'പപ്പയുടെ കൂടെ അടികൂടാൻ വന്നവരാരും ഇന്ന് ജീവനോടെയില്ല' ; പൃഥ്വിരാജിന്റെ 'ഐ നോബഡി' കിടിലന് ട്രെയിലര്
റോഷാക്കിന് ശേഷം നിസാം ബഷീര് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഐ നോബഡി'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 6:26 PM IST
പൃഥ്വിരാജും പാര്വതി തിരുവോത്തും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഐ നോബഡിയുടെ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. റോഷാക്കിന് ശേഷം നിസാം ബഷീര് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായതു കൊണ്ടുതന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാ പ്രേമികള് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയും ആ മോഷണ മുതല് കണ്ടെത്താന് ശ്രമിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. ഏറെ ദുരൂഹത തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് പൃഥ്വിരാജ്, രാജീവന് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രാജീവന് ഒരു ക്രിമിനലാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള അവതരണമാണ് ചിത്രത്തിന്റേതെന്നാണ് സൂചന. ജൂലൈ 9 ന് ആഗോള റിലീസായി സിനിമ തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. സോഷ്യോ- പൊളിറ്റിക്കൽ, ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ ഴോണറിലാണ് ചിത്രമൊരുങ്ങുന്നത്.
മികച്ച പ്രകടനമായിരിക്കും പാര്വതി തിരുവോത്തും നടത്തുന്നത്. അത് ട്രെയിലറില് തന്നെ പ്രകടനമാണ്. എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീന്, കൂടെ, എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം പാര്വതിയും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.
സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ, ഛായാഗ്രാഹകൻ, എഡിറ്റർ, സംവിധായകൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന അണിയറ പ്രവർത്തകരെയെല്ലാം നോബഡി എന്നാണ് ട്രെയിലറിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംവിധായകൻ ഖാലിദ് റഹ്മാനും സുപ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പൃഥ്വിരാജും പാര്വതി തിരുവോത്തും കൂടാതെ വമ്പന് താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്. നടൻ ഹക്കീം ഷാജഹാനും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നു.
ഇ ഫോര് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷന്സും ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. സമീർ അബ്ദുൾ ആണ് സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ രചിച്ചത്. ‘ഇബിലീസ്’, ‘റോഷാക്ക്’, ‘അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓമനക്കുട്ടൻ’ എന്നീ സിനിമകൾക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കിയ വ്യക്തിയാണ് സമീർ അബ്ദുൾ.
അശോകൻ, വിജയരാഘവൻ, മധുപാൽ, ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ, നക്ഷത്ര, ഐറ, നിശാന്ത് സാഗർ, നന്ദു, നൗഷാദ് ബോംബെ, ജിജോയ് രാജഗോപാൽ, ഖാലിദ് റഹ്മാൻ, സഞ്ജു ശിവറാം, സുധി കോപ്പ, എസ് കൃഷ്ണൻ ശിവറാം, സന അൽത്താഫ്, കൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണൻ, ബീന ചന്ദ്രൻ, ദിനീഷ് ആലപ്പുഴ, റോണി വർഗീസ്, മനോജ് കെ.യു, ഇർഷാദ് അലി, സുധി കോഴിക്കോട്, മഹേന്ദ്രൻ, ആൽബിൻ അലക്സ്, ജിതിൻ മദനൻ, തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ദിനേശ് പുരുഷോത്തമൻ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം.