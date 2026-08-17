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ഗംഭീര ആക്ഷനുമായി പൃഥ്വിരാജ്! കത്തിച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍; 'ഖലീഫ' ട്രെയിലര്‍ എത്തി

ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് ‘ഖലീഫ’ ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

KHALIFA TRAILER PRITHVIRAJ SUKUMARAN VYSAKH DIRECTOR MOHANLAL
Khaifa (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 9:17 AM IST

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പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും വൈശാഖും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ‘ഖലീഫ’യുടെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. സ്വർണക്കടത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ കാൻവാസിൽ കഥ പറയുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് ‘ഖലീഫ’ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ് ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഴുനീളെ ആക്ഷന്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിന്‍റെ എല്ലാ സൂചനയും ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌യുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷന്‍ പ്രേമികള്‍ വലിയ വിരുന്നായിരിക്കും ഈ ചിത്രം.

പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ ഗംഭീര ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളാണ് ട്രെയിലറിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്. അവസാന ഭാഗത്ത് മോഹൻലാല്‍ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഗ്ലിംപ്സും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മോഹൻലാലും ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മോഹൻലാൽ അതിഥിവേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്.

സ്വർണക്കടത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് വലിയ കാൻവാസാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആക്ഷന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി ശക്തമായൊരു കഥാപാത്രമായാണ് എത്തുന്നത്.

തെന്നിന്ത്യൻ താരം മാളവിക ശർമ്മയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ബോളിവുഡ് താരം നീൽ നിതിൻ മുകേഷ് ചിത്രത്തിൽ വില്ലന്‍ വേഷത്തിലെത്തുന്നു. ഇന്ദ്രൻസും ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

പോക്കിരിരാജയ്ക്ക് ശേഷം പൃഥ്വിരാജും വൈശാഖും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ‘ഖലീഫ’യ്ക്കുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വലിയ ആക്ഷൻ എന്റർടെയ്‌നർ എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ. മലയാള സിനിമയിൽ ആക്ഷൻ സിനിമകൾക്ക് വലിയ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പൃഥ്വിരാജ്–വൈശാഖ് കൂട്ടുകെട്ട്. ‘പോക്കിരിരാജ’യ്ക്ക് ശേഷം ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ സ്വർണക്കടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പുതിയ കഥയും വലിയ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ‘ഖലീഫ’യുടെ പ്രത്യേകതകളാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമായി ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രത്തിന് വലിയ നിർമ്മാണ സ്കെയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായി ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ജോമോൻ ടി. ജോണാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

സിദ് ശ്രീറാമും മഖ്ബൂൽ മൻസൂറും ചേർന്ന് ആലപിച്ച ചിത്രത്തിലെ ഗാനം ഇതിനോടകം പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളോടൊപ്പം സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വലുപ്പം വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

‘ഖലീഫ’യുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് ജിനു എബ്രഹാമാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമ്മാണ ചുമതലയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ജിനു ഇന്നോവേഷൻസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

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PRITHVIRAJ SUKUMARAN
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