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'ഇത് കത്തും ഇല്ലേ കത്തിക്കും'! ഓണം തൂക്കാന്‍ ആമിര്‍ അലി; ചര്‍ച്ചയായി പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ മാസ് ലുക്ക്

അടുത്തിടെയാണ് ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതം നൽകിയ ഗാനത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

KHALIFA MOVIE PRITHVIRAJ SUKUMARAN VYSAKH DIRECTOR MOHANLAL JOINS KHALIFA PART 2
Khalifa (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 12:50 PM IST

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ലയാള സിനിമാപ്രേമികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ–വൈശാഖ്–ജിനു എബ്രഹാം കൂട്ടുകെട്ടിലെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'ഖലീഫ'യുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്.

മാസ് ലുക്കിൽ പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ സ്റ്റൈലിഷ് അവതാരമാണ് പുതിയ പോസ്റ്ററിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണം. തന്‍റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെയാണ് താരം പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചത്. പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ചിത്രത്തോടുള്ള ആരാധകരുടെ ആവേശവും പ്രതീക്ഷയും വീണ്ടും വര്‍ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഈ വർഷത്തെ ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 20-നാണ് ഖലീഫ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ മാസ് സ്വഭാവം കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പുത്തന്‍ പോസ്റ്റര്‍. സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനവും കഥാപാത്രവിവരങ്ങളുമൊക്കെ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകായാണ്.

KHALIFA MOVIE PRITHVIRAJ SUKUMARAN VYSAKH DIRECTOR MOHANLAL JOINS KHALIFA PART 2
Khalifa (Photo: Movie Poster)

അടുത്തിടെയാണ് ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതം നൽകിയ ഗാനത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. സിദ്ദ് ശ്രീറാം, മഖ്ബൂൽ മൻസൂർ, മുത്തു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഗീതവും ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരവും ചേർന്ന് സിനിമയുടെ ഭാവം ആരാധകർക്ക് മുൻകൂട്ടി പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ജിനു ഇന്നോവേഷൻ ബാനറിൽ ജിനു എബ്രഹാമും സൂരജ് കുമാറും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ശ്രീലാൽ ശൂലപാണി എന്നിവർ സഹനിർമ്മാതാക്കളാണ്. വമ്പൻ ക്യാൻവാസിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് 'ഖലീഫ' ഒരുക്കുന്നത്. ആദ്യഭാഗത്തിൽ മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രമായാണ് പൃഥ്വിരാജ് എത്തുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന കഥാപാത്രമായി മോഹൻലാൽ എത്തും. മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ കൊച്ചുമകനായാണ് പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ കഥാപാത്രം എത്തുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും പൃഥ്വിരാജിന് നിർണായക സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും.

സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ ക്യാൻവാസിൽ കഥ പറയുന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് 'ഖലീഫ'. "പ്രതികാരം സുവർണ്ണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടും" എന്ന ടാഗ്‌ലൈൻ തന്നെ ചിത്രത്തിന്‍റെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. മാസ് ആക്ഷനും സ്റ്റൈലിഷ് ചേസ് സീക്വൻസുകളും വികാരനിർഭരമായ കഥയും ചേർന്ന ഒരു വമ്പൻ സിനിമാറ്റിക് അനുഭവമായിരിക്കും ചിത്രം എന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ സൂചന.

ബോളിവുഡ് താരം നീൽ നിതിൻ മുകേഷ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മലയാള സിനിമയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഖലീഫ'.

'പോക്കിരിരാജ'യ്ക്ക് ശേഷം വൈശാഖും പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും 'ഖലീഫ'യ്ക്കുണ്ട്. അതേസമയം 'ആദം ജോൺ', 'ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്‌ജ്', 'മാസ്റ്റേഴ്സ്', 'കടുവ' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജിനു എബ്രഹാം–പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതും ആരാധകർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഘടകമാണ്.

ലണ്ടൻ, ദുബായ്, കേരളം, നേപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 'ഖലീഫ'യുടെ സാങ്കേതിക സംഘവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജോമോൻ ടി. ജോൺ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. സംഗീതം ജേക്‌സ് ബിജോയ്, എഡിറ്റിംഗ് ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ മോഹൻദാസ്, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി യാനിക്ക് ബെൻ എന്നിവരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

പുതിയ പോസ്റ്റർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ, ഓണം റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്. മാസ് ലുക്കിൽ പൃഥ്വിരാജ് എത്തുന്ന 'ഖലീഫ' മലയാള സിനിമയിലെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസുകളിൽ ഒന്നാകുമെന്നാണാണ് സിനിമാപ്രേമികള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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TAGGED:

KHALIFA MOVIE
PRITHVIRAJ SUKUMARAN
VYSAKH DIRECTOR
MOHANLAL JOINS KHALIFA PART 2
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