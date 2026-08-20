'പൃഥ്വിരാജിന്റെ തീപാറുന്ന ഇടി'! ബോക്സ് ഓഫിസ് കത്തിക്കുമോ 'ഖലീഫ'; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
വൈശാഖ്- ജിനു എബ്രഹാം കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങിയ ചിത്രം ഖലീഫ തിയേറ്ററുകളില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 12:24 PM IST
പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും വൈശാഖും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ‘ഖലീഫ’യുടെ റിലീസിനായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയുമാണ് ആരാധകര് കാത്തിരുന്നത്. സ്വർണക്കടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ കാൻവാസിൽ കഥ പറയുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് ‘ഖലീഫ’ ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. മോഹൻലാലും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മോഹൻലാൽ അതിഥിവേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തി ആദ്യ പ്രദര്ശനം അവസാനിക്കുമ്പോള് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങള് സമ്മിശ്രമായാണ്.
So far, a good first half. The perfect ground is set for a banger second half. The second half decides the verdict. Need a mega-mass second half!— Kerala Box Office (@KeralaBxOffce) August 20, 2026
Jakes and Prithvi 🔥🔥#Khalifa
Other than Lalettan, there is one more Surprise Cameo in the film.#Khalifa— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 20, 2026
"ഇന്ട്രോ കത്തിച്ചുവെന്നാണ്", ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. "ഇന്ട്രോ, ഫൈറ്റ്, പശ്ചാത്തല സംഗീതം അതിമനോഹരം", എന്നാണ് ഒരാള് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ട്രോയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് മിക്ക പ്രേക്ഷകരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിനെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ജേക്സ് ബിജോയ്യുടെ സംഗീതത്തെയും സിനിമാപ്രേമികള് പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. വൈശാക് സിനിമയുടെ ആക്ഷന് രംഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മറ്റു ചില പ്രേക്ഷകര് കുറിക്കുന്നത്.
#khalifa #prithviraj pic.twitter.com/uTaxv5D1ZY— Jø/-//\/$ø/\/ (@johnson_joy) August 20, 2026
#Khalifa #fdfs 🥵💥— SHiBiN SeBaSTiaN (@SHiBiNLeO7) August 20, 2026
Intro...!🙏🏻🔥#prithviraj #mohanlal pic.twitter.com/tPpnH5Gwex
#Khalifa First Half - To elevate a star, the best way is to keep the character in shadows and elevate the character intermittently, exactly what has the film done in first half.— What The Fuss (@WhatTheFuss_) August 20, 2026
What they should have done should be building the character arc of the protagonist. Tries to use a… pic.twitter.com/LwxGFBoOw1
"മോഹന്ലാലിന് ലഭിച്ച കാമിയോ വേഷങ്ങളില് മികച്ചതാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും", പ്രേക്ഷകര് കുറിക്കുന്നുണ്ട്.
പൃഥ്വിരാജിന്റെ സ്ക്രീന് സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചു. ലാലേട്ടനെ കൂടാതെ, ചിത്രത്തിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് കാമിയോ കൂടിയുണ്ട്. എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചത്.
ഇതുവരെ, ആദ്യ പകുതി നന്നായി. രണ്ടാം പകുതിക്ക് അനുയോജ്യമായ പശ്ചാത്തലം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം പകുതി വിധിയാണ് ചിത്രത്തെ നിര്ണയിക്കുന്നത്. ഒരു മെഗാ-മാസ് രണ്ടാം പകുതി വേണം! എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ പകുതിയില് താരത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
#Khalifa — Peak intro!— What The Fuss (@WhatTheFuss_) August 20, 2026
Goosebumps guaranteed! 🔥🔥 pic.twitter.com/Q8LLuIiaQU
ജിനു എബ്രഹാം ആണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്. ജിനു ഇന്നോവേഷൻ്റെ ബാനറിൽ ജിനു എബ്രഹാമും സൂരജ് കുമാറും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
സഹനിർമ്മാതാവ് - സിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ശ്രീലാൽ ശൂലപാണി. 'പ്രതികാരം സുവർണ്ണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടും' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന് U/A 16+ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലഭിച്ചത്.
🔥🔥⚡️🔥🔥#Khalifa #Mohanlal pic.twitter.com/dNlETxl5iZ— Film Wood Fiscal (@FilmWoodFiscal) August 20, 2026
#Khalifa - First Half 🙁— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 20, 2026
Stylish Prithviraj & Jakes Bejoy’s BGM r only positives so far. Highly Predictable Narration. Gold Smuggling Scenes r outdated. Hoping for a BIG Second Half.
ചിത്രത്തിൽ മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് പൃഥ്വിരാജ് വേഷമിടുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന കഥാപാത്രമായി അതിഥി വേഷത്തിൽ മോഹൻലാലും എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന, ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തും.
First half so far intro to Aamir's first consignment under severe struggles, legacy hyping and all with some good theatre moments.— ABHILASH THANKAMANI (@itsmeStAbhi) August 20, 2026
Verdict depends on second half. With this flow, a part 2 is higher possibility. #Khalifa
മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന മോഹൻലാൽ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കൊച്ചുമകൻ ആണ് ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആമിർ അലി.
ബോളിവുഡ് താരം നീൽ നിതിൻ മുകേഷും ചിത്രത്തിന്റെ താരനിരയുടെ ഭാഗമാണ്. നീൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഖലീഫ. തെലുഗു താരം മാളവിക ശർമ്മ ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. മാളവികയുടെ ആദ്യ മലയാള ചിത്രമാണ് ഖലീഫ.
Uppuppa & his henchman in climax 🔥🔥🔥#Khalifa— ABHILASH THANKAMANI (@itsmeStAbhi) August 20, 2026
ഇവരെ കൂടാതെ ഇന്ദ്രൻസ്, രഞ്ജി പണിക്കർ, മോഹിനി, സഞ്ജു ശിവറാം, ശിവജിത്, സുദീപ്, ഷമ്മി തിലകൻ, വൈഷ്ണവി, റുഷിൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിന്റെ താരനിരയിലുണ്ട്.
#Khalifa - Prithviraj’s Well toned Physique, Stylish Look along with Jakes Bejoy’s Elevating BGM & 2 Action Blocks Gud. Dummy Villain Neil. Lalettan Cameo ok. Predictable; No Conflict/Smartness in d Screenplay. Emotions didnt work too. Outdated Smuggling Revenge Drama. BELOW AVG!— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 20, 2026
ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലറും ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത് ഛായാഗ്രഹണം - ജോമോൻ ടി ജോൺ ആണ്.
& the Mass GOD 🔥🔥🔥— AB George (@AbGeorge_) August 20, 2026
One of the best cameos for Lalettan 🔥 as per early FDFS shows.#Khalifa https://t.co/knysthwJhp
എഡിറ്റിംഗ് - ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മോഹൻദാസ്, ആക്ഷൻ - യാനിക്ക് ബെൻ, ഫീനിക്സ് പ്രഭു, ചേതൻ ഡിസൂസ, കോ ഡയറക്ടർ - സുരേഷ് ദിവാകർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ഷൈൻ വർഗീസ്, കോസ്റ്റ്യൂംസ് - മഷർ ഹംസ, കലാസംവിധാനം - വിശ്വനാഥ് അരവിന്ദ്, മേക്കപ്പ് - അമൽ ചന്ദ്രൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - സിങ്ക് സിനിമ.
#Khalifa first half superb response 💥 #PrithvirajSukumaran's show 🙌pic.twitter.com/4BgSZqqGMS— Balaji (@RDBalaji) August 20, 2026
അഡീഷണൽ മ്യൂസിക് - ജാബിർ സുലൈം, ഫൈനൽ മിക്സ് - എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റെനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ, കളറിസ്റ്റ് - ശ്രീക്ക് വാര്യർ, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ - എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, ഡി ഐ - കളർ പ്ലാനറ്റ്, വിഎഫ്എക്സ് - പ്രശാന്ത് നായർ (3ഡിഎസ്), സ്റ്റിൽസ് - സിനറ്റ് സേവ്യർ, പ്രൊമോഷൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് - വിപിൻകുമാർ പൊഫാറ്റിയോ.
Kathichuuuuuu 😭🔥🔥🔥🔥🔥🔥— Adhi vj 🦁 (@culprit_adhi) August 20, 2026
Onam winner 🏆🎉🏆 #khalifa
Vyshake 🔥🔥🔥🔥🔥😭#mohanlal aura theater erupted 🔥😭😭😭@jakes_bejoy 🔥😭😭😭😭 pic.twitter.com/Vr4igdxl9x