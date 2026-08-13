പൃഥ്വിരാജ്- ജേക്സ് എഫക്ട് വീണ്ടും;'അസലായവളെ' ഇതുവരെ കണ്ടത് ആറ് മില്യണിലധികം പേര്, 'ഖലീഫ'യിലെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും പുറത്ത്
ഇന്ദ്രന്സിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ട് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 3:57 PM IST
മലയാള സിനിമാപ്രേമികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ചിത്രം ‘ഖലീഫ’എല്ലാ ഗാനങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു. ജേക്സ് ബിജോയ് മാജിക്കില് പിറന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളെല്ലാം ഇതിനോടകം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഒന്നടങ്കം തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. സ്പോട്ടിഫൈ, യു ട്യൂബ്, പ്രൈം മ്യൂസിക്, ആപ്പിള് മ്യൂസിക് എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോകളില് ഗാനങ്ങള് ലഭ്യമാണ്.
‘രണം’, ‘അയ്യപ്പനും കോശിയും’, ‘കടുവ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ സ്ക്രീൻ ഇമേജിനൊപ്പം വേറിട്ട സംഗീതാനുഭവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സംഗീതസംവിധായകനാണ് ജേക്സ് ബിജോയ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഹിറ്റടിച്ച് ഹിറ്റ് കോംബോം എന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
2018ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘രണം’ത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയത് ജേക്സ് ബിജോയിയാണ്. പിന്നീട് 2020ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘അയ്യപ്പനും കോശിയും’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയും ഈ കൂട്ടുകെട്ട് ശ്രദ്ധ നേടി. ‘കടുവ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രങ്ങളിലും ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ‘ഖലീഫ’യിലെ സംഗീതവും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ചിത്രത്തിന്റെ മാസ് സ്വഭാവത്തിന് വലിയ കരുത്താകുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനമായ ‘അസലായവളേ…’ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയില് ശ്രദ്ധ നേടിയതാണ്. ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി ഇതുവരെ ആറ് മില്യണിലധികം ആളുകളാണ് കണ്ടത്. ജേക്സ് ബിജോയ്–സിദ് ശ്രീറാം കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന ഗാനത്തിന് ഇതിനകം തന്നെ വലിയ കാഴ്ചക്കാരെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗാനത്തിന്റെ സംഗീതവും ആലാപനവും പ്രേക്ഷകരിൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
അതേസമയം ചിത്രത്തിലെ ഇന്ദ്രന്സിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ലുക്ക് പുറത്തിറക്കി. ഹംസ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ഇന്ദ്രന്സ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.നേരത്തെ നടി മോഹിനിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ലുക്കും അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. റുഷ് എന്ന കഥാപാത്രമായി മാസ്റ്റര് നഫാഷ് ആണ്.
‘പോക്കിരി രാജ’യ്ക്ക് ശേഷം സംവിധായകൻ വൈശാഖും പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്. മാസ് എന്റർടെയ്നർ സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ വൈശാഖ് ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് ഈ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
തിരക്കഥാകൃത്ത് ജിനു വി. എബ്രഹാമും പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. ‘ആദം ജോൺ’, ‘ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ്’, ‘മാസ്റ്റേഴ്സ്’, ‘കടുവ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുവരും ഒരുമിക്കുന്ന സിനിമയാണിത്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ കരിയറിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച കൂട്ടുകെട്ടായതിനാൽ ‘ഖലീഫ’യിലും ശക്തമായൊരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ജിനു ഇന്നോവേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ജിനു വി. എബ്രഹാമാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സൂരജ് കുമാർ, ശ്രീലാൽ സൂരപാണി, സിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ സഹനിർമ്മാതാക്കളാണ്.
ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് യാനിക്ക് ബെൻ, ഫീനിക്സ് പ്രഭു, ചേതൻ ഡിസൂസ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഛായാഗ്രഹണം - ജോമോൻ ടി ജോൺ, സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ്, എഡിറ്റിംഗ് - ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മോഹൻദാസ്, ആക്ഷൻ - യാനിക്ക് ബെൻ, കോ ഡയറക്ടർ - സുരേഷ് ദിവാകർ, കോസ്റ്റ്യൂംസ് - മഷർ ഹംസ, കലാസംവിധാനം - വിശ്വനാഥ് അരവിന്ദ്, മേക്കപ്പ് - അമൽ ചന്ദ്രൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - സിങ്ക് സിനിമ, അഡീഷണൽ മ്യൂസിക് - ജാബിർ സുലൈം, ഫൈനൽ മിക്സ് - എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റെനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ, കളറിസ്റ്റ് - ശ്രീക്ക് വാര്യർ, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ - എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, ഡി ഐ - കളർ പ്ലാനറ്റ്, വിഎഫ്എക്സ് - പ്രശാന്ത് നായർ (3ഡിഎസ്), സ്റ്റിൽസ് - സിനറ്റ് സേവ്യർ.