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പ്രിയദര്‍ശന്‍ ചിത്രം 'ഹയ്‌വാൻ’ ടീസർ എത്തി! ഇത് കത്തുമെന്നുറപ്പ്; കൊടും വില്ലനായി അക്ഷയ് കുമാര്‍, ഞെട്ടിച്ച് സെയ്‌ഫ് അലിഖാന്‍

മോഹന്‍ലാല്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് ഹയ്‌വാന്‍. 18 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സെയ്‌ഫ് അലിഖാനും അക്ഷയ് കുമാറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

PRIYADARSHAN SAIF ALI KHAN MOHANLAL HAIWAAN MOVIE
Haivaan (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 4:05 PM IST

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ബോളിവുഡിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയദര്‍ശന്‍ ചിത്രം ‘ഹയ്‌വാൻ’ ടീസർ പുറത്ത്. അക്ഷയ് കുമാറും സെയ്‌ഫ് അലിഖാനും 18 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഹയ്‌വാന്‍. ഡാര്‍ക്ക് ത്രില്ലര്‍ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് സൂചന. 2026 സെപ്റ്റംബർ 11ന് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.

പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രിയദർശൻ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ‘ഹയ്‌വാൻ’ നൽകുകയെന്നാണ് ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകാതെ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിലൂടെയും ചിത്രത്തിന്‍റെ അന്തരീക്ഷം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ടീസർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സെയ്‌ഫ് അലി ഖാന്‍റെ കഥാപാത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ടീസർ ആരംഭിക്കുന്നത്. സംഭാഷണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഇരുണ്ട ദൃശ്യങ്ങളും ടീസറിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറുന്നു.

സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ ചിത്രത്തിൽ അന്ധനായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ടീസർ നൽകുന്ന പ്രധാന സൂചന. കൈയിൽ വടിയുമായി നിഗൂഢമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സെയ്ഫിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ ടീസറിൽ കാണാം. പുറത്തുനിന്ന് ദുർബലനായി തോന്നുന്ന ഈ കഥാപാത്രത്തിന് പിന്നിൽ എന്ത് രഹസ്യമാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന ആകാംക്ഷയും ടീസർ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

സെയ്ഫിന്റെ മുഖഭാവങ്ങൾക്കും ശരീരചലനങ്ങൾക്കും ടീസറിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ യഥാർഥ സ്വഭാവം പൂർണമായി വെളിപ്പെടുത്താതെ പ്രേക്ഷകരിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അക്ഷയ് കുമാര്‍ വില്ലന്‍ വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. അപകടകരവുമായ ഭാവത്തിലാണ് അക്ഷയ് കുമാറിനെ ടീസറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ കഥാപാത്രത്തെ അക്ഷയ് നിരീക്ഷിക്കുന്ന രംഗവും ടീസറിലുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കാണ് കഥ നീങ്ങുന്നതെന്ന സൂചന ഈ രംഗം നൽകുന്നു. അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ശരീരഭാഷയും മുഖഭാവങ്ങളും കഥാപാത്രത്തിന്റെ അപകടകരമായ സ്വഭാവത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു.

ടീസർ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത്. അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ഇരുണ്ട അവതാരത്തെ ആരാധകർ പ്രത്യേകമായി പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. നടൻ വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ ആവേശം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി കമന്റുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

പതിനെട്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് അക്ഷയ് കുമാറും സെയ്‌ഫ് അലിഖാനും വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനില്‍ ഒന്നിക്കുന്നത്. ‘മേം ഖിലാഡി തു അനാരി’, ‘യേ ദില്ലഗി’, ‘ആർസൂ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇരുവരും മുമ്പ് ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘തഷാൻ’ ആയിരുന്നു ഇരുവരും ഒരുമിച്ചെത്തിയ അവസാന ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഇരുവും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതിന്‍റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകര്‍.

മലയാള സൂപ്പർതാരം മോഹൻലാലും ‘ഹയ്‌വാനിൽ’ അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം ഒപ്പം എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹിന്ദി റീമേക്കാണ് ‘ഹയ്‌വാൻ’ എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.

‘ഒപ്പം’ ഒരു സസ്‌പെൻസ് ത്രില്ലർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ‘ഹയ്‌വാൻ’ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഹിന്ദി അഡാപ്റ്റേഷനാണെങ്കിലും പുതിയ അവതരണവും കഥാപാത്ര സമീപനവും ചിത്രത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ടീസർ നൽകുന്നത്.

അക്ഷയ് കുമാറിനും സെയ്ഫ് അലി ഖാനും പുറമെ ബൊമൻ ഇറാനി, സയാമി ഖേർ, ശ്രിയ പിൽഗോങ്കർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. മോഹൻലാലിന്റെ സാന്നിധ്യവും സിനിമയുടെ പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെയും തെസ്പിയൻ ഫിലിംസിന്റെയും ബാനറിൽ വെങ്കട്ട് കെ. നാരായണയും ഷൈലജ ദേശായിയും ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ . 2026 സെപ്റ്റംബർ 11ന് ‘ഹയ്‌വാൻ’ തിയറ്ററുകളിലെത്തും.

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