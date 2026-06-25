'ഒരൊറ്റ ഷോട്ടിന് മാത്രം ഒരുദിവസം, 100 ടേക്കുകള് വരെ എടുത്തു! എന്നിട്ടും തൃപ്തനായില്ല'; എസ് എസ് രാജമൗലിയെ കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ്
വാരണാസി എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംവിധായകന് എസ് . എസ്. രാജമൗലിയുടെ പെര്ഫെക്ഷനിസത്തെ കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 4:08 PM IST
ഇന്ത്യന് സിനിമാ പ്രേമികള് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് രൗജമൗലിയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന വാരണാസി. മഹേഷ് ബാബുവും പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് കൊടൂര വില്ലനായി എത്തുന്നത് മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ് വാരണാസിക്ക് വേണ്ടി തെലുഗു- മലയാളി പ്രേക്ഷകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തില് കുംഭ എന്ന വില്ലന് കഥാപാത്രമായാണ് പൃഥ്വിരാജ് വേഷമിടുന്നത്. താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച വേഷമായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം. വാരണാസിയില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വില്ലന് കഥാപാത്രം തികച്ചു ശക്തമാണെന്നും ഇതുവരെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഈ വേഷം ചെയ്യാനെന്ന് മുന്പൊരിക്കല് പൃഥ്വിരാജ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കുംഭ എന്ന വില്ലന് പലരും വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണെന്നും വലിയ അപകടകാരിയാണെന്നുമാണ് പൃഥ്വിരാജ് അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് എസ്. എസ്. രാജമൗലിയുടെ പെര്ഫെക്ഷനെ കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹേഷ് ബാബുവിനൊപ്പമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രംഗം ചിത്രീകരിക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വേണ്ടിവന്നുവെന്നും, ആ ഷോട്ടിന് 94-ഓ 97-ഓ ടെക്കുകൾ വരെ എടുത്തുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
ഒരു ഷോട്ടിൽ ഏകദേശം 100 ടേക്കുകൾ എടുത്തു
"ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഷോട്ടിന്, മഹേഷ് ബാബുവും ഞാനും രാവിലെയാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് 94 ആണോ 97 ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഷോട്ട് ശരിയായി കിട്ടാത്തതിനാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ബ്രേക്ക് എടുത്തു. വീണ്ടും അതേ ഷോട്ട് തന്നെ തുടര്ന്നു. ഷോട്ട് തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാല് രാജമൗലി വീണ്ടും വീണ്ടും ചിത്രീകരിച്ചു. വൈകുന്നേരം 6.30 അല്ലെങ്കിൽ 7 വരെ അത് തുടർന്നു. അത്രയധികം ടേക്കുകള് എടുത്തിട്ടും അദ്ദേഹം അതില് തൃപ്തനായിരുന്നില്ല. അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചെത്തി അതേ രംഗം വീണ്ടും ചിത്രീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം രണ്ട് അഭിനേതാക്കളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു", പൃഥ്വിരാജ് വെളിപ്പെടുത്തി.
" about 25 minutes of the film will be set in the mythological period... that's all i can reveal for now."— 𝙸𝙽𝙳𝙴𝚁𝙹𝙴𝙴𝚃*_ 🍷 (@phadi_boy_01) February 4, 2026
- #SSRajamouli | #Varanasi pic.twitter.com/AztcrKyEFi
താന് കണ്ടതില് വച്ച് ഏറ്റവും കഠിനാധ്വാനിയായ സംവിധായകനാണ് രാജമൗലിയെന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കുള്ള ഷൂട്ട് ആണെങ്കില് രാജമൗലി 5.15 തന്നെ സെറ്റിലെത്തി റിഹേഴ്സലുകളും ക്യാമറ സെറ്റുകളുമൊക്കെ റെഡിയാണെന്ന് പരിശോധിക്കും. മാത്രമല്ല സെറ്റില് നിന്ന് അവസാനമായി മടങ്ങുന്നതും രാജമൗലി തന്നെയാണെന്നും പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇടവേള പോലും ഏകദേശം 20 മിനിറ്റിൽ ഒതുങ്ങാറുണ്ടെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാമായണം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ കഥകളില് നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്റെ മുന് സൃഷ്ടിക്കളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് വാരണാസി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രുദ്രയായും ശ്രീരാമനായുമായി ചിത്രത്തില് ഇരട്ട വേഷത്തിലാണ് മഹേഷ് ബാബു എത്തുന്നത്.
ആറ് വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ജോനാസിന്റെ ഹോളിവുഡില് നിന്ന് ഇന്ത്യന് സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. 'മന്ദാകിനി' എന്ന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര എത്തുന്നത്.
ശ്രീ ദുർഗ ആർട്ട്സ്, ഷോവിങ് ബിസിനസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ കെ.എൽ. നാരായണ, എസ്.എസ്. കർത്തികേയ എന്നിവരാണ് 'വാരണാസി' നിർമിക്കുന്നത്. എം.എം. കീരവാണിയാണ് 'വാരണാസി'യുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. രാജമൗലിയുടെ പിതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. 2027 ഏപ്രില് 7 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.