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വൈശാഖ്- പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം 'ഖലീഫ'യിലെ ആദ്യ ഗാനം ഇന്നെത്തും; ഓണം റിലീസായി സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

ഖലീഫ യിലെ നിലാവേ എന്ന ആദ്യ ഗാനം ഇന്ന് എത്തും. ചിത്രത്തിന്‍റെ ആഗോള റിലീസ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 20ന്.

KHALIFA MOVIE PRITHVIRAJ SUKUMARAN ONAM RELEASE MOVIES VYSAK DIRECTOR
Khalifa first song (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 20, 2026 at 3:50 PM IST

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പൃഥ്വിരാജ്- വൈശാഖ്- ജിനു എബ്രഹാം കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ സിനിമയെത്തുന്നുവെന്ന് കേട്ടതു മുതല്‍ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് 'ഖലീഫ'യ്ക്കായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഓണം റിലീസായാണ് സിനിമ ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക.

സിനിമയിലെ ആദ്യ ഗാനത്തിന്‍റെ ലിറിക് വീഡിയോ ഇന്ന് (ജൂലൈ 20) പുറത്തുവിടും. ജേക്‌സ് ബിജോയ് ഈണം പകര്‍ന്ന 'നിലാവേ' എന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തുവരിക. സിദ്ദ് ശ്രീറാം, മഖ്ബൂല്‍ മന്‍സൂര്‍, മുത്തു എന്നിവരാണ് ഗാനം ആലപിക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 20 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക.

ജിനു ഇന്നോവേഷൻ്റെ ബാനറിൽ ജിനു എബ്രഹാമും സൂരജ് കുമാറും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സഹനിർമ്മാതാവ് - സിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ശ്രീലാൽ ശൂലപാണി.

രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി ഒരുക്കുന്ന ഖലീഫയില്‍ മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് പൃഥ്വിരാജ് എത്തുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലിയായി മോഹൻലാലും ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന മോഹൻലാൽ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കൊച്ചു മകനായ കഥാപാത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ടാകും.

സ്വര്‍ണ കള്ളക്കടത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വലിയ ക്യാന്‍വാസില്‍ കഥപറയുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമാണ് ഖലീഫ. ബോളിവുഡ് താരം നീല്‍ നിതിന്‍ മുകേഷും ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. നീൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഖലീഫ.

'പ്രതികാരം സുവർണ്ണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടും' എന്നാണ് സിനിമയുടെ ടാഗ്‌ലൈൻ. മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. മാസ്സ് സ്റ്റൈലിഷ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം, ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ചേസ് രംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണ്.

'പോക്കിരി രാജ’യ്ക്കു ശേഷം വൈശാഖും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ലണ്ടൻ, ദുബായ്, കേരളം, നേപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ആയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ആദം ജോൺ, ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ്, മാസ്റ്റേഴ്സ്, കടുവ എന്നീ സിനിമകൾക്കു ശേഷം ജിനു എബ്രഹാം - പൃഥ്വിരാജ് ടീം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ഛായാഗ്രഹണം - ജോമോൻ ടി ജോൺ, സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ്, എഡിറ്റിംഗ് - ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മോഹൻദാസ്, ആക്ഷൻ - യാനിക്ക് ബെൻ, കോ ഡയറക്ടർ - സുരേഷ് ദിവാകർ, കോസ്റ്റ്യൂംസ് - മഷർ ഹംസ, കലാസംവിധാനം - വിശ്വനാഥ് അരവിന്ദ്, മേക്കപ്പ് - അമൽ ചന്ദ്രൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - സിങ്ക് സിനിമ, അഡീഷണൽ മ്യൂസിക് - ജാബിർ സുലൈം, ഫൈനൽ മിക്സ് - എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റെനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ, കളറിസ്റ്റ് - ശ്രീക്ക് വാര്യർ, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ - എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, ഡി ഐ - കളർ പ്ലാനറ്റ്, വിഎഫ്എക്സ് - പ്രശാന്ത് നായർ (3ഡിഎസ്), സ്റ്റിൽസ് - സിനറ്റ് സേവ്യർ.

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KHALIFA MOVIE
PRITHVIRAJ SUKUMARAN
ONAM RELEASE MOVIES
VYSAK DIRECTOR
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