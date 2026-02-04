വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ്, വീല്ച്ചെയറിലിരിക്കുന്ന കുംഭ വലിയ അപകടകാരിയാണ്'- രാജമൗലി ചിത്രം വാരണാസിയെ കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ്
സിനിമയില് പലതും നിങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുമെന്നും പൃഥ്വിരാജ്.
ആരാധകര് ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് എസ് എസ് രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വാരണാസി. മഹേഷ് ബാബു, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര എന്നിവര്ക്കൊപ്പം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. വില്ലന് വേഷത്തിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് വാരണാസിയില് എത്തുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ അഭിമുഖത്തില് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര, മഹേഷ് ബാബു എന്നിവര് പങ്കുവച്ച ചില കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാരണാസിക്കായി ആകാംക്ഷയോടെയാണ് തങ്ങളും കാത്തിരുന്നതെന്നാണ് അഭിമുഖത്തില് താരങ്ങള് പറഞ്ഞത്.
"ചിത്രത്തില് കുംഭ എന്ന വില്ലന് കഥാപാത്രമായാണ് പൃഥ്വിരാജ് എത്തുന്നത്. കരിയറിലെ മികച്ച വേഷമായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം. വാരണാസിയില് താന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥാപാത്രം തികച്ചും ശക്തമാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഈ വേഷം", പൃഥ്വിരാജ് വ്യക്തമാക്കി.
"ഇത് വെറുമൊരു വില്ലൻ കഥാപാത്രമല്ല. ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ശരീരഭാഷയും മാനസികാവസ്ഥയും എല്ലാം ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ്. ഓരോ സീനും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പലരും വിചാരിക്കുന്നത് വീല്ച്ചെയറിലിരിക്കുന്ന വില്ലന് ഈ ചിത്രത്തില് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നാണ്. എന്നാല് കുംഭ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ചിന്തകള് പലരും വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ്. വീല് ചെയറില് ഇരിക്കുന്ന കുംഭയെ ആരും വിലകുറച്ച് കാണേണ്ട. വലിയ അപകടകാരിയാണ്", എന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞത്.
"ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ വീല്ച്ചെയര് പോലും കഥാപാത്രത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അത് വെറുമൊരും പ്രൊപ്പയല്ലെന്നും പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു. അതിലിരുന്നുകൊണ്ട് അയാള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. രാജമൗലി ഒരുക്കുന്ന സിനിമകളിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ അർത്ഥം വഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജമൗലി സാര് സിനിമ കാണുന്ന രീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും വ്യക്തമായ ഒരു ചരിത്രവും ഭാവിയും ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഈ സിനിമയെ വേറിട്ടതാക്കുന്നത്. സെറ്റിലെ കര്ശനമായ അച്ചടക്കവും വലിയ സിനിമകള് പിറക്കാന് അനിവാര്യമാണെന്നും പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് വാരണാസി എന്നാണ് ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് മഹേഷ് ബാബു പറഞ്ഞത്. ഇത് സാധാരണ ആക്ഷന് സിനിമയല്ല, ഒരു സാഹസിക യാത്ര പോലെയാണ് ഈ ചിത്രമെന്നും രാജമൗലി സാര് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമെന്നും താരം പറഞ്ഞു. പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചതിനെ കുറിച്ചും മഹേഷ് ബാബു അഭിമുഖത്തില് പങ്കുവച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയം തനിക്ക് വലിയ ശക്തിയായിയെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യന് സിനിമയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവ് വാരണാസിയിലൂടെ സാധിച്ചതില് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ചിത്രത്തിലെ നായിക പ്രിയങ്ക ചോപ്ര പറഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയ ടീമിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്. പൃഥ്വിരാജ് സ്ക്രീനില് ഭീകരനായിരിക്കും എന്നാല് യഥാര്ഥത്തില് അദ്ദേഹം സൗമ്യനാണെന്നും പ്രിയങ്ക ചോപ്ര പറഞ്ഞു. ഭാഷയും സംസ്കാരവുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. എങ്കിലും സെറ്റില് എല്ലാവരും ഒരേ കുടുംബം പോലെയാണ് പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്നും പ്രിയങ്ക ചോപ്ര കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വാരണാസി ഒരു ഗ്ലോബല് സ്കെയില് സിനിമയാണെന്നാണ് മൂന്ന് താരങ്ങളും എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമായി വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലാണ് ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്. ഓരോ സീനും കൃത്യതയോടെയാണ് ഒരുക്കിയതെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
വാരണാസിയുടെ പകുതിയോളം ചിത്രീകരണം അടുത്തിടെ പൂര്ത്തിയായിരുന്നു.പുതിയ ഷെഡ്യൂല് വരും ദിവസങ്ങളില് ജോര്ജിയയില് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അന്റാര്ട്ടിക്കയിലും ചിത്രം ചിത്രീകരണം നടത്തും. 2027 ഏപ്രില് 7 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
