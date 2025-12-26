ETV Bharat / entertainment

ബോളിവുഡില്‍ ഞെട്ടിക്കാന്‍ പൃഥ്വിരാജ്, ഒപ്പം കരീനയും! ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ദയ്‌റയുടെ പുത്തന്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്ത്

പ്രശസ്‌ത സംവിധായിക മേഘ്ന ഗുല്‍സാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ദയ്‌റ.

കരീന കപൂര്‍, മേഘ്‌ന ഗുല്‍സാര്‍, പൃഥ്വിരാജ് (IANS)
Published : December 26, 2025 at 1:01 PM IST

പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും കരീന കപൂര്‍ ഖാനും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് ദയ്റ‌. ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്രൈം ത്രില്ലറില്‍ ഴോണറില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രശസ്‌ത സംവിധായിക മേഘന ഗുല്‍സാറാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ പുത്തന്‍ അപ്‌ഡേറ്റാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്.

ആഗോളതലത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് 2026 ല്‍ ദയ്‌റ എത്തുമെന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി, സെറ്റില്‍ ഞങ്ങള്‍ ജീവിച്ച കഥ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഉടന്‍ എത്തും. മനോഹരമായ യാത്രയായിരുന്നു. 2026 ല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല-എന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് കരിനീയ്ക്കും സംവിധായികയ്ക്കും ഒപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്. ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പൃഥ്വിരാജ് പൊലീസ് വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ജംഗ്‌ലി പിക്‌ചേഴ്‌സും പെന്‍ സ്റ്റുഡിയോസും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. റാസി, തല്‍വാര്‍, സാം ബഹദൂര്‍ തുടങ്ങിയ മികച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത സംവിധായികയാണ് മേഘ്‌ന ഗുല്‍സാര്‍. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ കരീന കപൂർ ആണ് നായിക. വലിയ ക്യാന്‍വാസിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

റാസി, തൽവാർ, ബദായി ദോ തുടങ്ങിയ മികച്ച കഥകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച ജംഗ്ലീ പിക്‌ചേഴ്‌സും ഡോ. ജയന്തിലാൽ ഗാഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോളിവുഡ് ബാനറായ പെൻ സ്റ്റുഡിയോസും (ആർആർആർ, ​ഗം​ഗുഭായ് കത്തിയാവാഡി) ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ദായ്റക്ക്.

മേഘ്‌നയും യഷ് കേശവാനിയും സീമ അഗർവാളും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ എഴുതുന്നത്. 2026ലെ ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ചിത്രമായി ഇതോടെ ദായ്റ മാറുമെന്നുറപ്പാണ്.

കുറ്റകൃത്യം, ശിക്ഷ, നീതി എന്നിയുടെ സങ്കീര്‍ണമായ പ്രമേയങ്ങള്‍ പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ആധുനിക സമൂഹത്തിന്‍റെ നേര്‍കാഴ്‌ചയേയാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്.

ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയ മലയാള ചിത്രമായ റോന്തിലൂടെ ജം​ഗ്ലീ പിക്ചേഴ്സ് മോളിവുഡിലും ചുവടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഘ്നയോടൊപ്പമുള്ള ജംഗ്‌ലി പിക്‌ച്ചേഴ്‌സിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് ദയ്റ.

പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിനാലാണ് മേഘ്ന ഗുല്‍സാറും ജംഗ്ലി പിക്ചേഴിസുനുമൊപ്പം ഒന്നിക്കുന്നതെന്ന് കരീന നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ വിവിധ ഭാഷകളിലായി നൂറിലധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് തന്‍റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ താരമാണ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍. എസ് എസ് രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റ് ചിത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജിന്‍റെതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. 1100 കോടി രൂപയുടെ വമ്പന്‍ ബഡ്‌ജറ്റിലാണ് 'വാരണാസി' ഒരുങ്ങുന്നത്. പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം സൂപ്പർതാരങ്ങളായ മഹേഷ് ബാബു, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

