രത്തിലേതാണ്. ശോഭന, ശ്രീനിവാസൻ, തിലകൻ, എം.ജി. സോമൻ, ശങ്കരാടി തുടങ്ങിയ വൻ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

മോഹന്‍ലാലും പ്രിയദര്‍ശനും പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപന വേളയില്‍ നിര്‍മാതാക്കളോടൊപ്പം (Aashirvad Cinemas)

അതേസമയം മോഹന്‍ലാലുമൊത്തെ തന്‍റെ 100ാമത്തെ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയദര്‍ശന്‍. തന്‍റെ ആദ്യ സിനിമയിലെ നായകന്‍ തന്നെയാണ് 100 ാമത്തെ സിനിമയിലും അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന സന്തോഷവും പ്രിയദര്‍ശന്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ചിത്രീകരണം ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും.

