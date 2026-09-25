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മോഹന്‍ലാല്‍- ജീത്തു ജോസഫ് സിനിമ 'റാം' ചിത്രീകരണം പുനരാരംഭിച്ചു; ആവേശം പങ്കുവച്ച് പ്രിയ മണി

ദൃശ്യം 2 വിന് മുന്‍പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു 'റാം'. എന്നാല്‍ ചില പ്രതിസന്ധികളെ തുടര്‍ന്ന് ചിത്രീകരണം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

JEETHU JOSEPH RAM MOVIE MOHANLAL UPCOMING MOVIES മോഹന്‍ലാല്‍
RAM SHOOTING BEGINS (Photo: Instagrm)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 10:03 AM IST

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മോഹന്‍ലാല്‍- ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുക്കെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന 'റാം' എന്ന ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായി. 2020ല്‍ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച ചിത്രം കോവിഡ് കാലത്ത് നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നടി പ്രിയ മണിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

ചിത്രത്തില്‍ പ്രിയ മണിയുടെ ജോയിന്‍ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച വിവരം നടി പങ്കുവച്ചത്. 'ജീത്തു സാറിനും മോഹന്‍ലാല്‍ സാറിനുമൊപ്പം തിരിച്ചെത്തി' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് താരം പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലും ഹൈദരാബാദിലുമായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം.

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കല്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് അഭിമുഖത്തില്‍ ജീത്തു ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിര്‍മാതാക്കളുമായുള്ള ചില പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ചിത്രീകരണം നീണ്ടുപോയതെന്നും ജീത്തു ജോസഫ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

'ദൃശ്യം 2' വിന് മുന്‍പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു 'റാം'. എന്നാല്‍ ചില പ്രതിസന്ധികളെ തുടര്‍ന്ന് ചിത്രീകരണം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സ്പൈ ത്രില്ലര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന ചിത്രം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായാണ് പുറത്തിറങ്ങുക. തമിഴ് താരം തൃഷയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ശ്യാമപ്രസാദിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന നിവിന്‍ പോളി ചിത്രം 'ഹേ ജൂഡി'ലൂടെ മലയാളത്തില്‍ എത്തിയ തൃഷയുടെ രണ്ടാമത്തെ മലയാള ചിത്രമാണ് 'റാം'.

ഇന്ദ്രജിത്ത്, സുരേഷ് മേനോൻ, സിദ്ദിഖ്, ദുർഗ കൃഷ്ണ, ആദിൽ ഹുസൈൻ, ചന്തുനാഥ് എന്നിവരാണ് മറ്റുതാരങ്ങൾ. ഛായാഗ്രഹണം സതീഷ് കുറുപ്പ്. എഡിറ്റിങ് വി.എസ്. വിനായക്. സംഗീതം വിഷ്ണു ശ്യാം.

'ദൃശ്യം 3' ആണ് ജീത്തു ജോസഫും- മോഹന്‍ലാല്‍ കൂട്ടുക്കെട്ടിലെത്തിയ ഒടുവിലത്തെ ചിത്രം. അതേ സമയം സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാവായ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍ 'ദൃശ്യം 4' പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഒട്ടേറെ വമ്പന്‍ പ്രൊജക്‌ടുകളാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സംവിധായകരുമായി തുടര്‍ച്ചയായി സിനിമകള്‍ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സൂപ്പര്‍താരം. നിലവില്‍ മലയാളത്തിലെ 10 സംവിധായകര്‍ക്കൊപ്പമാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്.

2026 ല്‍ ഇനി തെലുഗു ഉള്‍പ്പെടെ 10 മോഹന്‍ലാല്‍ സിനിമകളാണ് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി, പ്രിയദര്‍ശന്‍, ദിലീഷ് പോത്തന്‍, സത്യന്‍ അന്തിക്കാട്, അനൂപ് സത്യന്‍, ജൂഡ് ആന്തണി, വിഷ്‌ണു മോഹന്‍, ജീത്തു ജോസഫ് എന്നിങ്ങനെ ഹിറ്റ് സംവിധായകര്‍ക്കൊപ്പവും മറ്റ് മൂന്ന് അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ട് ആ പട്ടികയില്‍. ഇതോടൊപ്പം വലിയ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന തെലുഗു സിനിമയ്ക്കും മോഹന്‍ലാല്‍ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ക്രിസ്മസ് റിലീസായാണ് തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി- മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രമായ 'അതിമനോഹരം' തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. മീര ജാസ്‌മിന്‍ ആണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മീര ജാസ്‌മിനും മോഹന്‍ലാലും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

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