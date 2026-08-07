ETV Bharat / entertainment

ഖലീഫയ്ക്കായി ആരാധകരുടെ കട്ട വെയിറ്റിങ്! ശക്തമായ കഥാപാത്രവുമായി മോഹിനി; ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്

നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹിനി മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ഖലീഫ.

KHALIFA MOVIE PRITHVIRAJ SUKUMARAN MOHINI LATEST MALAYALAM MOVIE RELEASE
Mohini Character Poster out (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 11:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

രാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജ് നായകനാകുന്ന ‘ഖലീഫ’. ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം വൈശാഖ് ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിലെ പുത്തന്‍ ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മലയാള സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന നടി മോഹിനി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘നൂർജഹാൻ’ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

പുറത്തുവിട്ട പോസ്റ്ററിൽ കരയുന്ന ഒരു നവജാത ശിശുവിനെ കൈകളിലെടുത്ത് സ്നേഹത്തോടെ നോക്കുന്ന നൂർജഹാനെയാണ് കാണുന്നത്. വികാരനിർഭരമായ ഈ ചിത്രം കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരുകാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന മോഹിനിയെ വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിൽ കാണാനാകുന്നതിന്‍റെ ആവേശം ആരാധകരും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.

വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ജിനു ഇന്നോവേഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ ജിനു എബ്രഹാമും സൂരജ് കുമാറും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ശ്രീലാൽ ശൂലപാണി എന്നിവർ സഹനിർമാതാക്കളാണ്.

ചിത്രത്തിലെ ‘അസലായവളെ’ എന്ന ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ പ്രേക്ഷകസ്വീകാര്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജും തെലുഗു താരം മാളവിക ശർമയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രണയ നിമിഷങ്ങളാണ് ഗാനത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ മാളവികയുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രവുമാണ് ‘ഖലീഫ’.

അതേസമയം, ചിത്രത്തിനായി പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിച്ച സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. മാസ് ആക്ഷൻ ഹീറോയുടെ ഗെറ്റപ്പിലുള്ള താരത്തിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകർ ഇതിനകം ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

ചിത്രത്തിൽ മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് പൃഥ്വിരാജ് എത്തുന്നത്. രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലും സുപ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രമായാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നത്. അഹമ്മദ് അലിയുടെ കൊച്ചുമകനായാണ് പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ ആമിര്‍ അലി എന്ന കഥാപാത്രം എത്തുന്നത്. അഹമ്മദ് അലിയുടെ ജീവിതകഥയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ പ്രമേയമാകുക.

ബോളിവുഡ് താരം നീൽ നിതിൻ മുകേഷ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രവുമാണ് ‘ഖലീഫ’. വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രത്തോടെയാണ് താരം എത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വലിയ താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ മലയാളത്തിനും മറ്റ് ഭാഷകൾക്കും സുപരിചിതരായ നിരവധി താരങ്ങളും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ കാൻവാസിൽ കഥ പറയുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് എന്റർടെയ്‌നറായാണ് ‘ഖലീഫ’ ഒരുങ്ങുന്നത്. നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗ്ലിംപ്സ് വീഡിയോയിൽ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ, ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ചേസ് സീക്വൻസുകൾ, വമ്പൻ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം എന്നിവയുടെ സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നു.

‘പോക്കിരി രാജ’യ്ക്ക് ശേഷം വൈശാഖും പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ‘ഖലീഫ’ക്കുണ്ട്. കൂടാതെ ‘ആദം ജോൺ’, ‘ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്‌ജ്’, ‘മാസ്റ്റേഴ്‌സ്’, ‘കടുവ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജിനു എബ്രഹാമും പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും കൈകോർക്കുന്ന സിനിമ കൂടിയാണിത്.

ലണ്ടൻ, ദുബായ്, കേരളം, നേപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായി വിപുലമായ ഷെഡ്യൂളുകളിലൂടെയാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ജോമോൻ ടി. ജോൺ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. സംഗീതം ജേക്സ് ബിജോയ്, എഡിറ്റിങ് ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ മോഹൻദാസ് എന്നിവരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി യാനിക്ക് ബെൻ, ഫീനിക്സ് പ്രഭു, ചേതൻ ഡിസൂസ എന്നിവർ നിർവഹിക്കുന്നു. സുരേഷ് ദിവാകർ കോ-ഡയറക്ടറായും ഷൈൻ വർഗീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കോസ്റ്റ്യൂംസ് മഷർ ഹംസ, കലാസംവിധാനം വിശ്വനാഥ് അരവിന്ദ്, മേക്കപ്പ് അമൽ ചന്ദ്രൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ സിങ്ക് സിനിമ, അഡീഷണൽ മ്യൂസിക് ജാബിർ സുലൈം, ഫൈനൽ മിക്സ് എം.ആർ. രാജാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർമാർ റെനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ, കളറിസ്റ്റ് ശ്രീക് വാര്യർ, വിഎഫ്എക്സ് പ്രശാന്ത് നായർ (3DS), പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, സ്റ്റിൽസ് സിനറ്റ് സേവ്യർ, പ്രൊമോഷൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് വിപിൻകുമാർ പൊഫാറ്റിയോ.

Read More:

1. തുടക്കം റിലീസ്: വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിന് ആശംസയുമായി മമ്മൂട്ടിയും ദുൽഖറും; അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തിനായി ആവേശത്തോടെ ആരാധകർ

2. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രം മാറ്റിമറിക്കുമോ? ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ'യുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്

3. കീർത്തി സുരേഷ് നായിക; കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന്‍റെ 'ദൊറോത്തി' ടൈറ്റിൽ ടീസർ പുറത്ത്

TAGGED:

KHALIFA MOVIE
PRITHVIRAJ SUKUMARAN
MOHINI
LATEST MALAYALAM MOVIE RELEASE
MOHINI CHARACTER POSTER OUT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.