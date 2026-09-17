ETV Bharat / entertainment

'സിനിമയുടെ വ്യാപ്‌തി നിര്‍ണയിക്കുന്നത് വമ്പന്‍ ബജറ്റ് അല്ല, ഉള്ളടക്കമാണ്'; പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍

'ബോളിവുഡില്‍ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് കോര്‍പ്പറേറ്റ്, മലയാള സിനിമയില്‍ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്'. പൃഥ്വിരാജ്- കരീന കപൂര്‍ ചിത്രം 'ദായ്‌റ' നാളെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

PRITHVIRAJ SUKUMARAN HANUMAN ANSH PRITHVIRAJ SUKUMARAN MOVIES daayra MOVIE
Prithviraj Sukumaran and Kareena Kapoor Khan (Photo: Movie Poster, PTI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

സിനിമയുടെ ബജറ്റല്ല അതിന്‍റെ ഉള്ളടക്കമാണ് വ്യാപ്‌തി നിര്‍ണയിക്കുന്നതെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍. ബജറ്റിനേക്കാൾ അതിന്‍റെ ഉള്ളടക്കത്തിനാണ് പ്രേക്ഷകരെ സ്വാധീനിക്കാനും വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും കഴിയുന്നതെന്ന് താരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച ചിത്രം 'ഹനുമാൻ അൻഷ്' ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ നേടിയ അപ്രതീക്ഷിത വിജയത്തെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് താരം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

"ഒരു സിനിമയുടെ ബജറ്റ് ഇനി അതിന്‍റെ വ്യാപ്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. ഉള്ളടക്കമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ബജറ്റാണ് ഒരു സിനിമയുടെ വ്യാപ്തി നിർണയിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ 'ഹനുമാൻ അൻഷ്' എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു," പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു. തന്‍റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'ദായ്റ'യുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആത്മീയ ഗുരു ബാബാ നീം കരോളിയുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 'ഹനുമാൻ അൻഷ്' കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ്. റിലീസിന് പിന്നാലെ തുടക്കത്തിൽ കാര്യമായ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച പ്രതികരണം ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ ചിത്രം 250 കോടി രൂപയിലധികം കലക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടിയത്.

ഒരു ചിത്രത്തിന്‍റെ വാണിജ്യ സാധ്യത അതിന്‍റെ നിർമ്മാണച്ചെലവിൽ മാത്രം നിശ്ചയിക്കാനാകില്ലെന്നതിന്‍റെ ഉദാഹരണമായാണ് പൃഥ്വിരാജ് ഈ വിജയത്തെ വിലയിരുത്തിയത്.

കരീന കപൂർ ഖാനൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന മേഘ്‌ന ഗുൽസാറിന്‍റെ ബോളിവുഡ് ചിത്രം ദായ്റയാണ് പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ പുതിയ റിലീസ്. സെപ്റ്റംബർ 18ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ചിത്രത്തിൽ ഡിസിപി രാമൻ കുമാർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, എസ്.എസ്. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ആക്ഷൻ ചിത്രം 'വാരണാസി'യുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് 'ദായ്റ'യില്‍ താൻ ഭാഗമായതെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. രണ്ട് സിനിമകളുടെയും നിർമ്മാണ രീതിയിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം തനിക്ക് കൗതുകകരമായ അനുഭവമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'ദായ്‌റ' വളരെ ഒതുക്കമുള്ളതും നിയന്ത്രിതവുമായ ഒരു നിർമ്മാണമായിരുന്നെങ്കിൽ, 'വാരണാസി' രാജമൗലിയുടെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രോജക്ടാണെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു. വ്യത്യസ്തമായ ഈ രണ്ട് സിനിമകളുടെയും നിർമ്മാണപ്രക്രിയ താൻ ഒരുപോലെ ആസ്വദിച്ചെന്നും ഭാവിയിലും ഇത്തരം വൈവിധ്യമാർന്ന സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ദായ്റ എന്ന ചിത്രം

വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യവും അതിനെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളുമാണ് 'ദായ്റ'യുടെ പശ്ചാത്തലം. കരീന കപൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡിസിപി അജൂണി കോഹ്‌ലിയും പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ രാമൻ കുമാറും വ്യത്യസ്തമായ നീതിബോധങ്ങളും സമീപനങ്ങളുമായി ഒരേ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്.

2019ലെ ഹൈദരാബാദ് ബലാത്സംഗ-കൊലപാതക കേസുമായി ചിത്രത്തിന് സാമ്യമുണ്ടെന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 'ദായ്റ' ഒരു പ്രത്യേക കേസിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ലെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രചോദനം ലഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രത്യേക കുറ്റകൃത്യത്തെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനുശേഷം നിയമവ്യവസ്ഥയും സമൂഹവും സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെയാണ് ചിത്രം പരിശോധിക്കുന്നതെന്നും താരം വിശദീകരിച്ചു.

"രാമന്‍റെയും അജൂണിയുടെയും നിലപാടുകളിൽ തനിക്ക് യോജിക്കാവുന്നതും വിയോജിക്കാവുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്.രാമന്റെ സമീപനത്തോട് പൂർണമായി യോജിക്കാനാകാത്തതുപോലെ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ നിലപാടുകളെയും തള്ളിക്കളയാനും കഴിയില്ല", താരം പറഞ്ഞു. അജൂണി കോഹ്‌ലിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് സ്ഥിതി. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഈ സങ്കീർണതയിലാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ആശയപരമായ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കുറ്റകൃത്യവും നീതിന്യായ സംവിധാനവും പ്രമേയമാകുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയിൽ 'ദായ്‌റ'യെ 2022ലെ തന്‍റെ 'ജന ഗണ മന' എന്ന ചിത്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാമെങ്കിലും രണ്ട് സിനിമകളും അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു.

'ജന ഗണ മന' എന്ന ചിത്രം ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തെ ഉപയോഗിച്ച് അതിന് പിന്നിലെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ പരിശോധിച്ച സിനിമയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ ദായ്റ അങ്ങനെയല്ലെന്നും ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്ന ശേഷം സംവിധാനം സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളിലാണെന്നും നടന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

2026 സെപ്റ്റംബർ 18ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ കരീന കപൂർ ഖാനും പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും ആണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ചിത്രമാണ് 'ദായ്റ'. ജംഗ്‌ലി പിക്‌ചേഴ്‌സും പെന്‍ സ്റ്റുഡിയോസും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ഖലീഫയാണ് പൃഥ്വിരാജിന്‍റെതായി അടുത്തിടെ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ സിനിമ. മഞ്ജു വാര്യരും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്ന രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ ചിത്രം ഒടിയന്‍ അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.

Read More:

TAGGED:

PRITHVIRAJ SUKUMARAN
HANUMAN ANSH
PRITHVIRAJ SUKUMARAN MOVIES
DAAYRA MOVIE
DAIRA MOVIE RELEASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.